Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш, 11 октября: прогноз на матч турнира в Шанхае

Даниил Медведев улучшил прошлогодний результат на «Мастерсе» в Шанхае, дойдя до полуфинала престижных соревнований. Сумеет ли россиянин воспользоваться осечками лидеров и добраться до первого титула в сезоне?

Дата / Время: 11.10.2025, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: Qizhong Forest Sports City Arena (Шанхай, Китай)