Мирра Андреева — Эрика Андреева, 16 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Стоит ли говорить о том, что сестры прекрасно знают друг друга и в спортивном смысле? В детстве Эрика чаще обыгрывала Мирру, аналогично завершился и их единственный матч на взрослом уровне. Трудно представить, что Андреева-старшая вновь разгромит соперницу, но конкуренцию вполне может составить.

Плюс важно, что для Мирры это будет первый грунтовый матч сезона, а Эрика на данное покрытие уже перешла. Да и в Штутгарте она в квалификации познакомилась с местными кортами. Резюмируя, рискнем предположить, что старшая из сестер сумеет как минимум взять шесть геймов и избежать разгрома.