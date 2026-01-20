Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, 17 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В шоу-бизнесе устроители концертов обычно припасают хедлайнеров мероприятия на концовку. В расписании 22-го тура английской Премьер-лиги дело обстоит ровно наоборот. Центральный матч уикенда состоится раньше всех остальных - днем в субботу, 17 января. Изучаем предложения букмекеров на интригующее манчестерское дерби «Юнайтед» - «Сити».
Турнир: английская Премьер-лига, 22-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не назначен
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|81
|55
|62
|280-278
|«Манчестер Сити»
|62
|55
|81
|278-280
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2026
|«Манчестер Юнайтед»
1:2
«Брайтон»
Кубок Англии
|07.01.2026
|«Бернли»
2:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|04.01.2026
|«Лис»
1:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|30.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|26.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.01.2026
|«Ньюкасл»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|10.01.2026
|«Манчестер Сити»
10:1
«Эксетер»
|Кубок Англии
|07.01.2026
|«Манчестер Сити»
1:1
«Брайтон»
|АПЛ
|04.01.2026
|«Манчестер Сити»
1:1
«Челси»
|АПЛ
|01.01.2026
|«Сандерленд»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
Перед городским дерби соседей разделяют в таблице пять очков и уже 11 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|21
|15
|4
|2
|40-14
|49
|2. Манчестер Сити
|21
|13
|4
|4
|45-19
|43
|3. Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|33-24
|43
|4. Ливерпуль
|21
|10
|5
|6
|32-28
|35
|5. Брентфорд
|21
|10
|3
|8
|35-28
|33
|6. Ньюкасл
|21
|9
|5
|7
|32-27
|32
|7. Манчестер Юнайтед
|21
|8
|8
|5
|36-32
|32
|8. Челси
|21
|8
|7
|6
|34-24
|31
|9. Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|30-30
|31
|10. Сандерленд
|21
|7
|9
|5
|21-22
|30
|11. Брайтон
|21
|7
|8
|6
|31-28
|29
|12. Эвертон
|21
|8
|5
|8
|23-25
|29
|13. Кристал Пэлас
|21
|7
|7
|7
|22-23
|28
|14. Тоттенхэм
|21
|7
|6
|8
|30-27
|27
|15. Борнмут
|21
|6
|8
|7
|34-40
|26
|16. Лидс
|21
|5
|7
|9
|29-37
|22
|17. Ноттингем Форест
|21
|6
|3
|12
|21-34
|21
|18. Вест Хэм
|21
|3
|5
|13
|22-43
|14
|19. Бернли
|21
|3
|4
|14
|22-41
|13
|20. Вулверхэмптон
|21
|1
|4
|16
|15-41
|7
«Манчестер Юнайтед» продолжает огорчать своих поклонников. И смена тренера автоматически положение клуба не улучшила. Посреди недели манкунианцы проиграли дома «Брайтону» в Кубке Англии и довели безвыигрышную серию до четырех матчей.
А у «Ман Сити», наоборот, дела в кубковых турнирах в новом году складываются веселее, нежели в АПЛ. За три ничьи в чемпионате парни Гвардиолы отыгрались на скромном «Эксетере» (10:1!), а затем сухую выиграли в «Ньюкасле» у местных «сорок» - 2:0.
За два последних дерби на «Траффорде» «МЮ» не забил соседям ни гола (0:0, 0:3). Но здесь и сейчас команда хозяев должна быть сверхмотивирована. Легенда «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик возвращается на родную арену в новом качестве, и футболисты не должны подвести своего именитого «коуча». Рискнем предположить, что «красные дьяволы» не уступят. «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.83 на такой исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«МЮ»: де Лигт (травма)
«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Бобб (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«МЮ»
|«Манчестер Сити»
|Позиция
|Вратарь
|31. Ламменс
|25. Доннарума
|Вратарь
|Защитник
|26. Хевен
|27. Нунес
|Защитник
|Защитник
|23. Шоу
|68. Аллейн
|Защитник
|Защитник
|15. Йоро
|45. Хусанов
|Защитник
|Защитник
|16. Диалло
|6. Аке
|Защитник
|Полузащитник
|2. Жало
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Каземиро
|14. Нико
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Кунья
|20. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
|26. Савиньо
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Маунт
|10. Шерки
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Шешко
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Трейдеры «БЕТСИТИ» установили привлекательный коэффициент на победу хозяев поля мира - 3.20. Ничья в Манчестере котируется за 3.50, а успех гостей - за 2.30.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК «БЕТСИТИ» этот исход котируется за 6.80.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
13 января команду возглавил 44-летний Майкл Кэррик. С 2006 по 2018 год он играл за «МЮ» полузащитником, после чего там же начал тренерскую деятельность ассистентом главного.
Следить за ходом матча в РФ можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».