Наполи — Болонья, 22 декабря: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

Четыре раза подряд в матче за Суперкубок участвовал «Интер». С пятым финалом не сложилось. В игре с «Болоньей» миланцы быстро открыли счет, но еще до перерыва пропустили ответный мяч и уступили в серии пенальти. Два удара черно-синих с «точки» отразил вратарь Равалья, а Барелла просто запустил мяч над перекладиной. Парни Винченцо Итальяно свои удары реализовали лучше и впервые в истории достигли суперкубкового финала.

«Наполи» днем ранее хватило полутора часов игрового времени для победы над «Миланом». Южане по разу отличились в каждом из таймов и грамотно довели дело до выигрыша.

В начале ноября «Болонья» с «Наполи» встречались в Серии А. Игра завершилась неожиданной победой красно-синих - 2:0. На этот раз миланский топ наверняка будет осмотрительнее. Статус матча накладывает дополнительную ответственность на футболистов. У неаполитанцев восемь из 10 последних игр были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в понедельник. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.