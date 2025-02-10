Монако - Бенфика, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Общий этап Лиги чемпионов предполагает всего по одной игре с каждым соперником, но эти команды встретятся трижды. Первое столкновение Монако» и «Бенфики» в розыгрыше завершилось драматически. Команда Головина дважды вела в счете, а в итоге даже одного очка не получила. Лиссабонцы за последнюю десятиминутку превратили проигрышный матч в выигрышный. Два результативный паса оформил 36-летний чемпион мира Анхель Ди Мария.

Перед новой встречей, в стадии плей-офф, обе команды поучаствовали в результативных матчах с пятью забитыми мячами. Но есть важный нюанс: «Монако» крупно уступил «ПСЖ» 1:4, тогда как «Бенфика» одолела «Морейренсе» (3:2). Вообще, подобные голевые шоу в порядке вещей у команды Бруну Лаже. Только за последние пять матчей она дважды побеждала 3:2. Еще было неожиданное поражение от «Каза Пия» (1:3). В домашней же встрече с «Барсой» «орлы» превзошли сами себя. Счет 4:5 в современном футболе встречается крайне редко. В предстоящем матче на «Луи II» тотал больше 2.5 кажется вполне реальным исходом.