Биа Мескита — Ирина Алексеева, 12 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде следующего турнира UFC Ирине Алексеевой предстоит биться с Беатрис Мескитой в рамках женского легчайшего веса (до 61,2 кг). Для легендарной бразильской джитсерши это будет дебют в промоушене. Сумеет ли россиянка омрачить его?
Мескита
Алексеева
Бразилия
Страна
Россия
34
Возраст
35
5
Бои
8
5 (1 / 3 / 0 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
5 (1 / 2 / 2)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 0 / 3)
163
Рост (см)
173
168
Размах рук (см)
170
N/A
Размах ног (см)
96,5
В пятилетнем возрасте начала заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получила черный пояс второго дана. Стала десятикратной чемпионкой мира в этом виде спорта, благодаря чему попала в Книгу рекордов Гиннесса. Введена в Зал славы Международной федерации бразильского джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2024 года. За это время выиграла все пять боев. В последнем поединке в июне нокаутировала Сиерру Динвуди во втором раунде и забрала пояс LFA в женском легчайшем весе.
Уроженка Казахстана, откуда уехала в 14-летнем возрасте. Победительница и призер чемпионатов России по дзюдо и самбо. Как самбистка также завоевала золото чемпионата мира, серебро и бронзу чемпионатов Европы, была третьей на Универсиаде-2013. В MMA выступает с 2019 года, в октябре 2021-го билась на первом в истории турнире Bellator в России, но впоследствии промоушен расторг с ней контракт, несмотря на победу. В апреле 2023-го дебютировала в UFC и одолела Стефани Эггер болевым приемом. Однако затем потерпела два подряд поражения. В последнем поединке в июне уступила Клаудии Сигуле единогласным решением судей. Прозвище Алексеевой — Русская Ронда, одна из причин — внешнее сходство с бывшей чемпионкой UFC Рондой Роузи.
Мескита — одна из величайших спортсменок в истории бразильского джиу-джитсу. После триумфальной карьеры в этом виде спорта она стремительно ворвалась в мир ММА и за пять боев дошла до UFC. Очевидно, в промоушене на нее рассчитывают как на потенциальную звезду, особенно для бразильской аудитории. Вот и соперницу для дебюта подобрали довольно проходную и удобную.
При всем уважении к Алексеевой, трудно представить, за счет чего она остановит Мескиту. Да, россиянка довольно ярко и агрессивно работает в стойке, но зачастую выглядит прямолинейно и предсказуемо. В партере же на фоне Мескиты она кажется максимальным андердогом.
Похоже, реальный шанс Алексеевой на победу — классический лаки-панч. В противном случае бразильянка наверняка переведет бой на любимый нижний этаж и быстро расправится с россиянка. В любом случае, полагаем, стоит ждать досрочное завершение этого противостояние. Коэффициент на такой сценарий появится ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 261 пройдет на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Шоу стартует в субботу, 11 октября, в 23:00 по московскому времени. Бой Мескита — Алексеева стоит ожидать около 01:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы