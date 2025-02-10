Монако - Бенфика, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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На среду, 12 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА запланировано четыре матча стадии плей-офф (она же - 1/16 финала). Внимание российских болельщиков традиционно будет обращено на «Монако». Команда Александра Головина встречается с «Бенфикой». Изучаем линии букмекеров на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монако» (Монако)
12.02.2025, Ср
23:00 МСК
«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)
|П1 - 2.30
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «Луи II» (Монако, Монако)
Главный судья: еще не объявлен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монако»
|0
|1
|2
|2-4
|«Бенфика»
|2
|1
|0
|4-2
Последние пять игр «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«ПСЖ»
4:1
«Монако»
Лига 1
|01.02.2025
|«Монако»
4:2
«Осер»
Лига 1
|27.01.2025
|«Интер»
3:0
«Монако»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Монако»
3:2
«Ренн»
Лига 1
|21.01.2025
|«Монако»
1:0
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Бенфика»
3:2
«Морейренсе»
Примейра
|02.02.2025
|«Эштрела»
2:3
«Бенфика»
Примейра
|29.01.2025
|«Ювентус»
0:2
«Бенфика»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Каза Пия»
3:1
«Бенфика»
Примейра
|21.01.2025
|«Бенфика»
4:5
«Барселона»
Лига чемпионов
11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)
Общий этап Лиги чемпионов предполагает всего по одной игре с каждым соперником, но эти команды встретятся трижды. Первое столкновение Монако» и «Бенфики» в розыгрыше завершилось драматически. Команда Головина дважды вела в счете, а в итоге даже одного очка не получила. Лиссабонцы за последнюю десятиминутку превратили проигрышный матч в выигрышный. Два результативный паса оформил 36-летний чемпион мира Анхель Ди Мария.
Перед новой встречей, в стадии плей-офф, обе команды поучаствовали в результативных матчах с пятью забитыми мячами. Но есть важный нюанс: «Монако» крупно уступил «ПСЖ» 1:4, тогда как «Бенфика» одолела «Морейренсе» (3:2). Вообще, подобные голевые шоу в порядке вещей у команды Бруну Лаже. Только за последние пять матчей она дважды побеждала 3:2. Еще было неожиданное поражение от «Каза Пия» (1:3). В домашней же встрече с «Барсой» «орлы» превзошли сами себя. Счет 4:5 в современном футболе встречается крайне редко. В предстоящем матче на «Луи II» тотал больше 2.5 кажется вполне реальным исходом.
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Потери:
«Монако»: Мависса, Закария (оба - дисквалификация), Балогун, Иленикена (оба - травмы)
«Бенфика»: Ди Мария, Саншеш, Бах, Ману (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «Бенфика»:
|Позиция
|«Монако»
|«Бенфика»
Позиция
|Вратарь
|16. Кен
|1. Трубин
Вратарь
|Защитник
|4. Тезе
|44. Араужу
Защитник
|Защитник
|5. Керер
|30. Отаменди
Защитник
|Защитник
|22. Салису
|3. Фернандес
Защитник
|Защитник
|12. Энрике
|4. Антониу Силва
Защитник
|Полузащитник
|15. Камара
|61. Луиш
Полузащитник
|Полузащитник
|88. Магасса
|8. Эурснес
Полузащитник
|Полузащитник
|2. Вандерсон
|10. Кекчю
Полузащитник
|Нападающий
|10. Головин
|17. Актюркоглу
Нападающий
|Нападающий
|7. Бен-Сегир
|21. Шельдеруп
Нападающий
|Нападающий
|36. Эмболо
|14. Павлидис
Нападающий
|Главный тренер
|Адольф Хюттер
|Бруну Лаже
Главный тренер
Аналитики БК PARI установили коэффициент 2.30 на успех хозяев и 2.90 - на гостей. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.65.
На рынке ставок на точный счет наиболее вероятными считаются результаты 1:1 (коэффициент 7.50) и 2:1 (9.50).
Российский полузащитник в «Монако», как правило, пропускает матчи только по двум причинам: повреждение или дисквалификация. Сейчас ни того, ни другого у Головина нет. Он доступен тренеру и наверняка выйдет в стартовом составе.
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Если команда Головина преодолеет португальский барьер, на следующей стадии ей придется иметь дело с «Барселоной» или «Ливерпулем».
Партнерский проект