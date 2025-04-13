Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
12 апреля 21:20ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас, 13 апреля: прогноз на финал турнира в Монте-Карло

Кто заберет титул на Мастерсе?
Александр Бокулёв

В воскресенье, 13 апреля, состоится финал грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло. Титул оспорят итальянец Лоренцо Музетти и испанец Карлос Алькарас. Кто станет чемпионом?

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 13.04.2025, 13:00 по московскому времени

Арена: «Monte Carlo Country Club», Корт Ренье Третьего (Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Лоренцо Музетти (23 года, 16-я ракетка мира, 13-й номер посева)

  • 1-й круг: Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 4:6, 7:5, 6:3
  • 2-й круг: Иржи Легечка (Чехия) — 1:6, 7:5, 6:2
  • 3-й круг: Маттео Берреттини (Италия) — 6:3, 6:3
  • 1/4 финала: Стефанос Циципас (Греция, 6) — 1:6, 6:3, 6:4
  • 1/2 финала: Алекс де Минаур (Австралия, 8) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Франсиско Серундоло (Аргентина) — 3:6, 6:0, 6:1
  • 3-й круг: Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 6:1
  • 1/4 финала: Артюр Фис (Франция, 12) — 4:6, 7:5, 6:3
  • 1/2 финала: Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 7:6 (7:2), 6:4

Лоренцо Музетти

Свернуть

Выиграл два турнира ATP, в том числе один грунтовый. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала на харде в Гонконге и на грунте в Буэнос-Айресе, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал 12 побед при четырех поражениях. В Монте-Карло уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 13 турниров ATP, в том числе семи грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофей в Роттердаме, дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 19 побед при четырех поражениях. В Монте-Карло ранее выступал только в 2022-м, когда вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперники провели четыре официальных очных матча. На харде оба раза выиграл Алькарас, на грунте спортсмены обменялись победами.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают испанца явным фаворитом предстоящего финала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,27 на его победу и 4,20 на успех итальянца.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

Последний официальный очный матч спортсменов продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (20,5) и 1,97 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МузеттиПобеда АлькарасаТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE4,201,271,911,97

Прогноз и ставка

Свернуть

Музетти в Монте-Карло не просто хорош на любимом грунте, но и демонстрирует бойцовский характер. И в четвертьфинале, и в полуфинале он проигрывал первый сет со счетом 1:6, однако затем забирал победы. Очевидно, итальянец и в отличной ментальной форме. Такой Музетти и физически, и технически, и психологически точно может доставить много проблем Алькарасу.

Тем более что сам испанец по ходу турнира не показывает свои пиковые кондиции. В основном он проходил соперников, как говорится, на классе. А это чревато локальными трудностями, которые бывший лидер мирового рейтинга регулярно испытывал, продвигаясь по сетке.

Вот и полагаем, что финал легкой прогулкой для Алькараса тем более не станет. Да, у него больше опыта столь статусных матчей, но кураж на стороне Музетти. Играем плюсовую фору по геймам через итальянца.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров