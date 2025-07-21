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19 июля 16:11ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер, 26 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Ждем досрочную развязку?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В субботу, 26 июля, UFC проведет очередной турнир в Абу-Даби. Возглавит вечер рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между австралийцем Робертом Уиттакером и нидерландцем Ренье де Риддером. Сумеет ли бывший чемпион закрыть поражение от Хамзата Чимаева?

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Статистика

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Уиттакер

 

де Риддер

Австралия

Страна

Нидерланды

34

Возраст

34

34

Бои

22

26 (10 / 5 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

20 (5 / 13 / 2)

8 (3 / 2 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (2 / 0 / 0)

5

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

12

183

Рост (см)

193

186,5

Размах рук (см)

198

109

Размах ног (см)

104

Роберт Уиттакер

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С семи лет занимается боевыми искусствами, владеет черными поясами по годзю-рю, хапкидо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года, был чемпионом SFA в полусреднем весе, а в 2012-м выиграл шоу The Ultimate Fighter в этой категории. С 2014-го бьется в среднем весе, в 2017-м завоевал временный пояс в этом дивизионе, позднее был признан абсолютным чемпионом. В 2019 году проиграл титул Исраэлю Адесанье, в 2022-м уступил ему в реванше и не смог вернуть пояс. Закрыл поражение победой над Марвином Веттори, но затем в претендентском поединке был нокаутирован Дрикусом дю Плесси. Впоследствии выиграл дважды подряд, однако в последнем бою в октябре уступил Хамзату Чимаеву болевым приемом в первом раунде и травмировал челюсть.

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Ренье де Риддер

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В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в колледже — бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в обоих видах единоборств. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2017-м стал чемпионом 360 Promotion и Hit в среднем весе. С 2019 года бился в ONE, где забрал пояса в средней и полутяжелой категориях. Потерял их после поражений от Анатолия Малыхина. В прошлом ноябре дебютировал в UFC, где выиграл все три боя. В последнем поединке в мае нокаутировал Бо Никала во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа УиттакераПобеда де РиддераТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,702,202,521,49

Прогноз на бой

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Де Риддер образцово ворвался в UFC и подтвердил статус очень опасного грэпплера. В его арсенале множество сабмишенов, он качественно проводит тейкдауны и контролирует соперников в партере. Однако в стойке нидерландец не дотягивает до топов среднего дивизиона. Вот и Уиттакер выглядит предпочтительнее на верхнем этаже.

У австралийца прекрасное чувство тайминга, отличная ударная техника. Бывший чемпион умеет как работать на дистанции, так и набрасывать взрывные комбинации. Из-за накопленного урона Уиттакер потерял в стойкости, но де Риддер в любом случае вряд ли будет зарубаться с ним в стойке. 

Резюмируя, видим потенциальное преимущество австралийца на верхнем этаже. В партере он вполне способен как минимум качественно защищаться от атак нидерландца. Но и недооценивать де Ридера нельзя, тем более что он набрал отличный ход.

В такой ситуации ставка на исход видится рискованной. Мы остановимся на варианте с досрочным завершением, так как в распоряжении спортсменов будет пять раундов. За это время Уиттакер может и крепко попасть, и знатно пропустить, а у де Риддера точно будут шансы на победу через партер. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Уиттакер де Риддер

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Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому главный бой Уиттакер де Риддер стоит ожидать около 00:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Роберт Уиттакер (Австралия) Ренье де Риддер (Нидерланды). Средний вес;
  • Пётр Ян (Россия) Маркус Макги (США). Легчайший вес;
  • Брайс Митчелл (США) — Саид Нурмагомедов (Россия). Легчайший вес;
  • Шарабутдин Магомедов (Россия) — Марк-Андре Баррио (Канада). Средний вес;
  • Асу Алмабаев (Казахстан) — Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес;

Прелимы

  • Никита Крылов (Россия) — Богдан Гуськов (Узбекистан). Полутяжелый вес;
  • Аманда Рибас (Бразилия) — Табата Риччи (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Муслим Салихов (Россия) — Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Ибо Аслан (Турция) — Билли Элекана (США). Полутяжелый вес;
  • Мартин Будай (Словакия) — Маркус Бучеча (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Мохаммад Яя (ОАЭ) — Стивен Нгуен (США). Полулегкий вес;
  • Дэйви Грант (Англия) — Д'Амон Блэкшир (США). Легчайший вес.

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