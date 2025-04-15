Мирра Андреева — Эрика Андреева, 16 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Партнерский проект
У Мирры Андреевой был запланирован матч первого круга на грунтовом турнире WTA 500 в немецком Штутгарте с украинкой Мартой Костюк. Соперница снялась из-за травмы, и её в основной сетке на правах лаки-лузера заменила не просто россиянка, а сестра первой ракетки страны Эрика Андреева. Какую ставку выбрать на родственную дуэль?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 16.04.2025, время определится позднее
Арена: «Porsche Arena», Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Победительница этого матча во втором круге встретится с сильнейшей из пары Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия).
17 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 20 побед при четырех поражениях. На турнире в Штутгарте ранее не выступала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
20 лет, 97-я ракетка мира
Не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне зачастую останавливалась в квалификации, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала четыре победы при девяти поражениях. На турнире в Штутгарте выступает впервые.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели один официальный очный матч. В прошлом сезоне на харде в Ухане Эрика выиграла со счетом 6:3, 6:1.
Букмекеры считают явной фавориткой Мирру. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,11 на её победу и 6,60 на успех украинки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Единственный очный матч спортсменок продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (18,5) и 1,95 на ТМ (18,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Стоит ли говорить о том, что сестры прекрасно знают друг друга и в спортивном смысле? В детстве Эрика чаще обыгрывала Мирру, аналогично завершился и их единственный матч на взрослом уровне. Трудно представить, что Андреева-старшая вновь разгромит соперницу, но конкуренцию вполне может составить.
Плюс важно, что для Мирры это будет первый грунтовый матч сезона, а Эрика на данное покрытие уже перешла. Да и в Штутгарте она в квалификации познакомилась с местными кортами. Резюмируя, рискнем предположить, что старшая из сестер сумеет как минимум взять шесть геймов и избежать разгрома.
Партнерский проект