Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш, 11 октября: прогноз на матч турнира в Шанхае

Даниил Медведев улучшил прошлогодний результат на «Мастерсе» в Шанхае, дойдя до полуфинала престижных соревнований. Сумеет ли россиянин воспользоваться осечками лидеров и добраться до первого титула в сезоне?
Дата / Время: 11.10.2025, не ранее 14:00 по московскому времени
Арена: Qizhong Forest Sports City Arena (Шанхай, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Даниил Медведев (29 лет, 18-я ракетка мира, 16-й номер посева)
Артур Риндеркнеш (30 лет, 54-я ракетка мира)
В ходе карьеры россиянин выиграл 18 турниров ATP, 17 из которых — на хардовом покрытии. Также активе экс-первой ракетки мира победа на US Open — 2021. В нынешней кампании дошел до финала в Галле (трава), полуфинала в Марселе, Индиан-Уэллсе и Шанхае (все — хард). На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open — в первом. В 2025 году выиграл 31 матч и потерпел 20 поражений. «Мастерс» в Шанхае выиграл в 2019-м, а по ходу прошлого сезона покинул соревнования на стадии четвертьфинала.
Не имеет завоёванных титулов на уровне ATP в одиночном разряде. Максимальный результат француза в мировом рейтинге — 42-е место. В текущем сезоне доходил до полуфинала на грунтовом турнире в Китцбюэле. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге, на Уимблдоне и US Open дошёл до третьего раунда. В общей сложности в 2025 году одержал 30 побед при 31 поражении. На текущем «Мастерсе» в Шанхае установил свой лучший результат в сезоне.
Теннисисты провели между собой одну личную встречу, которая состоялась во втором круге US Open — 2022. Тогда победу одержал Медведев в трёх сетах — 6:2, 7:5, 6:3.
Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,35 на его победу и 3,45 на успех француза.
На текущем турнире теннисисты стараются выигрывать матчи преимущественно в двух сетах. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,98 на победу Медведева со счетом 2:0 и 6,0 на быстрый успех его соперника.
Очевидно, что смена тренерского штаба пошла Медведеву на пользу. После провального US Open — 2025 россиянин одержал победы в восьми встречах из десяти. На турнире в Шанхае Даниил скорректировал игру на подаче, снизив количество невынужденных ошибок в ключевые эпизоды противостояний. Добавим к этому высокие показатели выигранных розыгрышей на первом мяче — в каждом матчей Даниил выиграл более 70% очков.
Риндеркнеш может похвастаться стабильной и сильной подачей, однако это преимущество почти нивелируется в матче против одного из лучших принимающих тура. В затяжных перестрелках и в игре на задней линии француз заметно уступает своему будущему сопернику. Считаем, что Медведев продолжит борьбу за титул и добьется уверенной победы с разницей минимум в три гейма.