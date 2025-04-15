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15 апреля 15:02ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева — Эрика Андреева, 16 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Получили дуэль сестер из-за снятия Марты Костюк
Александр Бокулёв

У Мирры Андреевой был запланирован матч первого круга на грунтовом турнире WTA 500 в немецком Штутгарте с украинкой Мартой Костюк. Соперница снялась из-за травмы, и её в основной сетке на правах лаки-лузера заменила не просто россиянка, а сестра первой ракетки страны Эрика Андреева. Какую ставку выбрать на родственную дуэль?

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Дата / Время: 16.04.2025, время определится позднее

Арена: «Porsche Arena», Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Победительница этого матча во втором круге встретится с сильнейшей из пары Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия).

Мирра Андреева

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17 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 20 побед при четырех поражениях. На турнире в Штутгарте ранее не выступала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Эрика Андреева

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20 лет, 97-я ракетка мира

Не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне зачастую останавливалась в квалификации, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала четыре победы при девяти поражениях. На турнире в Штутгарте выступает впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели один официальный очный матч. В прошлом сезоне на харде в Ухане Эрика выиграла со счетом 6:3, 6:1.

Ставки на исход

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Букмекеры считают явной фавориткой Мирру. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,11 на её победу и 6,60 на успех украинки.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (18,5) и 1,95 на ТМ (18,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Мирры АндреевойПобеда Эрики АндреевойТБ (18,5)ТМ (18,5)
WINLINE1,116,601,861,95

Прогноз и ставка

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Стоит ли говорить о том, что сестры прекрасно знают друг друга и в спортивном смысле? В детстве Эрика чаще обыгрывала Мирру, аналогично завершился и их единственный матч на взрослом уровне. Трудно представить, что Андреева-старшая вновь разгромит соперницу, но конкуренцию вполне может составить.

Плюс важно, что для Мирры это будет первый грунтовый матч сезона, а Эрика на данное покрытие уже перешла. Да и в Штутгарте она в квалификации познакомилась с местными кортами. Резюмируя, рискнем предположить, что старшая из сестер сумеет как минимум взять шесть геймов и избежать разгрома.

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