Екатерина Александрова — Людмила Самсонова, 15 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

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В первом круге грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте состоится российское дерби между Екатериной Александровой и Людмилой Самсоновой. Разбираемся, какую ставку выбрать на матч третьей и четвертой ракеток страны.
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Дата / Время: 15.04.2025, время определится позднее
Арена: «Porsche Arena» (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Победительница этого матча во втором круге встретится с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 6) — Марта Костюк (Украина).
30 лет, 22-я ракетка мира
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт), на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 12 побед при восьми поражениях. На турнире в Штутгарте лучший результат показала в 2021-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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26 лет, 19-я ракетка мира
Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. На грунте не взяла ни одного титула. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Аделаиде, до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала девять побед при восьми поражениях. На турнире в Штутгарте лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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Соперницы провели три официальных очных матча. Александрова по разу выиграла на грунте и на харде, Самсонова одержала одну победу на траве.
Букмекеры считают фавориткой Александрову. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,61 на её победу и 2,33 на успех украинки.
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Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,74 на ТБ (21,5) и 2,06 на ТМ (21,5).
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Обе спортсменки имеют не лучшую историю выступлений в Штутгарте, хотя до четвертьфинала по разу доходили. И сейчас в пользу Александровой говорит уверенный старт грунтового сезона — полуфинал в Чарльстоне. В остальном же россиянки выглядят равными соперницами, довольно сопоставимыми стилистически.
Обе играют в агрессивный теннис и отличаются сильной подачей. Роль последнего фактора на грунте традиционно снижается, что лишь увеличивает вероятность конкурентной и интригующей встречи. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Самсонову — номинального аутсайдера по котировкам букмекеров.
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