Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер, 26 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Де Риддер образцово ворвался в UFC и подтвердил статус очень опасного грэпплера. В его арсенале множество сабмишенов, он качественно проводит тейкдауны и контролирует соперников в партере. Однако в стойке нидерландец не дотягивает до топов среднего дивизиона. Вот и Уиттакер выглядит предпочтительнее на верхнем этаже.

У австралийца прекрасное чувство тайминга, отличная ударная техника. Бывший чемпион умеет как работать на дистанции, так и набрасывать взрывные комбинации. Из-за накопленного урона Уиттакер потерял в стойкости, но де Риддер в любом случае вряд ли будет зарубаться с ним в стойке.

Резюмируя, видим потенциальное преимущество австралийца на верхнем этаже. В партере он вполне способен как минимум качественно защищаться от атак нидерландца. Но и недооценивать де Ридера нельзя, тем более что он набрал отличный ход.

В такой ситуации ставка на исход видится рискованной. Мы остановимся на варианте с досрочным завершением, так как в распоряжении спортсменов будет пять раундов. За это время Уиттакер может и крепко попасть, и знатно пропустить, а у де Риддера точно будут шансы на победу через партер. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.