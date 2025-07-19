Эй-Джей Макки — Ахмед Магомедов, 19 июля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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В основном карде ближайшего турнира PFL россиянин Ахмед Магомедов проведет поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) против американца Эй-Джея Макки. Сумеет ли боец из команды Хабиба Нурмагомедова одолеть опытного представителя США?
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Макки
Магомедов
США
Страна
Россия
30
Возраст
29
24
Бои
12
22 (6 / 8 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (0 / 6 / 4)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
0
Без результата
1
178
Рост (см)
173
186,5
Размах рук (см)
173
101,5
Размах ног (см)
N/A
В профессиональных ММА выступает с 2015 года, почти всю карьеру провел в Bellator. В 2021-м выиграл Гран-при и пояс лиги в полулегком весе. Потерял титул в первой же защите, уступив Патрисио «Питбулю» Фрейре, после чего перешел в легкий дивизион. Вышел на серию из четырех побед, но в последнем поединке в октябре проиграл Полу Хьюзу раздельным решением судей. Теперь вернулся в полулегкий вес.
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Уроженец Дагестана, в профессиональных ММА выступает с 2017 года. Провел несколько боев в Brave CF, а в 2022-м дебютировал в Bellator, где по разу выиграл и проиграл. В последнем поединке в январе под эгидой PFL победил Натана Келли удушающим приемом во втором раунде.
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У Магомедова большой потенциал, но пока он выглядит сыроватым для противостояния с Макки. Все-таки американец — настоящая легенда Bellator, очень опытный и сбалансированный боец. Разница в возрасте между спортсменами — лишь год, но статус у Макки гораздо выше.
Впрочем, не исключаем и сенсацию. Если Магомедову удастся закрепиться в партере и навязать свою борьбу, он вполне может забрать победу по очкам. Но финишировать Макки пока никому не удавалось — в это и сейчас верится с трудом. Так что попробуем обойтись без ставки на исход — ждем полный бой и подсчет очков.
Основная часть турнира стартует на арене «GrandWest» в Кейптауне (ЮАР) в субботу, 19 июля, в 21:00 по московскому времени. Бой Макки — Магомедов стоит ожидать около 22:00 мск.
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Основной кард