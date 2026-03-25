Металлург - Сибирь, прогноз на 24 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

Кандидат в чемпионы стартует в плей-офф
Валентин Васильев

Магнитогорский «Металлург» в полной мере подтверждает статус главного фаворита Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат КХЛ команда Андрея Разина убедительно выиграла, набрав более 77 процентов возможных очков. На старте плей-офф «магнитка» сыграет с «Сибирью». Изучаем котировки легальных букмекерских контор на первую игру серии и подбираем сбалансированную ставку.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Металлург» (Магнитогорск)  

24.03.2026, Вт

17:00 МСК

«Сибирь» (Новосибирск)  

П1 - 1.64

Х - 4.55

П2 - 4.70

Турнир: FONBET чемпионат КХЛ, плей-офф, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Арена-Металлург»  (Магнитогорск, Россия)

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Металлург»34718163-130
«Сибирь»18734130-163

Последние пять матчей «Металлурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2026«Локомотив»

4:1

«Металлург»

КХЛ

18.03.2026«Трактор»

6:2

«Металлург»

КХЛ

16.03.2026«Металлург»

4:3 

«Автомобилист»

КХЛ

13.03.2026«Сибирь»

1:2 ОТ

«Металлург»

КХЛ

11.03.2026«Салават Юлаев»

1:2 ОТ

«Металлург»

КХЛ

Последние пять матчей «Сибири»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2026«Сибирь»

2:1 Б

«Барыс»

КХЛ

18.03.2026«Сибирь»

4:1

СКА

КХЛ

16.03.2026«Сибирь»

3:2

ЦСКА

КХЛ

13.03.2026«Сибирь»

1:2 ОТ

«Металлург»

КХЛ

09.03.2026«Авангард»

1:2 Б

«Сибирь»

КХЛ

Календарь игр

1/8 финала. Первые матчи

23.03.2026, 17:00. «Автомобилист» Екатеринбург – «Салават Юлаев» Уфа  

23.03.2026, 19:30. «Ак Барс» Казань – «Трактор» Челябинск  

23.03.2026, 19:30. «ЦСКА» Москва – «СКА» Санкт-Петербург  

23.03.2026, 19:30. «Северсталь» Череповец – «Торпедо» Нижний Новгород  

24.03.2026, 16:30. «Авангард» Омск – «Нефтехимик» Нижнекамск  

24.03.2026, 17:00. «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь» Новосибирск  

24.03.2026, 19:30. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» Москва  

24.03.2026, 19:30. «Динамо» Минск – «Динамо» Москва

Прогноз на матч

«Металлург» досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и позволил себе слегка расслабиться перед плей-офф. За два последних тура первенства магнитогорцы не набрали ни одного очка, уступив в гостях «Трактору» и «Локомотиву». Разумеется, на старте игр на выбывание этой легкомысленности в помыслах и действиях фаворита не останется.

«Сибирь», напротив, мощно накатила на финиш регулярки, одержав четыре победы в пяти матчах. Интересно, что единственное поражение на этом отрезке новосибирцам нанесли как раз таки «металлурги». Игра получилась крайне упорной, а ее исход решил точный щелчок Дерека Барака в овертайме (1:2).

В текущем сезоне команды сойдутся уже в пятый раз. Лишь в первом матче чемпионата они выдали яркое голевое шоу (4:3 в пользу «Металлурга»), а впредь ограничивались тремя голами на пару. «Магнитка» дважды побеждала со счетом 2:1 в Новосибирске (оба раза в овертайме), а «Сибирь» с аналогичным результатом праздновала успех в Магнитогорске.

Полагаем, что на старте плей-офф оба клуба будут максимально собраны и мотивированы, и игра не будет изобиловать заброшенными шайбами.

В БК «МАРАФОН» тотал меньше 5.5 идет за 1.65. 

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Магнитогорска запланирована на каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Эксперты «МАРАФОН» склоняются к успеху «сталеваров». На победу «Металлурга» в основное время предлагается коэффициент 1.64. Победа гостей котируется за 4.70, а ничья - за 4.55.

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Металлург» - «Сибирь»?

В последних трех матчах успех неизменно праздновали гости, но аналитики считают, что во вторник этот тренд будет нарушен.

Где купить билет на матч «Металлург» - «Сибирь»?

Билеты стоимостью от 650 рублей можно приобрести на официальном сайте магнитогорского клуба.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer281 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё