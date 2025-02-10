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10 февраля 7:00ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Монако - Бенфика, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Ждем еще одного голевого шоу на «Луи II»
Валентин Васильев

На среду, 12 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА запланировано четыре матча стадии плей-офф (она же - 1/16 финала). Внимание российских болельщиков традиционно будет обращено на «Монако». Команда Александра Головина встречается с «Бенфикой». Изучаем линии букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монако» (Монако)

12.02.2025, Ср

23:00 МСК

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

П1 - 2.30

Х - 3.65

П2 - 2.90

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «Луи II»  (Монако, Монако)

Главный судья: еще не объявлен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Монако»0122-4
«Бенфика»2104-2

Последние пять игр «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«ПСЖ»

4:1

«Монако»

Лига 1

01.02.2025«Монако»

4:2

«Осер»

Лига 1

27.01.2025«Интер»

3:0

«Монако»

Лига чемпионов

25.01.2025«Монако»

3:2

«Ренн»

Лига 1

21.01.2025«Монако»

1:0

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Бенфика»

3:2

«Морейренсе»

Примейра

02.02.2025«Эштрела»

2:3

«Бенфика»

Примейра

29.01.2025«Ювентус»

0:2

«Бенфика»

Лига чемпионов

25.01.2025«Каза Пия»

3:1

«Бенфика»

Примейра

21.01.2025«Бенфика»

4:5

«Барселона»

Лига чемпионов

Расписание игр

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Плей-офф. Первые матчи

11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити»  (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ  Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)

Прогноз на матч

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Общий этап Лиги чемпионов предполагает всего по одной игре с каждым соперником, но эти команды встретятся трижды. Первое столкновение Монако» и «Бенфики» в розыгрыше завершилось драматически. Команда Головина дважды вела в счете, а в итоге даже одного очка не получила. Лиссабонцы за последнюю десятиминутку превратили проигрышный матч в выигрышный. Два результативный паса оформил 36-летний чемпион мира Анхель Ди Мария. 

Перед новой встречей, в стадии плей-офф, обе команды поучаствовали в результативных матчах с пятью забитыми мячами. Но есть важный нюанс: «Монако» крупно уступил «ПСЖ» 1:4, тогда как «Бенфика» одолела «Морейренсе» (3:2). Вообще, подобные голевые шоу в порядке вещей у команды Бруну Лаже. Только за последние пять матчей она дважды побеждала 3:2. Еще было неожиданное поражение от «Каза Пия» (1:3). В домашней же встрече с «Барсой» «орлы» превзошли сами себя. Счет 4:5 в современном футболе встречается крайне редко. В предстоящем матче на «Луи II» тотал больше 2.5 кажется вполне реальным исходом. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России трансляцию матча официально проведет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Монако»: Мависса, Закария (оба - дисквалификация), Балогун, Иленикена (оба - травмы)

«Бенфика»: Ди Мария, Саншеш, Бах, Ману (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «Бенфика»:

Позиция«Монако»«Бенфика»

Позиция

Вратарь16. Кен1. Трубин

Вратарь

Защитник4. Тезе44. Араужу

Защитник

Защитник5. Керер30. Отаменди

Защитник

Защитник22. Салису3. Фернандес

Защитник

Защитник12. Энрике4. Антониу Силва

Защитник

Полузащитник 15. Камара61. Луиш

Полузащитник 

Полузащитник 88. Магасса8. Эурснес

Полузащитник 

Полузащитник2. Вандерсон10. Кекчю

Полузащитник

Нападающий10. Головин17. Актюркоглу

Нападающий

Нападающий7. Бен-Сегир21. Шельдеруп

Нападающий

Нападающий36. Эмболо14. Павлидис

Нападающий

Главный тренерАдольф ХюттерБруну Лаже

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили коэффициент 2.30 на успех хозяев и 2.90 - на гостей. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.65.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Монако» - «Бенфика»?

На рынке ставок на точный счет наиболее вероятными считаются результаты 1:1 (коэффициент 7.50) и 2:1 (9.50).

 Сыграет ли Александр Головин?

Российский полузащитник в «Монако», как правило, пропускает матчи только по двум причинам: повреждение или дисквалификация. Сейчас ни того, ни другого у Головина нет. Он доступен тренеру и наверняка выйдет в стартовом составе. 

Где смотреть бесплатно матч «Монако» - «Бенфика»?

Можно оформить за 1 рубль пробную подписку на спортивный пакет в Okko либо же следить за игрой на сайтах букмекеров.

С кем сыграет «Монако» в 1/8 финала?

Если команда Головина преодолеет португальский барьер, на следующей стадии ей придется иметь дело с «Барселоной» или «Ливерпулем».

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