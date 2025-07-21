Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC в Абу-Даби уже привычно выступит Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет. Ему предстоит поединок в среднем весе (до 83,9 кг) с канадцем Марком-Андре Баррио. Сумеет ли россиянин закрыть первое поражение в карьере?
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Магомедов
Баррио
Россия
Страна
Канада
31
Возраст
35
16
Бои
27
15 (12 / 0 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (11 / 1 / 5)
1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (3 / 1 / 5)
0
Без результата
1
188
Рост (см)
185,5
185,5
Размах рук (см)
188
105,5
Размах ног (см)
108
Уроженец Дагестана, по национальности аварец. С детства начал заниматься боксом, кикбоксингом, муай-тай. Стал чемпионом России по тайскому боксу. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2022-м завоевал пояс Arena Global в полутяжелом весе, а затем стал чемпионом Thailand Fighting Championship в средней категории, нокаутировав Кушала Виаса. В 2023 году дебютировал в UFC, где выиграл первые четыре боя. В последнем поединке в феврале уступил Майклу Пейджу единогласным решением судей и потерпел первое поражение в карьере.
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Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом Hybrid Combat в среднем весе. Затем выиграл пояс TKO в той же категории, а также в полутяжелом дивизионе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал шесть побед при восьми поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в мае нокаутировал Бруно Силву в первом раунде и прервал серию из трех поражений.
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Шара Буллет потерял идеальный рекорд, но у UFC на него по-прежнему большие планы. И следующий соперник подобран весьма удобно для возвращения на победную тропу. Все-таки Баррио старше, хронически на грани увольнения из промоушена и вряд ли способен удивить Магомедова в клетке.
Как и россиянин, канадец предпочитает работать в стойке. У Баррио есть нокаутирующий удар, но сам он отнюдь не безгрешен в обороне, а потому накопил немало урона за карьеру. Если Шара Буллет не будет заигрываться и сохранит хладнокровие, то вполне может поймать соперника на ошибке и оформить финиш. Коэффициенты на досрочную победу россиянина ожидаются высокие, поэтому интересно рассмотреть именно такой вариант.
Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому бой Магомедов — Баррио стоит ожидать около 22:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы