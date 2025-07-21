Петр Ян — Маркус Макги, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Пока не получилось организовать поединок Яна с Умаром Нурмагомедовым, поэтому бывший чемпион получил относительно проходной бой для поддержания активности. При всем уважении, на бумаге Макги значительно уступает россиянину по уровню. Внушительный рекорд американца переоценивать не стоит, потому что бился он с довольно скромными соперниками. Ян же несколько лет выступает в элите UFC и гораздо опытнее, хотя и моложе.

Россиянин — топовый ударник, который действует в стойке техничнее, умнее и вариативнее. Он точно способен адаптироваться к прессингу Макги, у которого есть нокаутирующая мощь, но чей стиль довольно прямолинеен. В борьбе Ян тоже успешно конкурировал с более классными оппонентами, так что и на нижнем этаже американец его вряд ли удивит.

Не удивимся, если россиянин поймает Макги и оформит нокаут, особенно во второй половине боя. Но всё же с высокой вероятностью экс-чемпион не будет форсировать события и методично, но ярко деклассирует соперника на дистанции. Играем П1 + ТБ (2,5).