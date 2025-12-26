Наполи — Болонья, 22 декабря: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

Партнерский проект
В понедельник, 22 декабря, в Эр-Рияде определится победитель Суперкубка Италии. Из двух миланских грандов до решающего матча мини-турнира четырех не добрался ни один. В финале сразятся «Наполи» с «Болоньей». Вашему вниманию лучшие коэффициенты и бонусы на титульную игру.
Турнир: Суперкубок Италии, финал
Стадион: «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|61
|43
|49
|227-204
|«Болонья»
|49
|43
|61
|204-227
Последние пять матчей «Наполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
18.12.2025
«Наполи»
2:0
«Милан»
Суперкубок Италии
14.12.2025
«Удинезе»
1:0
«Наполи»
Серия А
10.12.2025
«Бенфика»
2:0
«Наполи»
Лига чемпионов
07.12.2025
«Наполи»
2:1
«Ювентус»
Серия А
03.12.2025
«Наполи»
1:1, пен. 9:8
«Кальяри»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.12.2025
|«Болонья»
1:1, пен. 3:2
«Интер»
Суперкубок Италии
|14.12.2025
|«Болонья»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|11.12.2025
|«Сельта»
1:2
«Болонья»
Лига Европы
|07.12.2025
|«Лацио»
1:1
«Болонья»
Серия А
|04.12.2025
|«Болонья»
2:1
«Парма»
Серия А
1/2 финала
18.12.2025. 22:00. «Наполи» – «Милан» - 2:0
19.12.2025. 22:00. «Болонья» – «Интер» - 1:1, по пенальти - 3:2
Финал
22.12.2025. 22:00
Четыре раза подряд в матче за Суперкубок участвовал «Интер». С пятым финалом не сложилось. В игре с «Болоньей» миланцы быстро открыли счет, но еще до перерыва пропустили ответный мяч и уступили в серии пенальти. Два удара черно-синих с «точки» отразил вратарь Равалья, а Барелла просто запустил мяч над перекладиной. Парни Винченцо Итальяно свои удары реализовали лучше и впервые в истории достигли суперкубкового финала.
«Наполи» днем ранее хватило полутора часов игрового времени для победы над «Миланом». Южане по разу отличились в каждом из таймов и грамотно довели дело до выигрыша.
В начале ноября «Болонья» с «Наполи» встречались в Серии А. Игра завершилась неожиданной победой красно-синих - 2:0. На этот раз миланский топ наверняка будет осмотрительнее. Статус матча накладывает дополнительную ответственность на футболистов. У неаполитанцев восемь из 10 последних игр были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в понедельник. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Наполи»: Де Брейне, Гилмор, Ангисса (все – травмы)
«Болонья»: Скорупски, Бернардески, Фройлер, Касале (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» — «Болонья»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Болонья»
|Позиция
|Вратарь
|32. Милинкович-Савич
|13. Равалья
|Вратарь
|Защитник
|13. Ррахмани
|2. Хольм
|Защитник
|Защитник
|31. Бекема
|14. Хеггем
|Защитник
|Защитник
|4. Буонджорно
|26. Лукуми
|Защитник
|Полузащитник
|22. Ди Лоренцо
|33. Миранда
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Оливейра
|6. Моро
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Эльмас
|7. Орсолини
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
|19. Фергюсон
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Нерес
|21. Одгор
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Ланг
|28. Камбиаги
|Нападающий
|Нападающий
|19. Хойлунд
|9. Кастро
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Винченцо Итальяно
|Главный тренер
PARI установила высокие коэффициенты на все три базовых исхода основного времени: 2.15 на «Наполи», 3.95 - на «Болонью» и 3.25 - на ничью.
На исход противостояния с учетом серии пенальти котировки следующие: «Наполи» - 1.60, «Болонья» - 2.40.