Металлург - Сибирь, прогноз на 24 марта: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в полной мере подтверждает статус главного фаворита Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат КХЛ команда Андрея Разина убедительно выиграла, набрав более 77 процентов возможных очков. На старте плей-офф «магнитка» сыграет с «Сибирью». Изучаем котировки легальных букмекерских контор на первую игру серии и подбираем сбалансированную ставку.
Турнир: FONBET чемпионат КХЛ, плей-офф, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Арена-Металлург» (Магнитогорск, Россия)
🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Металлург»
|34
|7
|18
|163-130
|«Сибирь»
|18
|7
|34
|130-163
Последние пять матчей «Металлурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2026
|«Локомотив»
4:1
«Металлург»
КХЛ
|18.03.2026
|«Трактор»
6:2
«Металлург»
КХЛ
|16.03.2026
|«Металлург»
4:3
«Автомобилист»
КХЛ
|13.03.2026
|«Сибирь»
1:2 ОТ
«Металлург»
КХЛ
|11.03.2026
|«Салават Юлаев»
1:2 ОТ
«Металлург»
КХЛ
Последние пять матчей «Сибири»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2026
|«Сибирь»
2:1 Б
«Барыс»
КХЛ
|18.03.2026
|«Сибирь»
4:1
СКА
КХЛ
|16.03.2026
|«Сибирь»
3:2
ЦСКА
КХЛ
|13.03.2026
|«Сибирь»
1:2 ОТ
«Металлург»
КХЛ
|09.03.2026
|«Авангард»
1:2 Б
«Сибирь»
КХЛ
1/8 финала. Первые матчи
23.03.2026, 17:00. «Автомобилист» Екатеринбург – «Салават Юлаев» Уфа
23.03.2026, 19:30. «Ак Барс» Казань – «Трактор» Челябинск
23.03.2026, 19:30. «ЦСКА» Москва – «СКА» Санкт-Петербург
23.03.2026, 19:30. «Северсталь» Череповец – «Торпедо» Нижний Новгород
24.03.2026, 16:30. «Авангард» Омск – «Нефтехимик» Нижнекамск
24.03.2026, 17:00. «Металлург» Магнитогорск – «Сибирь» Новосибирск
24.03.2026, 19:30. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» Москва
24.03.2026, 19:30. «Динамо» Минск – «Динамо» Москва
«Металлург» досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и позволил себе слегка расслабиться перед плей-офф. За два последних тура первенства магнитогорцы не набрали ни одного очка, уступив в гостях «Трактору» и «Локомотиву». Разумеется, на старте игр на выбывание этой легкомысленности в помыслах и действиях фаворита не останется.
«Сибирь», напротив, мощно накатила на финиш регулярки, одержав четыре победы в пяти матчах. Интересно, что единственное поражение на этом отрезке новосибирцам нанесли как раз таки «металлурги». Игра получилась крайне упорной, а ее исход решил точный щелчок Дерека Барака в овертайме (1:2).
В текущем сезоне команды сойдутся уже в пятый раз. Лишь в первом матче чемпионата они выдали яркое голевое шоу (4:3 в пользу «Металлурга»), а впредь ограничивались тремя голами на пару. «Магнитка» дважды побеждала со счетом 2:1 в Новосибирске (оба раза в овертайме), а «Сибирь» с аналогичным результатом праздновала успех в Магнитогорске.
Полагаем, что на старте плей-офф оба клуба будут максимально собраны и мотивированы, и игра не будет изобиловать заброшенными шайбами.
В БК «МАРАФОН» тотал меньше 5.5 идет за 1.65.
Прямая видеотрансляция из Магнитогорска запланирована на каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Эксперты «МАРАФОН» склоняются к успеху «сталеваров». На победу «Металлурга» в основное время предлагается коэффициент 1.64. Победа гостей котируется за 4.70, а ничья - за 4.55.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
В последних трех матчах успех неизменно праздновали гости, но аналитики считают, что во вторник этот тренд будет нарушен.
Билеты стоимостью от 650 рублей можно приобрести на официальном сайте магнитогорского клуба.