Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC в Абу-Даби россиянин Саид Нурмагомедов проведет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) с американцем Брайсом Митчеллом. Кто закроет последнее поражение?
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Митчелл
Нурмагомедов
США
Страна
Россия
30
Возраст
33
20
Бои
22
17 (1 / 9 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (4 / 6 / 8)
3 (1 / 2 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (0 / 0 / 4)
15
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
—
178
Рост (см)
173
178
Размах рук (см)
178
101,5
Размах ног (см)
98
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2017-м завоевал титул V3 Fights в полулегком весе и один раз защитил его, после чего победил в шоу The Ultimate Fighter и подписал контракт с UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена затем выиграл пять боев подряд, но в декабре 2022-го потерпел первое поражение в карьере, уступив удушающим приемом Илии Топурии. Затем еще по два раза победил и проиграл. В последнем поединке в апреле уступил Джину Силве удушающим приемом во втором раунде.
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Уроженец Дагестана, не имеет родственных связей с Хабибом Нурмагомедовым. В профессиональных MMA дебютировал в 2009 году, есть опыт выступлений в наилегчайшей, легчайшей и полулегкой весовых категориях. В 2016-м стал чемпионом WFCA в легчайшем дивизионе. С 2018-го выступает UFC, под эгидой этой организации одержал семь побед при трех поражениях. В последнем поединке в феврале уступил Винисиусу Оливейре единогласным решением судей.
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Крайне специфические высказывания и поведение сделали из Митчелла своего рода изгоя в UFC. Руководство лиги, в том числе сам Дэйна Уайт, регулярно подчеркивает свое негативное отношение к американцу. При этом сам спортсмен всё еще находится на грани топ-15, так что бой с ним — хороший шанс для Нурмагомедова вернуться в рейтинг.
У россиянина есть все возможности для победы. Митчелл посредственно работает в стойке и предпочитает разбираться с соперниками в партере. Но Нурмагомедов способен конкурировать с американцем и его арсеналом сабмишенов на нижнем этаже. В стойке же россиянин на бумаге техничнее, вариативнее и опаснее.
Таким образом, у Нурмагомедова попросту больше опций для победы. И актуальные котировки позволяют остановиться именно на лаконичном варианте П2.
Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому бой Митчелл — Нурмагомедов стоит ожидать около 23:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы