Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 октября 8:50ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Биа Мескита — Ирина Алексеева, 12 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянка против легенды бразильского джиу-джитсу
Александр Бокулёв
Источник: UFC Brasil
Источник: UFC Brasil

В предварительном карде следующего турнира UFC Ирине Алексеевой предстоит биться с Беатрис Мескитой в рамках женского легчайшего веса (до 61,2 кг). Для легендарной бразильской джитсерши это будет дебют в промоушене. Сумеет ли россиянка омрачить его?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Мескита

 

Алексеева

Бразилия

Страна

Россия

34

Возраст

35

5

Бои

8

5 (1 / 3 / 0 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

5 (1 / 2 / 2)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 0 / 3)

163

Рост (см)

173

168

Размах рук (см)

170

N/A

Размах ног (см)

96,5

Биа Мескита

Свернуть

В пятилетнем возрасте начала заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получила черный пояс второго дана. Стала десятикратной чемпионкой мира в этом виде спорта, благодаря чему попала в Книгу рекордов Гиннесса. Введена в Зал славы Международной федерации бразильского джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2024 года. За это время выиграла все пять боев. В последнем поединке в июне нокаутировала Сиерру Динвуди во втором раунде и забрала пояс LFA в женском легчайшем весе. 

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Ирина Алексеева

Свернуть

Уроженка Казахстана, откуда уехала в 14-летнем возрасте. Победительница и призер чемпионатов России по дзюдо и самбо. Как самбистка также завоевала золото чемпионата мира, серебро и бронзу чемпионатов Европы, была третьей на Универсиаде-2013. В MMA выступает с 2019 года, в октябре 2021-го билась на первом в истории турнире Bellator в России, но впоследствии промоушен расторг с ней контракт, несмотря на победу. В апреле 2023-го дебютировала в UFC и одолела Стефани Эггер болевым приемом. Однако затем потерпела два подряд поражения. В последнем поединке в июне уступила Клаудии Сигуле единогласным решением судей. Прозвище Алексеевой — Русская Ронда, одна из причин — внешнее сходство с бывшей чемпионкой UFC Рондой Роузи.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа МескитыПобеда АлексеевойТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,175,352,851,40

Прогноз на бой

Свернуть

Мескита — одна из величайших спортсменок в истории бразильского джиу-джитсу. После триумфальной карьеры в этом виде спорта она стремительно ворвалась в мир ММА и за пять боев дошла до UFC. Очевидно, в промоушене на нее рассчитывают как на потенциальную звезду, особенно для бразильской аудитории. Вот и соперницу для дебюта подобрали довольно проходную и удобную.

При всем уважении к Алексеевой, трудно представить, за счет чего она остановит Мескиту. Да, россиянка довольно ярко и агрессивно работает в стойке, но зачастую выглядит прямолинейно и предсказуемо. В партере же на фоне Мескиты она кажется максимальным андердогом. 

Похоже, реальный шанс Алексеевой на победу — классический лаки-панч. В противном случае бразильянка наверняка переведет бой на любимый нижний этаж и быстро расправится с россиянка. В любом случае, полагаем, стоит ждать досрочное завершение этого противостояние. Коэффициент на такой сценарий появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Мескита Алексеева

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 261 пройдет на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Шоу стартует в субботу, 11 октября, в 23:00 по московскому времени. Бой Мескита Алексеева стоит ожидать около 01:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Джафел Фильо (Бразилия) — Клейтон Карпентер (США). Наилегчайший вес;
  • Витор Петрино (Бразилия) — Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Беатрис Мескита (Бразилия) — Ирина Алексеева (Россия). Женский легчайший вес;
  • Лукас Роша (Бразилия) — Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Вальтер Уокер (Бразилия) — Мухаммед Усман (Нигерия). Тяжелый вес;
  • Джулия Поластри (Бразилия) — Каролина Ковалькевич (Польша). Женский минимальный вес;
  • Луан Ласерда (Бразилия) — Саймон Оливейра (Бразилия). Легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer451 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer451 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё