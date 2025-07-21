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20 июля 13:07ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Шанс попасть в топ-15 для россиянина
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В основном карде турнира UFC в Абу-Даби россиянин Саид Нурмагомедов проведет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) с американцем Брайсом Митчеллом. Кто закроет последнее поражение?

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Статистика

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Митчелл

 

Нурмагомедов

США

Страна

Россия

30

Возраст

33

20

Бои

22

17 (1 / 9 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (4 / 6 / 8)

3 (1 / 2 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (0 / 0 / 4)

15

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

178

Рост (см)

173

178

Размах рук (см)

178

101,5

Размах ног (см)

98

Брайс Митчелл

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2017-м завоевал титул V3 Fights в полулегком весе и один раз защитил его, после чего победил в шоу The Ultimate Fighter и подписал контракт с UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена затем выиграл пять боев подряд, но в декабре 2022-го потерпел первое поражение в карьере, уступив удушающим приемом Илии Топурии. Затем еще по два раза победил и проиграл. В последнем поединке в апреле уступил Джину Силве удушающим приемом во втором раунде.

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Саид Нурмагомедов

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Уроженец Дагестана, не имеет родственных связей с Хабибом Нурмагомедовым. В профессиональных MMA дебютировал в 2009 году, есть опыт выступлений в наилегчайшей, легчайшей и полулегкой весовых категориях. В 2016-м стал чемпионом WFCA в легчайшем дивизионе. С 2018-го выступает UFC, под эгидой этой организации одержал семь побед при трех поражениях. В последнем поединке в феврале уступил Винисиусу Оливейре единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МитчеллаПобеда НурмагомедоваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,301,652,651,45

Прогноз на бой

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Крайне специфические высказывания и поведение сделали из Митчелла своего рода изгоя в UFC. Руководство лиги, в том числе сам Дэйна Уайт, регулярно подчеркивает свое негативное отношение к американцу. При этом сам спортсмен всё еще находится на грани топ-15, так что бой с ним — хороший шанс для Нурмагомедова вернуться в рейтинг.

У россиянина есть все возможности для победы. Митчелл посредственно работает в стойке и предпочитает разбираться с соперниками в партере. Но Нурмагомедов способен конкурировать с американцем и его арсеналом сабмишенов на нижнем этаже. В стойке же россиянин на бумаге техничнее, вариативнее и опаснее.

Таким образом, у Нурмагомедова попросту больше опций для победы. И актуальные котировки позволяют остановиться именно на лаконичном варианте П2.

Полный кард, где смотреть бой Митчелл Нурмагомедов

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Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому бой Митчелл Нурмагомедов стоит ожидать около 23:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Никита Крылов (Россия) — Богдан Гуськов (Узбекистан). Полутяжелый вес;
  • Аманда Рибас (Бразилия) — Табата Риччи (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Муслим Салихов (Россия) — Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Ибо Аслан (Турция) — Билли Элекана (США). Полутяжелый вес;
  • Мартин Будай (Словакия) — Маркус Бучеча (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Мохаммад Яя (ОАЭ) — Стивен Нгуен (США). Полулегкий вес;
  • Дэйви Грант (Англия) — Д'Амон Блэкшир (США). Легчайший вес.

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