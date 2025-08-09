Виктория Мбоко — Наоми Осака, 8 августа: прогноз на финал турнира в Монреале

Партнерский проект
18-летняя Виктория Мбоко сенсационно дошла до финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале. Трофей она разыграет с опытной японкой Наоми Осакой — бывшим лидером мирового рейтинга. Кто окажется сильнее в этом противостоянии? Анализируем расклады и лучшие коэффициенты букмекеров.
Дата / Время: 08.08.2025, не ранее 01:00 по московскому времени
Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Виктория Мбоко (18 лет, 85-я ракетка мира)
Наоми Осака (27 лет, 49-я ракетка мира)
Не поднималась выше 85-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне дебютировала на турнирах Большого шлема: на «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году с учетом турниров ITF и WTA 125 одержала 52 победы при девяти поражениях. В соревнованиях в Монреале участвует впервые.
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Окленде. На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 27 побед при 11 поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Ранее спортсменки не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают японку фавориткой полуфинала. Так, БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,61 на её победу и 2,40 на успех канадки.
Букмекеры ожидают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания БЕТСИТИ дает коэффициенты 1,84 на ТБ (21,5) и 2,02 на ТМ (21,5).
Мбоко продолжает творить чудеса в Монреале. Она одерживала рабочие победы, громила Гауфф, два матча, в том числе с Рыбакиной, выиграла, отдав первый сет со счетом 1:6. В общем, на любой вкус, что вдвойне осложняет прогнозирование.
Осака идет по сетке ровнее, но и от неё вряд ли ждали такой прыти. Однако японка действительно приближается к праймовой форме, которая была у неё несколько лет назад. Разумеется, потенциально ментально преимущество на стороне более опытной Осаки. Но, повторимся, от Мбоко на местных кортах, кажется, можно ждать очередной сенсации.
Впрочем, даже если канадка доберется до титула, то вряд ли сделает это легко. Давление и волнение наверняка приведут как минимум к локальным сбоям. Рискнем предположить, что особенно тяжелым для Мбоко будет начало матча, чем и воспользуется Осака. Ставим на победу японки в первом сете, а дальше, повторимся, готовимся к любым сценариям.