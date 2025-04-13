Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас, 13 апреля: прогноз на финал турнира в Монте-Карло

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В воскресенье, 13 апреля, состоится финал грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло. Титул оспорят итальянец Лоренцо Музетти и испанец Карлос Алькарас. Кто станет чемпионом?
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Дата / Время: 13.04.2025, 13:00 по московскому времени
Арена: «Monte Carlo Country Club», Корт Ренье Третьего (Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Лоренцо Музетти (23 года, 16-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Карлос Алькарас (21 год, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Выиграл два турнира ATP, в том числе один грунтовый. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала на харде в Гонконге и на грунте в Буэнос-Айресе, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал 12 побед при четырех поражениях. В Монте-Карло уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетел в третьем круге.
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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 13 турниров ATP, в том числе семи грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофей в Роттердаме, дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 19 побед при четырех поражениях. В Монте-Карло ранее выступал только в 2022-м, когда вылетел во втором круге.
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Соперники провели четыре официальных очных матча. На харде оба раза выиграл Алькарас, на грунте спортсмены обменялись победами.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом предстоящего финала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,27 на его победу и 4,20 на успех итальянца.
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Последний официальный очный матч спортсменов продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (20,5) и 1,97 на ТМ (20,5).
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Музетти в Монте-Карло не просто хорош на любимом грунте, но и демонстрирует бойцовский характер. И в четвертьфинале, и в полуфинале он проигрывал первый сет со счетом 1:6, однако затем забирал победы. Очевидно, итальянец и в отличной ментальной форме. Такой Музетти и физически, и технически, и психологически точно может доставить много проблем Алькарасу.
Тем более что сам испанец по ходу турнира не показывает свои пиковые кондиции. В основном он проходил соперников, как говорится, на классе. А это чревато локальными трудностями, которые бывший лидер мирового рейтинга регулярно испытывал, продвигаясь по сетке.
Вот и полагаем, что финал легкой прогулкой для Алькараса тем более не станет. Да, у него больше опыта столь статусных матчей, но кураж на стороне Музетти. Играем плюсовую фору по геймам через итальянца.
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