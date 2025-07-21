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19 июля 17:11ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Шаре Буллету необходимо закрывать первое поражение в карьере
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В основном карде турнира UFC в Абу-Даби уже привычно выступит Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет. Ему предстоит поединок в среднем весе (до 83,9 кг) с канадцем Марком-Андре Баррио. Сумеет ли россиянин закрыть первое поражение в карьере?

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Статистика

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Магомедов

 

Баррио

Россия

Страна

Канада

31

Возраст

35

16

Бои

27

15 (12 / 0 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (11 / 1 / 5)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (3 / 1 / 5)

0

Без результата

1

188

Рост (см)

185,5

185,5

Размах рук (см)

188

105,5

Размах ног (см)

108

Шарабутдин Магомедов

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Уроженец Дагестана, по национальности аварец. С детства начал заниматься боксом, кикбоксингом, муай-тай. Стал чемпионом России по тайскому боксу. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2022-м завоевал пояс Arena Global в полутяжелом весе, а затем стал чемпионом Thailand Fighting Championship в средней категории, нокаутировав Кушала Виаса. В 2023 году дебютировал в UFC, где выиграл первые четыре боя. В последнем поединке в феврале уступил Майклу Пейджу единогласным решением судей и потерпел первое поражение в карьере.

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Марк-Андре Баррио

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Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом Hybrid Combat в среднем весе. Затем выиграл пояс TKO в той же категории, а также в полутяжелом дивизионе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал шесть побед при восьми поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в мае нокаутировал Бруно Силву в первом раунде и прервал серию из трех поражений.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МагомедоваПобеда БарриоТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,165,552,181,64

Прогноз на бой

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Шара Буллет потерял идеальный рекорд, но у UFC на него по-прежнему большие планы. И следующий соперник подобран весьма удобно для возвращения на победную тропу. Все-таки Баррио старше, хронически на грани увольнения из промоушена и вряд ли способен удивить Магомедова в клетке.

Как и россиянин, канадец предпочитает работать в стойке. У Баррио есть нокаутирующий удар, но сам он отнюдь не безгрешен в обороне, а потому накопил немало урона за карьеру. Если Шара Буллет не будет заигрываться и сохранит хладнокровие, то вполне может поймать соперника на ошибке и оформить финиш. Коэффициенты на досрочную победу россиянина ожидаются высокие, поэтому интересно рассмотреть именно такой вариант. 

Полный кард, где смотреть бой Магомедов Баррио

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Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому бой Магомедов Баррио стоит ожидать около 22:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Никита Крылов (Россия) — Богдан Гуськов (Узбекистан). Полутяжелый вес;
  • Аманда Рибас (Бразилия) — Табата Риччи (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Муслим Салихов (Россия) — Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Ибо Аслан (Турция) — Билли Элекана (США). Полутяжелый вес;
  • Мартин Будай (Словакия) — Маркус Бучеча (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Мохаммад Яя (ОАЭ) — Стивен Нгуен (США). Полулегкий вес;
  • Дэйви Грант (Англия) — Д'Амон Блэкшир (США). Легчайший вес.

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