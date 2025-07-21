Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Крайне специфические высказывания и поведение сделали из Митчелла своего рода изгоя в UFC. Руководство лиги, в том числе сам Дэйна Уайт, регулярно подчеркивает свое негативное отношение к американцу. При этом сам спортсмен всё еще находится на грани топ-15, так что бой с ним — хороший шанс для Нурмагомедова вернуться в рейтинг.

У россиянина есть все возможности для победы. Митчелл посредственно работает в стойке и предпочитает разбираться с соперниками в партере. Но Нурмагомедов способен конкурировать с американцем и его арсеналом сабмишенов на нижнем этаже. В стойке же россиянин на бумаге техничнее, вариативнее и опаснее.

Таким образом, у Нурмагомедова попросту больше опций для победы. И актуальные котировки позволяют остановиться именно на лаконичном варианте П2.