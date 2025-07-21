Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер, 26 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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В субботу, 26 июля, UFC проведет очередной турнир в Абу-Даби. Возглавит вечер рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между австралийцем Робертом Уиттакером и нидерландцем Ренье де Риддером. Сумеет ли бывший чемпион закрыть поражение от Хамзата Чимаева?
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Уиттакер
де Риддер
Австралия
Страна
Нидерланды
34
Возраст
34
34
Бои
22
26 (10 / 5 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
20 (5 / 13 / 2)
8 (3 / 2 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
5
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
12
183
Рост (см)
193
186,5
Размах рук (см)
198
109
Размах ног (см)
104
С семи лет занимается боевыми искусствами, владеет черными поясами по годзю-рю, хапкидо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года, был чемпионом SFA в полусреднем весе, а в 2012-м выиграл шоу The Ultimate Fighter в этой категории. С 2014-го бьется в среднем весе, в 2017-м завоевал временный пояс в этом дивизионе, позднее был признан абсолютным чемпионом. В 2019 году проиграл титул Исраэлю Адесанье, в 2022-м уступил ему в реванше и не смог вернуть пояс. Закрыл поражение победой над Марвином Веттори, но затем в претендентском поединке был нокаутирован Дрикусом дю Плесси. Впоследствии выиграл дважды подряд, однако в последнем бою в октябре уступил Хамзату Чимаеву болевым приемом в первом раунде и травмировал челюсть.
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В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в колледже — бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в обоих видах единоборств. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2017-м стал чемпионом 360 Promotion и Hit в среднем весе. С 2019 года бился в ONE, где забрал пояса в средней и полутяжелой категориях. Потерял их после поражений от Анатолия Малыхина. В прошлом ноябре дебютировал в UFC, где выиграл все три боя. В последнем поединке в мае нокаутировал Бо Никала во втором раунде.
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Де Риддер образцово ворвался в UFC и подтвердил статус очень опасного грэпплера. В его арсенале множество сабмишенов, он качественно проводит тейкдауны и контролирует соперников в партере. Однако в стойке нидерландец не дотягивает до топов среднего дивизиона. Вот и Уиттакер выглядит предпочтительнее на верхнем этаже.
У австралийца прекрасное чувство тайминга, отличная ударная техника. Бывший чемпион умеет как работать на дистанции, так и набрасывать взрывные комбинации. Из-за накопленного урона Уиттакер потерял в стойкости, но де Риддер в любом случае вряд ли будет зарубаться с ним в стойке.
Резюмируя, видим потенциальное преимущество австралийца на верхнем этаже. В партере он вполне способен как минимум качественно защищаться от атак нидерландца. Но и недооценивать де Ридера нельзя, тем более что он набрал отличный ход.
В такой ситуации ставка на исход видится рискованной. Мы остановимся на варианте с досрочным завершением, так как в распоряжении спортсменов будет пять раундов. За это время Уиттакер может и крепко попасть, и знатно пропустить, а у де Риддера точно будут шансы на победу через партер. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.
Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому главный бой Уиттакер — де Риддер стоит ожидать около 00:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы