Мирра Андреева — Марта Костюк, 15 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

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Первая ракетка России в женском одиночном разряде Мирра Андреева стартует на грунтовом турнире WTA 500 в немецком Штутгарте матчем с украинкой Мартой Костюк. Сумеет ли юная звезда пройти неуступчивую соперницу? Анализируем варианты для ставок и ищем высокие коэффициенты.
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Дата / Время: 15.04.2025, время определится позднее
Арена: «Porsche Arena», Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Победительница этого матча во втором круге встретится с сильнейшей из пары Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия).
17 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 20 побед при четырех поражениях. На турнире в Штутгарте ранее не выступала.
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22 года, 25-я ракетка мира
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Дохе, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала десять побед при восьми поражениях. На турнире в Штутгарте лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.
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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,22 на её победу и 4,30 на успех украинки.
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Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,02 на ТБ (20,5) и 1,80 на ТМ (20,5).
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Выдающаяся победная серия Андреевой прервалась в Майами, но там же она взяла парный титул. Теперь юная российская звезда открывает грунтовый сезон, и на бумаге мало поводов сомневаться в её грядущих успехах. Андреева хороша и на этом покрытии, длинной соревновательной паузы не было, так что и кондиции у нее наверняка сохранились на уровне.
Однако Костюк — очень непростая соперница, особенно для первого официального матча после перехода на грунт. Украинка в целом неуступчива, тем более когда направляет свою импульсивность в верное русло. Вдобавок для нее матч против россиянки по понятным причинам будет очень личным и принципиальным.
И уж тем более стоит напомнить, что в прошлом сезоне турнир в Штутгарте стал для Костюк по-своему прорывным. Она дошла до финала и явно будет упираться до последнего, чтобы сохранить шансы на повторение подобного успеха. Не ждем легкую прогулку для Андреевой и пробуем заиграть ТБ (18,5).
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