Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас, 13 апреля: прогноз на финал турнира в Монте-Карло

Музетти в Монте-Карло не просто хорош на любимом грунте, но и демонстрирует бойцовский характер. И в четвертьфинале, и в полуфинале он проигрывал первый сет со счетом 1:6, однако затем забирал победы. Очевидно, итальянец и в отличной ментальной форме. Такой Музетти и физически, и технически, и психологически точно может доставить много проблем Алькарасу.

Тем более что сам испанец по ходу турнира не показывает свои пиковые кондиции. В основном он проходил соперников, как говорится, на классе. А это чревато локальными трудностями, которые бывший лидер мирового рейтинга регулярно испытывал, продвигаясь по сетке.

Вот и полагаем, что финал легкой прогулкой для Алькараса тем более не станет. Да, у него больше опыта столь статусных матчей, но кураж на стороне Музетти. Играем плюсовую фору по геймам через итальянца.