Мирра Андреева — Марта Костюк, 15 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Выдающаяся победная серия Андреевой прервалась в Майами, но там же она взяла парный титул. Теперь юная российская звезда открывает грунтовый сезон, и на бумаге мало поводов сомневаться в её грядущих успехах. Андреева хороша и на этом покрытии, длинной соревновательной паузы не было, так что и кондиции у нее наверняка сохранились на уровне.

Однако Костюк — очень непростая соперница, особенно для первого официального матча после перехода на грунт. Украинка в целом неуступчива, тем более когда направляет свою импульсивность в верное русло. Вдобавок для нее матч против россиянки по понятным причинам будет очень личным и принципиальным.

И уж тем более стоит напомнить, что в прошлом сезоне турнир в Штутгарте стал для Костюк по-своему прорывным. Она дошла до финала и явно будет упираться до последнего, чтобы сохранить шансы на повторение подобного успеха. Не ждем легкую прогулку для Андреевой и пробуем заиграть ТБ (18,5).