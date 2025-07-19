Эй-Джей Макки — Ахмед Магомедов, 19 июля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

У Магомедова большой потенциал, но пока он выглядит сыроватым для противостояния с Макки. Все-таки американец — настоящая легенда Bellator, очень опытный и сбалансированный боец. Разница в возрасте между спортсменами — лишь год, но статус у Макки гораздо выше.

Впрочем, не исключаем и сенсацию. Если Магомедову удастся закрепиться в партере и навязать свою борьбу, он вполне может забрать победу по очкам. Но финишировать Макки пока никому не удавалось — в это и сейчас верится с трудом. Так что попробуем обойтись без ставки на исход — ждем полный бой и подсчет очков.