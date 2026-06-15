Мексика – Южная Корея, 19 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу А вместе с Чехией и ЮАР и стартовали с побед. Мексиканцы в восьмой раз приняли участие в матче открытия чемпионата мира и наконец-то смогли выиграть. Встреча с ЮАР завершилась со счетом 2:0. Южнокорейцы же одержали волевую победу над чехами – 2:1. Кто из промежуточных лидеров вновь наберет очки и решит задачу по выходу в плей-офф? Анализируем расклады.
После первого тура положение в группе А таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇲🇽Мексика
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|🇰🇷Южная Корея
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|🇨🇿Чехия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|🇿🇦ЮАР
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Квалифицировалась на ЧМ-2026 на правах хозяйки. Сборная Мексики не пропускает чемпионаты мира с 1994 г. За это время она каждый раз вылетала в 1/8 финала, за исключением прошлого турнира в Катаре-2022, где не смогла выйти из группы. Лучшие достижения пришлись на 1970 и 1986 гг., когда мексиканцы добирались до 1/4 финала. К домашнему турниру команда подошла в статусе действующего победителя Золотого кубка КОНКАКАФ. В рейтинге ФИФА мексиканцы занимают 14-е место.
В матче открытия эта сборная уверенно обыграла ЮАР со счетом 2:0, но из-за красной карточки лишилась капитана и основного центрального защитника Сесара Монтеса. По мячу забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.
Последние пять матчей сборной Мексики:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.06.2026
|Мексика
2:0
ЮАР
ЧМ-2026
|05.06.2026
|Мексика
5:1
Сербия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Мексика
1:0
Австралия
Товарищеский матч
|23.05.2026
|Мексика
2:0
Гана
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Мексика
1:1
Бельгия
Товарищеский матч
Рекордсмен Азии по числу участий в чемпионатах мира. Нынешний стал для южнокорейцев 12-м в истории и 11-м подряд. Лучший результат – четвертое место на домашнем ЧМ-2002. В Катаре-2022 южнокорейцы впервые за три розыгрыша вышли в плей-офф, но вылетели уже в 1/8 финала. В минувшем отборочном цикле они не потерпели ни одного поражения за 16 матчей и получили путевку на ЧМ максимально рано – после третьего раунда. На чемпионат мира Южная Корея приехала в ранге 25-й команды рейтинга ФИФА.
В первом туре эта сборная одержала волевую победу над Чехией со счетом 2:1. По мячу у южнокорейцев забили Хван Ин Бом и О Хён Кю.
Последние пять матчей сборной Южной Кореи:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.06.2026
|Южная Корея
2:1
Чехия
ЧМ-2026
|04.06.2026
|Южная Корея
1:0
Сальвадор
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Южная Корея
5:0
Тринидад и Тобаго
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австрия
1:0
Южная Корея
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Южная Корея
0:4
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Мексика
|4
|2
|2
|15-9
|Южная Корея
|2
|2
|4
|9-15
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Мексики и Южной Кореи: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. На бумаге встреча выглядит довольно равной. Важно, насколько «проснутся» мексиканцы после довольно будничной победы над ЮАР. Конечно, атмосфера матча открытия на «Ацтеке» была грандиозной, но сама игра не впечатлила. Достойного сопротивления южноафриканцы не оказали, а без этого мексиканцы явно не показали свой максимальный потенциал.
Южнокорейцы же довольно бодро сыграли с чехами и добились волевой победы. Азиатская команда начала матч неважно, но затем смогла перезагрузиться и продемонстрировать фирменные скорости и подвижность. Учитывая, что именно сборная Южной Кореи идет явным андердогом по коэффициентам, видим смысл рассмотреть аккуратные форы через нее. Например, пари на то, что эта команда не проиграет с разницей больше одного мяча или вовсе наберет очки.
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Сбалансированный. В целом разница в котировках на исход кажется завышенной. Но еще примечательнее расклад по тоталам. Букмекеры предварительно уверены в том, что матч будет «низовым». Но у обеих команд солидный подбор исполнителей в атаке при не самой сбалансированной обороне. И если не верховую игру, то как минимум пару голов точно можно ожидать.
Рискованный. Сборная Мексики довольно стабильна. Менее статусных соперников в последнее время обычно побеждала. А вот с более топовыми оппонентами возникали проблемы. С прошлой осени команда не смогла обыграть Японию, ту же Южную Корею, Колумбию, Эквадор, Парагвай, Португалию, Бельгию. С учетом коэффициентов есть смысл рассмотреть «Двойной шанс» в пользу гостей.
Безусловно, в пользу мексиканцев говорит поддержка домашних трибун. Эта команда в целом очень зависима от настроения. Сборная Южной Кореи действует, как правило, более сбалансированно и сдержанно. В некотором смысле это противостояние стилей, и соперники хороши в своих ипостасях.
Совершенно не удивит, если матч в итоге завершится вничью. Причем он может быть довольно результативным, несмотря на котировки букмекеров. Тем более если пойдет соответствующее настроение, а команды раскроются.
Из ничейных вариантов аналитики считают наиболее вероятным 1:1. Но мы попробуем менее классическую опцию с коэффициентом 18,00 от Марафона.
Ожидаемый счет – 2:2.