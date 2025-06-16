Монтеррей - Интер, 18 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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«Интернационале» пережил сразу несколько потрясений на финише «основного» сезона: сначала упустил золото Серии А в противостоянии с «Наполи», а после с треском провалился в финале Лиги чемпионов. Для миланского клуба клубный чемпионат мира - это прежде возможность приободрить своих приунывших болельщиков. А для его нового тренера - шанс удачно стартовать на ответственном посту. В первом туре команду Киву ждет знакомство с мексиканским «Монтерреем». Попробуем предугадать, каким оно получится.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 1-й тур
Стадион: «Роуз Боул», Пасадена (США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Монтеррея» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Толука»
2:1
«Монтеррей»
Плей-офф чемпионата Мексики
|08.05.2025
|«Монтеррей»
3:2
«Толука»
Плей-офф чемпионата Мексики
|05.05.2025
|«Монтеррей»
2:0
«Пумас»
Плей-офф чемпионата Мексики
|28.04.2025
|«Монтеррей»
1:2
«Пачука»
Плей-офф чемпионата Мексики
|21.04.2025
|«Леон»
0:2
«Монтеррей»
Чемпионат Мексики
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2025
|«ПСЖ»
5:0
«Интер»
Лига чемпионов
|23.05.2025
|«Комо»
0:2
«Интер»
Серия А
|18.05.2025
|«Интер»
2:2
«Лацио»
Серия А
|11.05.2025
|«Торино»
0:2
«Интер»
Серия А
|06.05.2025
|«Интер»
4:3 д. в.
«Барселона»
Лига чемпионов
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Урава Ред Даймондс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Монтеррей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
«Интер» впервые предстанет перед публикой после оглушительного поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ». Так крупно - 0:5 - в решающих матчах главного клубного турнира Европы еще никто не проигрывал. Уместно сказать - влипли в историю. Естественно, что после такого конфуза любой уважающий себя профессионал постарается перебить это горькое послевкусие в ближайшей же игре. «Нерадзурри» такая возможность представится в ночь со вторника на среду.
«Монтеррей» не играл больше месяца - с тех пор как вылетел из плей-офф национальной лиги. С одной стороны, команда вдоволь отдохнула, с другой - давно не имела игровой практики. В игре с таким соперником миланцам будет мало минимальной победы. Они постараются выиграть как можно убедительнее. Поэтому победа европейцев с форой (-1) нам представляется здесь вполне реальным исходом.
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|Текстовая
|-
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Потери
«Монтеррей»: Сальседо (травма)
«Интер»: Карбони, Эспозито (оба - травмы)
По котировкам PARI четко прослеживается разделение команд на фаворита и аутсайдера. Победа мексиканского клуба котируется за 5.50, а итальянского - за 1.55. Ничья идет в компании с коэффициентом 4.40.
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Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени в Пасадене является сухая победа итальянцев со счетом 1:0 или 2:0. На оба этих варианта можно поставить по котировке 8.00.
В топе фаворитов КЧМ от PARI «Интер» значится только шестым (коэффициент на итоговую победу - 15.00). Тройку главных соискателей трофея и почти 100 млн долларов призовых составляют «Реал» (5.00), «ПСЖ» (5.60) и «Манчестер Сити» (6.50).
Матч в Пасадене станет дебютным у руля миланского клуба для Кристиана Киву. 9 июня бывший румынский защитник официально вступил в должность, сменив Симоне Индзаги.