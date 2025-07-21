Петр Ян — Маркус Макги, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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На предстоящем турнире UFC в Абу-Даби в октагон вернется Петр Ян. Российский спортсмен в рамках основного карда проведет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) с американцем Маркусом Макги. Сумеет ли бывший чемпион лиги продлить победную серию?
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Ян
Макги
Россия
Страна
США
32
Возраст
35
23
Бои
11
18 (7 / 1 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (8 / 1 / 1)
5 (0 / 0 / 4 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
1 (0 / 1 / 0 / 0)
3
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
13
171,5
Рост (см)
173
170
Размах рук (см)
175
96,5
Размах ног (см)
96,5
Родился в Красноярском крае, имеет русские, китайские и грузинские корни. В шестом классе начал заниматься тхэквондо, позднее освоил бокс и стал мастером спорта. Аналогичное звание получил в смешанных единоборствах, в бразильском джиу-джитсу добился синего пояса. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2017-м стал чемпионом ACB (ныне — ACA) в легчайшем весе и после одной успешной защиты титула перешел в UFC.
В сильнейшем промоушене мира после шести подряд побед выиграл вакантный пояс в легчайшем дивизионе в 2020 году. В первой защите уступил его Алджамейну Стерлингу после дисквалификации. Затем победил Кори Сэндхагена и потерпел три подряд поражения судейскими решениями — в титульном реванше со Стерлингом, в боях с Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили. Прервал эту серию и одержал две победы кряду. В последнем поединке в ноябре одолел Дейвезона Фигередо единогласным решением судей.
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В профессиональных ММА выступает с 2020 года. Единственное поражение потерпел в промоушене LFA от Родриго ду Насименто. В апреле 2023 года дебютировал в UFC, где выиграл все четыре боя. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в ноябре одолел Джонатана Мартинеса единогласным решением судей.
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Пока не получилось организовать поединок Яна с Умаром Нурмагомедовым, поэтому бывший чемпион получил относительно проходной бой для поддержания активности. При всем уважении, на бумаге Макги значительно уступает россиянину по уровню. Внушительный рекорд американца переоценивать не стоит, потому что бился он с довольно скромными соперниками. Ян же несколько лет выступает в элите UFC и гораздо опытнее, хотя и моложе.
Россиянин — топовый ударник, который действует в стойке техничнее, умнее и вариативнее. Он точно способен адаптироваться к прессингу Макги, у которого есть нокаутирующая мощь, но чей стиль довольно прямолинеен. В борьбе Ян тоже успешно конкурировал с более классными оппонентами, так что и на нижнем этаже американец его вряд ли удивит.
Не удивимся, если россиянин поймает Макги и оформит нокаут, особенно во второй половине боя. Но всё же с высокой вероятностью экс-чемпион не будет форсировать события и методично, но ярко деклассирует соперника на дистанции. Играем П1 + ТБ (2,5).
Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому соглавный бой Ян — Макги стоит ожидать около 23:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы