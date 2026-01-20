Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, 17 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Манчестер Юнайтед» продолжает огорчать своих поклонников. И смена тренера автоматически положение клуба не улучшила. Посреди недели манкунианцы проиграли дома «Брайтону» в Кубке Англии и довели безвыигрышную серию до четырех матчей.

А у «Ман Сити», наоборот, дела в кубковых турнирах в новом году складываются веселее, нежели в АПЛ. За три ничьи в чемпионате парни Гвардиолы отыгрались на скромном «Эксетере» (10:1!), а затем сухую выиграли в «Ньюкасле» у местных «сорок» - 2:0.

За два последних дерби на «Траффорде» «МЮ» не забил соседям ни гола (0:0, 0:3). Но здесь и сейчас команда хозяев должна быть сверхмотивирована. Легенда «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик возвращается на родную арену в новом качестве, и футболисты не должны подвести своего именитого «коуча». Рискнем предположить, что «красные дьяволы» не уступят. «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.83 на такой исход.