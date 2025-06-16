Монтеррей - Интер, 18 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Интер» впервые предстанет перед публикой после оглушительного поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ». Так крупно - 0:5 - в решающих матчах главного клубного турнира Европы еще никто не проигрывал. Уместно сказать - влипли в историю. Естественно, что после такого конфуза любой уважающий себя профессионал постарается перебить это горькое послевкусие в ближайшей же игре. «Нерадзурри» такая возможность представится в ночь со вторника на среду.

«Монтеррей» не играл больше месяца - с тех пор как вылетел из плей-офф национальной лиги. С одной стороны, команда вдоволь отдохнула, с другой - давно не имела игровой практики. В игре с таким соперником миланцам будет мало минимальной победы. Они постараются выиграть как можно убедительнее. Поэтому победа европейцев с форой (-1) нам представляется здесь вполне реальным исходом.