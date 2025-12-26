Ведомости
21 декабря 8:27
Суперкубок Италии по футболу

Наполи — Болонья, 22 декабря: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

Первый суперкубковый финал «Болоньи»
Валентин Васильев

В понедельник, 22 декабря, в Эр-Рияде определится победитель Суперкубка Италии. Из двух миланских грандов до решающего матча мини-турнира четырех не добрался ни один. В финале сразятся «Наполи» с «Болоньей». Вашему вниманию лучшие коэффициенты и бонусы на титульную игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь)

22.12.2025, Пн

22:00 МСК

«Болонья»

П1 - 2.15

Х - 3.25

П2 - 3.95

Турнир: Суперкубок Италии, финал

Стадион: «Аль-Авваль Парк»  (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»614349227-204
«Болонья»494361204-227

Последние пять матчей «Наполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.12.2025

«Наполи»

2:0

«Милан»

Суперкубок Италии

14.12.2025

«Удинезе»

1:0

«Наполи»

Серия А

10.12.2025

«Бенфика»

2:0

«Наполи»

Лига чемпионов

07.12.2025

«Наполи»

2:1

«Ювентус»

Серия А

03.12.2025

«Наполи»

1:1, пен. 9:8

«Кальяри»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.12.2025«Болонья»

1:1, пен. 3:2

«Интер»

Суперкубок Италии

14.12.2025«Болонья»

0:1

«Ювентус»

Серия А

11.12.2025«Сельта»

1:2

«Болонья»

Лига Европы

07.12.2025«Лацио»

1:1

«Болонья»

Серия А

04.12.2025«Болонья»

2:1

«Парма»

Серия А

Календарь игр

1/2 финала  

18.12.2025.  22:00. «Наполи» – «Милан» - 2:0

19.12.2025.  22:00. «Болонья»  – «Интер» - 1:1, по пенальти - 3:2

Финал

22.12.2025.  22:00

Прогноз на матч

Четыре раза подряд в матче за Суперкубок участвовал «Интер». С пятым финалом не сложилось. В игре с «Болоньей» миланцы быстро открыли счет, но еще до перерыва пропустили ответный мяч и уступили в серии пенальти. Два удара черно-синих с «точки» отразил вратарь Равалья, а Барелла просто запустил мяч над перекладиной. Парни Винченцо Итальяно свои удары реализовали лучше и впервые в истории достигли суперкубкового финала.

«Наполи» днем ранее хватило полутора часов игрового времени для победы над «Миланом».  Южане по разу отличились в каждом из таймов и грамотно довели дело до выигрыша. 

В начале ноября «Болонья» с «Наполи» встречались в Серии А. Игра завершилась неожиданной победой красно-синих - 2:0. На этот раз миланский топ наверняка будет осмотрительнее. Статус матча накладывает дополнительную ответственность на футболистов. У неаполитанцев  восемь из 10 последних игр были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в понедельник. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Наполи»: Де Брейне, Гилмор, Ангисса (все – травмы)

«Болонья»: Скорупски, Бернардески, Фройлер, Касале (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» — «Болонья»:

Позиция«Наполи»«Болонья»Позиция
Вратарь32. Милинкович-Савич13. РавальяВратарь
Защитник13. Ррахмани2. ХольмЗащитник
Защитник31. Бекема14. ХеггемЗащитник
Защитник4. Буонджорно26. ЛукумиЗащитник
Полузащитник22. Ди Лоренцо33. МирандаПолузащитник
Полузащитник17. Оливейра6. МороПолузащитник
Полузащитник 20. Эльмас7. ОрсолиниПолузащитник 
Полузащитник8. Мактоминей19. ФергюсонПолузащитник
Нападающий7. Нерес21. ОдгорПолузащитник
Нападающий70. Ланг28. КамбиагиНападающий
Нападающий19. Хойлунд9. КастроНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеВинченцо ИтальяноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

PARI установила высокие коэффициенты на все три базовых исхода основного времени: 2.15 на «Наполи», 3.95 - на «Болонью» и 3.25 - на ничью.

На исход противостояния с учетом серии пенальти котировки следующие: «Наполи» - 1.60, «Болонья» - 2.40.

