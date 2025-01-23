Милан - Кальяри, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Праздновать Новый год футболисты и болельщики «Кальяри» не в лучшем настроении. Серия из четырех проигранных матчей, в которых команда Давиде Никола забыла всего один гол, не способствовала веселью. Первую в календарном году встречу «островитяне» выиграли, обыграв на выезде «Монцу» (1:2), но развить успех в Милане команде из зоны вылета вряд ли удастся. Уж больно резвый соперник будет ждать их на «Сан-Сиро».

«Милан» заканчивал 2024-й год серией из семи матчей, в ходе которой было одержано всего две победы. Игра в Милане с «Ромой» (1:1) стала последней и для «красно-черных» в минувшем году, и для Паулу Фонсеки у руля команды. От сменившего португальского специалиста - его соотечественника Сержио Консейсау - поклонники «Милана» настороженно ждали чуда. И дождались.

Смена места (Суперкубок Италии разыгрывался в Саудовской Аравии) и лавного тренера здорово встряхнули команду. «Милан» сенсационно обыграл в Эр-Рияде «Ювентус» и «Интер» и в первую неделю наступившего года завоевал почетный трофей. Особенно эффектно выдалась победа в финале над земляками, победный гол в ворота которого был забит в компенсированное время.

«Милан» и «Кальяри» находятся не только на разных полюсах в турнирной таблице. Остановить сегодняшний «Милан» способны только сами «красно-черные». Команде Консейсау теперь предстоит показать не только характер, но и класс, без которого можно по собственной глупости потерять очки в игре с командой из зоны вылета.

В предыдущих десяти встречах соперников «Кальяри» лишь дважды удавалось сводить дело к ничьей при восьми поражениях, среди которых встречались и разгромы. Поверим в умение Консейсау сдерживать лишние эмоции и контролировать игроков. Выберем ставку на уверенную победу хозяев на «Сан-Сиро».