Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Шара Буллет потерял идеальный рекорд, но у UFC на него по-прежнему большие планы. И следующий соперник подобран весьма удобно для возвращения на победную тропу. Все-таки Баррио старше, хронически на грани увольнения из промоушена и вряд ли способен удивить Магомедова в клетке.

Как и россиянин, канадец предпочитает работать в стойке. У Баррио есть нокаутирующий удар, но сам он отнюдь не безгрешен в обороне, а потому накопил немало урона за карьеру. Если Шара Буллет не будет заигрываться и сохранит хладнокровие, то вполне может поймать соперника на ошибке и оформить финиш. Коэффициенты на досрочную победу россиянина ожидаются высокие, поэтому интересно рассмотреть именно такой вариант.