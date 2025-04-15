Екатерина Александрова — Людмила Самсонова, 15 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Обе спортсменки имеют не лучшую историю выступлений в Штутгарте, хотя до четвертьфинала по разу доходили. И сейчас в пользу Александровой говорит уверенный старт грунтового сезона — полуфинал в Чарльстоне. В остальном же россиянки выглядят равными соперницами, довольно сопоставимыми стилистически.

Обе играют в агрессивный теннис и отличаются сильной подачей. Роль последнего фактора на грунте традиционно снижается, что лишь увеличивает вероятность конкурентной и интригующей встречи. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Самсонову — номинального аутсайдера по котировкам букмекеров.