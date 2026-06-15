Мексика – Южная Корея, 19 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Мексики и Южной Кореи: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. На бумаге встреча выглядит довольно равной. Важно, насколько «проснутся» мексиканцы после довольно будничной победы над ЮАР. Конечно, атмосфера матча открытия на «Ацтеке» была грандиозной, но сама игра не впечатлила. Достойного сопротивления южноафриканцы не оказали, а без этого мексиканцы явно не показали свой максимальный потенциал.

Южнокорейцы же довольно бодро сыграли с чехами и добились волевой победы. Азиатская команда начала матч неважно, но затем смогла перезагрузиться и продемонстрировать фирменные скорости и подвижность. Учитывая, что именно сборная Южной Кореи идет явным андердогом по коэффициентам, видим смысл рассмотреть аккуратные форы через нее. Например, пари на то, что эта команда не проиграет с разницей больше одного мяча или вовсе наберет очки.

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Сбалансированный. В целом разница в котировках на исход кажется завышенной. Но еще примечательнее расклад по тоталам. Букмекеры предварительно уверены в том, что матч будет «низовым». Но у обеих команд солидный подбор исполнителей в атаке при не самой сбалансированной обороне. И если не верховую игру, то как минимум пару голов точно можно ожидать.

Рискованный. Сборная Мексики довольно стабильна. Менее статусных соперников в последнее время обычно побеждала. А вот с более топовыми оппонентами возникали проблемы. С прошлой осени команда не смогла обыграть Японию, ту же Южную Корею, Колумбию, Эквадор, Парагвай, Португалию, Бельгию. С учетом коэффициентов есть смысл рассмотреть «Двойной шанс» в пользу гостей.