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13 апреля 20:05ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Екатерина Александрова — Людмила Самсонова, 15 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Дальше пройдет россиянка
Александр Бокулёв

В первом круге грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте состоится российское дерби между Екатериной Александровой и Людмилой Самсоновой. Разбираемся, какую ставку выбрать на матч третьей и четвертой ракеток страны.

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Дата / Время: 15.04.2025, время определится позднее

Арена: «Porsche Arena» (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Победительница этого матча во втором круге встретится с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 6) — Марта Костюк (Украина).

Екатерина Александрова

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30 лет, 22-я ракетка мира

На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 12 побед при восьми поражениях. На турнире в Штутгарте лучший результат показала в 2021-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Людмила Самсонова

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26 лет, 19-я ракетка мира

Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. На грунте не взяла ни одного титула. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Аделаиде, до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала девять побед при восьми поражениях. На турнире в Штутгарте лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели три официальных очных матча. Александрова по разу выиграла на грунте и на харде, Самсонова одержала одну победу на траве.

Ставки на исход

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Букмекеры считают фавориткой Александрову. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,61 на её победу и 2,33 на успех украинки.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,74 на ТБ (21,5) и 2,06 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АлександровойПобеда СамсоновойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,612,331,742,06

Прогноз и ставка

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Обе спортсменки имеют не лучшую историю выступлений в Штутгарте, хотя до четвертьфинала по разу доходили. И сейчас в пользу Александровой говорит уверенный старт грунтового сезона — полуфинал в Чарльстоне. В остальном же россиянки выглядят равными соперницами, довольно сопоставимыми стилистически.

Обе играют в агрессивный теннис и отличаются сильной подачей. Роль последнего фактора на грунте традиционно снижается, что лишь увеличивает вероятность конкурентной и интригующей встречи. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Самсонову — номинального аутсайдера по котировкам букмекеров.

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