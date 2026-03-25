Металлург - Сибирь, прогноз на 24 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

«Металлург» досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и позволил себе слегка расслабиться перед плей-офф. За два последних тура первенства магнитогорцы не набрали ни одного очка, уступив в гостях «Трактору» и «Локомотиву». Разумеется, на старте игр на выбывание этой легкомысленности в помыслах и действиях фаворита не останется.

«Сибирь», напротив, мощно накатила на финиш регулярки, одержав четыре победы в пяти матчах. Интересно, что единственное поражение на этом отрезке новосибирцам нанесли как раз таки «металлурги». Игра получилась крайне упорной, а ее исход решил точный щелчок Дерека Барака в овертайме (1:2).

В текущем сезоне команды сойдутся уже в пятый раз. Лишь в первом матче чемпионата они выдали яркое голевое шоу (4:3 в пользу «Металлурга»), а впредь ограничивались тремя голами на пару. «Магнитка» дважды побеждала со счетом 2:1 в Новосибирске (оба раза в овертайме), а «Сибирь» с аналогичным результатом праздновала успех в Магнитогорске.

Полагаем, что на старте плей-офф оба клуба будут максимально собраны и мотивированы, и игра не будет изобиловать заброшенными шайбами.

В БК «МАРАФОН» тотал меньше 5.5 идет за 1.65.