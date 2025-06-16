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15 июня 6:39ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Монтеррей - Интер, 18 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Первый выход «нерадзурри» после эпичных 0:5, дебют Кристиана Киву
Валентин Васильев

«Интернационале» пережил сразу несколько потрясений на финише «основного» сезона: сначала упустил золото Серии А в противостоянии с «Наполи», а после с треском провалился в финале Лиги чемпионов. Для миланского клуба клубный чемпионат мира - это прежде возможность приободрить своих приунывших болельщиков. А для его нового тренера - шанс удачно стартовать на ответственном посту. В первом туре команду Киву ждет знакомство с мексиканским «Монтерреем». Попробуем предугадать, каким оно получится. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монтеррей» (Мексика)

18.06.2025, Ср

04:00 МСК

«Интер» (Милан, Италия) 

П1 - 5.50

Х - 4.40

П2 - 1.55

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 1-й тур

Стадион: «Роуз Боул», Пасадена (США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Монтеррея» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Толука» 

2:1

«Монтеррей» 

Плей-офф чемпионата Мексики

08.05.2025«Монтеррей» 

3:2

«Толука» 

Плей-офф чемпионата Мексики

05.05.2025«Монтеррей» 

2:0

«Пумас» 

Плей-офф чемпионата Мексики

28.04.2025«Монтеррей» 

1:2

«Пачука» 

Плей-офф чемпионата Мексики

21.04.2025«Леон» 

0:2

«Монтеррей» 

Чемпионат Мексики

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2025«ПСЖ»

5:0

«Интер»

Лига чемпионов

23.05.2025«Комо»

0:2

«Интер»

Серия А

18.05.2025«Интер»

2:2

«Лацио»

Серия А

11.05.2025«Торино»

0:2

«Интер»

Серия А

06.05.2025«Интер»

4:3 д. в.

«Барселона»

Лига чемпионов

Турнирное положение 

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Группа E

КомандаИВНПМО
Урава Ред Даймондс00000-00
Монтеррей00000-00
Интер00000-00
Ривер Плейт00000-00

Прогноз на матч

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«Интер» впервые предстанет перед публикой после оглушительного поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ». Так крупно - 0:5 - в решающих матчах главного клубного турнира Европы еще никто не проигрывал. Уместно сказать - влипли в историю. Естественно, что после такого конфуза любой уважающий себя профессионал постарается перебить это горькое послевкусие в ближайшей же игре. «Нерадзурри» такая возможность представится в ночь со вторника на среду. 

«Монтеррей» не играл больше месяца - с тех пор как вылетел из плей-офф национальной лиги. С одной стороны, команда вдоволь отдохнула, с другой - давно не имела игровой практики. В игре с таким соперником миланцам будет мало минимальной победы. Они постараются выиграть как можно убедительнее. Поэтому победа европейцев с форой (-1) нам представляется здесь вполне реальным исходом.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Монтеррей»: Сальседо (травма)

«Интер»: Карбони, Эспозито (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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По котировкам PARI четко прослеживается разделение команд на фаворита и аутсайдера. Победа мексиканского клуба котируется  за 5.50, а итальянского - за 1.55. Ничья идет в компании с коэффициентом 4.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Монтеррей» - «Интер»?

Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени в Пасадене является сухая победа итальянцев со счетом 1:0 или 2:0. На оба этих варианта можно поставить по котировке 8.00.

Кто выиграет Клубный чемпионат мира?

В топе фаворитов КЧМ от PARI «Интер» значится только шестым (коэффициент на итоговую победу - 15.00). Тройку главных соискателей трофея и почти 100 млн долларов призовых составляют «Реал» (5.00), «ПСЖ» (5.60) и «Манчестер Сити» (6.50).

Кто тренирует «Интер»?

Матч в Пасадене станет дебютным у руля миланского клуба для Кристиана Киву. 9 июня бывший румынский защитник официально вступил в должность, сменив Симоне Индзаги.

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