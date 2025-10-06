Биа Мескита — Ирина Алексеева, 12 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Мескита — одна из величайших спортсменок в истории бразильского джиу-джитсу. После триумфальной карьеры в этом виде спорта она стремительно ворвалась в мир ММА и за пять боев дошла до UFC. Очевидно, в промоушене на нее рассчитывают как на потенциальную звезду, особенно для бразильской аудитории. Вот и соперницу для дебюта подобрали довольно проходную и удобную.

При всем уважении к Алексеевой, трудно представить, за счет чего она остановит Мескиту. Да, россиянка довольно ярко и агрессивно работает в стойке, но зачастую выглядит прямолинейно и предсказуемо. В партере же на фоне Мескиты она кажется максимальным андердогом.

Похоже, реальный шанс Алексеевой на победу — классический лаки-панч. В противном случае бразильянка наверняка переведет бой на любимый нижний этаж и быстро расправится с россиянка. В любом случае, полагаем, стоит ждать досрочное завершение этого противостояние. Коэффициент на такой сценарий появится ближе к турниру.