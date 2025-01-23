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9 января 16:50ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Милан - Кальяри, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Команда Сержиу Консейсау продолжит победное шествие
Руслан Ипполитов

11 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу «Милан» примет на своем поле «Кальяри».  Этот матч станет дебютным в Серии А для наставника миланцев Сержиу Консейсау, уже успевшего в наступившем году прогреметь на всю Европу и за ее пределами, сенсационно выиграв в Саудовской Аравии со своей новой командой Суперкубок Италии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

11.01.2025, Сб

22:45 МСК

«Кальяри» (Кальяри)

П1 - 1.33

Х - 5.30

П2 - 9.00

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 20-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный судья: Маттео Маркетти

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»54299152-70
«Кальяри»9295470-152

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.01.2025«Интер»

2:3

«Милан»

Суперкубок Италии. Финал

03.01.2025«Ювентус»

1:2

«Милан»

Суперкубок Италии. Полуфинал

29.12.2024«Милан»

1:1

«Рома»

Серия А

20.12.2024«Верона»

0:1

«Милан»

Серия А

15.12.2024«Милан»

0:0

«Дженоа»

Серия А

Последние пять матчей «Кальяри»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2025«Монца»

1:2

«Кальяри»

Серия А

28.12.2024«Кальяри»

0:3

«Интер»

Серия А

22.12.2024«Венеция»

2:1

«Кальяри»

Серия А

17.12.2024«Ювентус»

4:0

«Кальяри»

Кубок Италии

14.12.2024«Кальяри»

0:1

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Милана» и «Кальяри» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024«Кальяри»

3:3

«Милан»

Серия А

11.05.2024«Милан»

5:1

«Кальяри»

Серия А

02.01.2024«Милан»

4:1

«Кальяри»

Кубок Италии

27.09.2023«Кальяри»

1:3

«Милан»

Серия А

19.03.2022«Кальяри»

0:1

«Милан»

Серия А

Место в турнирной таблице

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Перед 20-м туром таблица Серии A выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи19142330-1244
2. Аталанта18132343-2041
3. Интер17124145-1540
4. Лацио19112633-2735
5. Ювентус18711030-1532
6. Фиорентина1895431-1832
7. Болонья1777325-2128
8. Милан1776426-1727
9. Удинезе1974823-2825
10. Рома1965826-2423
11. Торино1956819-2421
12. Дженоа1948716-2720
13. Эмполи1948718-2220
14. Верона19611224-4219
15. Парма1947825-3419
16. Комо1846820-3018
17. Лечче19451011-3117
18. Кальяри19451018-3217
19. Венеция19351118-3214
20. Монца19171117-2710

Прогноз на матч

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Праздновать Новый год футболисты и болельщики «Кальяри» не в лучшем настроении. Серия из четырех проигранных матчей, в которых команда Давиде Никола забыла всего один гол, не способствовала веселью. Первую в календарном году встречу «островитяне» выиграли, обыграв на выезде «Монцу» (1:2), но развить успех в Милане команде из зоны вылета вряд ли удастся. Уж больно резвый соперник будет ждать их на «Сан-Сиро».

«Милан» заканчивал 2024-й год серией из семи матчей, в ходе которой было одержано всего две победы. Игра в Милане с «Ромой» (1:1) стала последней и для «красно-черных» в минувшем году, и для Паулу Фонсеки у руля команды. От сменившего португальского специалиста - его соотечественника Сержио Консейсау - поклонники «Милана» настороженно ждали чуда. И дождались.

Смена места (Суперкубок Италии разыгрывался в Саудовской Аравии) и лавного тренера здорово встряхнули команду. «Милан» сенсационно обыграл в Эр-Рияде «Ювентус» и «Интер» и в первую неделю наступившего года завоевал почетный трофей. Особенно эффектно выдалась победа в финале над земляками, победный гол в ворота которого был забит в компенсированное время.

«Милан» и «Кальяри» находятся не только на разных полюсах в турнирной таблице. Остановить сегодняшний «Милан» способны только сами «красно-черные». Команде Консейсау теперь предстоит показать не только характер, но и класс, без которого можно по собственной глупости потерять очки в игре с командой из зоны вылета.

В предыдущих десяти встречах соперников «Кальяри» лишь дважды удавалось сводить дело к ничьей при восьми поражениях, среди которых встречались и разгромы. Поверим в умение Консейсау сдерживать лишние эмоции и контролировать игроков. Выберем ставку на уверенную победу хозяев на «Сан-Сиро».  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Милан» - «Кальяри» в прямом эфире. Найти трансляцию можно на сайтах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDплатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Милан»:  Флоренци, Чуквезе, Окафор (все - травмы)

«Кальяри»: Лувумбу, Мутандва, Янкто (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:

Позиция«Милан»

«Кальяри»

Позиция

Вратарь16. Меньян

71. Шерри

Вратарь

Защитник22. Эмерсон

28. Цаппа

Защитник

Защитник23. Томори

26. Мина

Защитник

Защитник28. Тшау

6. Луперто

Защитник

Защитник19. Эрнандес

3. Ауджелло

Защитник

Полузащитник29. Фофана

29. Макумбу

Полузащитник

Полузащитник 4. Беннасер

8. Адопо

Полузащитник 

Полузащитник14. Рейндерс

19. Цортеа

Полузащитник

Полузащитник11. Пулишич

14. Дейола

Полузащитник

Полузащитник20. Хименес

70. Гаэтано

Полузащитник

Нападающий7. Мората

91. Пикколи

Нападающий

Главный тренерСержиу Консейсау

Давиде Никола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Милан» аналитики БК PARI оценивают крайне скромным коэффициентом 1.33, что красноречиво говорит о вероятности такого исхода. На ничью можно поставить за 5.30, а на выигрыш «Кальяри» - за 9.0.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Милан» - «Кальяри»?

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Аналитики однозначно ставят в этом матче на явно пребывающей в превосходной форме «Милан». Котировки в этой встрече основаны и на разнице соперников в классе, и на форме команд.

Где бесплатно смотреть матч «Милан» - «Кальяри»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.32

«Наполи» - 4.30

«Аталанта» - 4.60

На чемпионство «Милана» можно поставить с коэффициентом 350.00, на «Кальяри» - за 5000.00.

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