Милан - Кальяри, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
11 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу «Милан» примет на своем поле «Кальяри». Этот матч станет дебютным в Серии А для наставника миланцев Сержиу Консейсау, уже успевшего в наступившем году прогреметь на всю Европу и за ее пределами, сенсационно выиграв в Саудовской Аравии со своей новой командой Суперкубок Италии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Милан)
11.01.2025, Сб
22:45 МСК
«Кальяри» (Кальяри)
|П1 - 1.33
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 20-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный судья: Маттео Маркетти
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|54
|29
|9
|152-70
|«Кальяри»
|9
|29
|54
|70-152
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.01.2025
|«Интер»
2:3
«Милан»
Суперкубок Италии. Финал
|03.01.2025
|«Ювентус»
1:2
«Милан»
Суперкубок Италии. Полуфинал
|29.12.2024
|«Милан»
1:1
«Рома»
Серия А
|20.12.2024
|«Верона»
0:1
«Милан»
Серия А
|15.12.2024
|«Милан»
0:0
«Дженоа»
Серия А
Последние пять матчей «Кальяри»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2025
|«Монца»
1:2
«Кальяри»
Серия А
|28.12.2024
|«Кальяри»
0:3
«Интер»
Серия А
|22.12.2024
|«Венеция»
2:1
«Кальяри»
Серия А
|17.12.2024
|«Ювентус»
4:0
«Кальяри»
Кубок Италии
|14.12.2024
|«Кальяри»
0:1
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Милана» и «Кальяри» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2024
|«Кальяри»
3:3
«Милан»
Серия А
|11.05.2024
|«Милан»
5:1
«Кальяри»
Серия А
|02.01.2024
|«Милан»
4:1
«Кальяри»
Кубок Италии
|27.09.2023
|«Кальяри»
1:3
«Милан»
Серия А
|19.03.2022
|«Кальяри»
0:1
«Милан»
Серия А
Перед 20-м туром таблица Серии A выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|2. Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|3. Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|4. Лацио
|19
|11
|2
|6
|33-27
|35
|5. Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|6. Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|7. Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|8. Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|9. Удинезе
|19
|7
|4
|8
|23-28
|25
|10. Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|11. Торино
|19
|5
|6
|8
|19-24
|21
|12. Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|13. Эмполи
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|14. Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|15. Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|16. Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|17. Лечче
|19
|4
|5
|10
|11-31
|17
|18. Кальяри
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|19. Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|20. Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
Праздновать Новый год футболисты и болельщики «Кальяри» не в лучшем настроении. Серия из четырех проигранных матчей, в которых команда Давиде Никола забыла всего один гол, не способствовала веселью. Первую в календарном году встречу «островитяне» выиграли, обыграв на выезде «Монцу» (1:2), но развить успех в Милане команде из зоны вылета вряд ли удастся. Уж больно резвый соперник будет ждать их на «Сан-Сиро».
«Милан» заканчивал 2024-й год серией из семи матчей, в ходе которой было одержано всего две победы. Игра в Милане с «Ромой» (1:1) стала последней и для «красно-черных» в минувшем году, и для Паулу Фонсеки у руля команды. От сменившего португальского специалиста - его соотечественника Сержио Консейсау - поклонники «Милана» настороженно ждали чуда. И дождались.
Смена места (Суперкубок Италии разыгрывался в Саудовской Аравии) и лавного тренера здорово встряхнули команду. «Милан» сенсационно обыграл в Эр-Рияде «Ювентус» и «Интер» и в первую неделю наступившего года завоевал почетный трофей. Особенно эффектно выдалась победа в финале над земляками, победный гол в ворота которого был забит в компенсированное время.
«Милан» и «Кальяри» находятся не только на разных полюсах в турнирной таблице. Остановить сегодняшний «Милан» способны только сами «красно-черные». Команде Консейсау теперь предстоит показать не только характер, но и класс, без которого можно по собственной глупости потерять очки в игре с командой из зоны вылета.
В предыдущих десяти встречах соперников «Кальяри» лишь дважды удавалось сводить дело к ничьей при восьми поражениях, среди которых встречались и разгромы. Поверим в умение Консейсау сдерживать лишние эмоции и контролировать игроков. Выберем ставку на уверенную победу хозяев на «Сан-Сиро».
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Милан» - «Кальяри» в прямом эфире. Найти трансляцию можно на сайтах букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Милан»: Флоренци, Чуквезе, Окафор (все - травмы)
«Кальяри»: Лувумбу, Мутандва, Янкто (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:
|Позиция
|«Милан»
«Кальяри»
Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
71. Шерри
Вратарь
|Защитник
|22. Эмерсон
28. Цаппа
Защитник
|Защитник
|23. Томори
26. Мина
Защитник
|Защитник
|28. Тшау
6. Луперто
Защитник
|Защитник
|19. Эрнандес
3. Ауджелло
Защитник
|Полузащитник
|29. Фофана
29. Макумбу
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Беннасер
8. Адопо
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
19. Цортеа
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Пулишич
14. Дейола
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Хименес
70. Гаэтано
Полузащитник
|Нападающий
|7. Мората
91. Пикколи
Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
Давиде Никола
Главный тренер
Вероятность победы «Милан» аналитики БК PARI оценивают крайне скромным коэффициентом 1.33, что красноречиво говорит о вероятности такого исхода. На ничью можно поставить за 5.30, а на выигрыш «Кальяри» - за 9.0.
Аналитики однозначно ставят в этом матче на явно пребывающей в превосходной форме «Милан». Котировки в этой встрече основаны и на разнице соперников в классе, и на форме команд.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.32
«Наполи» - 4.30
«Аталанта» - 4.60
На чемпионство «Милана» можно поставить с коэффициентом 350.00, на «Кальяри» - за 5000.00.
Партнерский проект