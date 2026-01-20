Ведомости
Спорт

14 января 17:26
Английская премьер-лига

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, 17 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Хуже дебюта для Кэррика не придумаешь? Или наоборот?!
Валентин Васильев

В шоу-бизнесе устроители концертов обычно припасают хедлайнеров мероприятия на концовку. В расписании 22-го тура английской Премьер-лиги дело обстоит ровно наоборот. Центральный матч уикенда состоится раньше всех остальных - днем в субботу, 17 января.  Изучаем предложения букмекеров на интригующее манчестерское дерби «Юнайтед» - «Сити».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед»

17.01.2025, Сб

15:30 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 3.20

Х - 3.50

П2 - 2.30

Турнир:  английская Премьер-лига, 22-й тур

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»815562280-278
«Манчестер Сити»625581278-280

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2026«Манчестер Юнайтед»

1:2

«Брайтон»

Кубок Англии

07.01.2026«Бернли»

2:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

04.01.2026«Лис»

1:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

30.12.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

26.12.2025«Манчестер Юнайтед»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.01.2026«Ньюкасл»

0:2

«Манчестер Сити»

    Кубок лиги

10.01.2026«Манчестер Сити»

10:1

«Эксетер»

    Кубок Англии
07.01.2026«Манчестер Сити»

1:1

«Брайтон»

    АПЛ
04.01.2026«Манчестер Сити»

1:1

«Челси»

    АПЛ
01.01.2026«Сандерленд»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Перед городским дерби соседей разделяют в таблице пять очков и уже 11 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал21154240-1449
2. Манчестер Сити21134445-1943
3. Астон Вилла21134433-2443
4. Ливерпуль21105632-2835
5. Брентфорд21103835-2833
6. Ньюкасл2195732-2732
7. Манчестер Юнайтед2188536-3232
8. Челси2187634-2431
9. Фулхэм2194830-3031
10. Сандерленд2179521-2230
11. Брайтон2178631-2829
12. Эвертон2185823-2529
13. Кристал Пэлас2177722-2328
14. Тоттенхэм2176830-2727
15. Борнмут2168734-4026
16. Лидс2157929-3722
17. Ноттингем Форест21631221-3421
18. Вест Хэм21351322-4314
19. Бернли21341422-4113
20. Вулверхэмптон21141615-417

Прогноз на матч

«Манчестер Юнайтед» продолжает огорчать своих поклонников. И смена тренера автоматически положение клуба не улучшила. Посреди недели манкунианцы проиграли дома «Брайтону» в Кубке Англии и довели безвыигрышную серию до четырех матчей. 

А у «Ман Сити», наоборот, дела в кубковых турнирах в новом году складываются веселее, нежели в АПЛ. За три ничьи в чемпионате парни Гвардиолы отыгрались на скромном «Эксетере» (10:1!), а затем сухую выиграли в «Ньюкасле» у местных «сорок» - 2:0.

За два последних дерби на «Траффорде» «МЮ» не забил соседям ни гола (0:0, 0:3). Но здесь и сейчас команда хозяев должна быть сверхмотивирована. Легенда «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик возвращается на родную арену в новом качестве, и футболисты не должны подвести своего именитого «коуча». Рискнем предположить, что «красные дьяволы» не уступят. «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.83 на такой исход.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«МЮ»: де Лигт (травма)

«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Бобб (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Манчестер Сити»:

Позиция«МЮ»«Манчестер Сити»Позиция
Вратарь31. Ламменс25. ДоннарумаВратарь
Защитник26. Хевен27. НунесЗащитник
Защитник23. Шоу68. АллейнЗащитник
Защитник15. Йоро45. ХусановЗащитник
Защитник16. Диалло6. АкеЗащитник
Полузащитник 2. Жало47. ФоденПолузащитник
Полузащитник 18. Каземиро14. НикоПолузащитник 
Полузащитник10. Кунья20. СилваПолузащитник
Полузащитник8. Фернандеш26. СавиньоПолузащитник
Полузащитник7. Маунт10. ШеркиПолузащитник
Нападающий30. Шешко9. ХоландНападающий
Главный тренерРубен АморимХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры «БЕТСИТИ» установили привлекательный коэффициент на победу хозяев поля  мира - 3.20. Ничья в Манчестере котируется за 3.50, а успех гостей - за 2.30.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «МЮ» - «Манчестер Сити»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК «БЕТСИТИ» этот исход котируется за 6.80.

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Кто тренирует «МЮ»?

13 января команду возглавил 44-летний Майкл Кэррик. С 2006 по 2018 год он играл за «МЮ» полузащитником, после чего там же начал тренерскую деятельность ассистентом главного. 

Где бесплатно смотреть матч «МЮ» - «Манчестер Сити»?

Следить за ходом матча в РФ можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».

