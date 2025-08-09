Виктория Мбоко — Наоми Осака, 8 августа: прогноз на финал турнира в Монреале

Мбоко продолжает творить чудеса в Монреале. Она одерживала рабочие победы, громила Гауфф, два матча, в том числе с Рыбакиной, выиграла, отдав первый сет со счетом 1:6. В общем, на любой вкус, что вдвойне осложняет прогнозирование.

Осака идет по сетке ровнее, но и от неё вряд ли ждали такой прыти. Однако японка действительно приближается к праймовой форме, которая была у неё несколько лет назад. Разумеется, потенциально ментально преимущество на стороне более опытной Осаки. Но, повторимся, от Мбоко на местных кортах, кажется, можно ждать очередной сенсации.

Впрочем, даже если канадка доберется до титула, то вряд ли сделает это легко. Давление и волнение наверняка приведут как минимум к локальным сбоям. Рискнем предположить, что особенно тяжелым для Мбоко будет начало матча, чем и воспользуется Осака. Ставим на победу японки в первом сете, а дальше, повторимся, готовимся к любым сценариям.