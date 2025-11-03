Ведомости
Наполи — Айнтрахт, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Такими темпами можно и в стыковые матчи не попасть!
Валентин Васильев

Большой игровой день 4 ноября в Лиге чемпионов откроет матч в Неаполе. «Наполи» сразится с «Айнтрахтом». Выбираем перспективный вариант для пари на матч, исходя из предматчевых раскладов и расчетов аналитиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь, Италия)

04.11.2025, Вт

20:45 МСК

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия)  

П1 - 1.62

Х - 4.50

П2 - 5.20

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Стадион: имени Диего Марадоны (Неаполь, Италия)

Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»2025-2
«Айнтрахт» 2022-5

Последние пять матчей «Наполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025

«Наполи»

0:0

«Комо»

Серия А

28.10.2025

«Лечче»

0:1

«Наполи»

Серия А

25.10.2025

«Наполи»

3:1

«Интер»

Серия А

21.10.2025

ПСВ

6:2

«Наполи»

Лига чемпионов

18.10.2025

«Торино»

1:0

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Айнтрахта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Хайденхайм»

1:1

«Айнтрахт» 

Бундеслига

28.10.2025«Айнтрахт» 

1:1, пен. 2:4

«Боруссия» Д

Кубок Германии

25.10.2025«Айнтрахт» 

2:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

22.10.2025«Айнтрахт» 

1:5

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

19.10.2025«Фрайбург»

2:2

«Айнтрахт»

Серия А

Место в турнирной таблице

Свернуть

Команды занимают соседние места в таблице, однако не те, на которые они изначально нацеливались. Но возможность все исправить у них еще есть.

КомандаИВНПМО
1. ПСЖ330013-39
2. Бавария330012-29
3. Интер33009-09
4. Арсенал33008-09
5. Реал Мадрид33008-19
6. Боруссия Д321012-77
7. Манчестер Сити32106-27
8. Ньюкасл32018-26
9. Барселона32019-46
10. Ливерпуль32018-46
11. Спортинг32017-46
12. Челси32017-46
13. Карабах32016-56
14. Галатасарай32015-66
15. Тоттенхэм31203-25
16. ПСВ31118-64
17. Аталанта31112-54
18. Марсель31026-43
19. Атлетико31027-83
20. Брюгге31025-73
21. Атлетик31024-73
22. Айнтрахт31027-113
23. Наполи31024-93
24. Юнион31023-93
25. Ювентус30216-72
26. Буде-Глимт30215-72
27. Монако30213-62
28. Славия Прага30212-52
29. Пафос30211-52
30. Байер30215-102
31. Вильярреал30122-51
32. Копенгаген30124-81
33. Олимпиакос30121-81
34. Кайрат30121-91
35. Бенфика30032-70
36. Аякс30031-110

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды не отличаются стабильностью. У одних четыре поражения набежало за 10 матчей, у вторых - пять. В Лиге чемпионов и те, и другие набрали по три очка из девяти возможных. Соответственно, в победе в равной степени нуждаются что хозяева, что гости. 

У «Наполи» из 10 предыдущих игр шесть были с забитыми и пропущенными мячами, у «Айнтрахта» - восемь.  Полагаем, что во вторник на поле стадиона имени Марадоны этот тренд сохранится. Winline  оценила вероятность такого сценария коэффициентом 1.65.

Трансляции

Свернуть

Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Неаполе в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
WINLINEГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Наполи»: Лукка (дисквалификация), Лукаку, Де Брейне, Мерет (все – травмы)

«Айнтрахт»: Баум, Хейлунд, Узун (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» — «Айнтрахт»:

Позиция«Наполи»«Айнтрахт»Позиция
Вратарь32. Милинкович-Савич23. ЦеттерерВратарь
Защитник22. Ди Лоренцо13. КристенсенЗащитник
Защитник31. Бекема4. КохЗащитник
Защитник4. Буонджорно3. ТеатеЗащитник
Защитник37. Спинаццола16. ЛарссонПолузащитник
Полузащитник6. Гилмур8. ШаибиПолузащитник
Полузащитник 21. Политано20. ДоанПолузащитник 
Полузащитник99. Ангисса21. БраунПолузащитник
Нападающий7. Нерес27. ГетцеПолузащитник
Нападающий8. Мактоминей7. КнауффПолузащитник
Нападающий27. Лукка9. БуркардтНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеДино ТоппмеллерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК Winline  дают высокие коэффициенты ничью и победу гостей - соответственно, 4.50 и 5.20.  Победа «Наполи» котируется за 1.62.

