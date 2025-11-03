Наполи — Айнтрахт, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Большой игровой день 4 ноября в Лиге чемпионов откроет матч в Неаполе. «Наполи» сразится с «Айнтрахтом». Выбираем перспективный вариант для пари на матч, исходя из предматчевых раскладов и расчетов аналитиков.
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур
Стадион: имени Диего Марадоны (Неаполь, Италия)
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|2
|0
|2
|5-2
|«Айнтрахт»
|2
|0
|2
|2-5
Последние пять матчей «Наполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
01.11.2025
«Наполи»
0:0
«Комо»
Серия А
28.10.2025
«Лечче»
0:1
«Наполи»
Серия А
25.10.2025
«Наполи»
3:1
«Интер»
Серия А
21.10.2025
ПСВ
6:2
«Наполи»
Лига чемпионов
18.10.2025
«Торино»
1:0
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Айнтрахта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Хайденхайм»
1:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
|28.10.2025
|«Айнтрахт»
1:1, пен. 2:4
«Боруссия» Д
Кубок Германии
|25.10.2025
|«Айнтрахт»
2:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|22.10.2025
|«Айнтрахт»
1:5
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|19.10.2025
|«Фрайбург»
2:2
«Айнтрахт»
Серия А
Команды занимают соседние места в таблице, однако не те, на которые они изначально нацеливались. Но возможность все исправить у них еще есть.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-3
|9
|2. Бавария
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|3. Интер
|3
|3
|0
|0
|9-0
|9
|4. Арсенал
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|5. Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|6. Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|12-7
|7
|7. Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|8. Ньюкасл
|3
|2
|0
|1
|8-2
|6
|9. Барселона
|3
|2
|0
|1
|9-4
|6
|10. Ливерпуль
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|11. Спортинг
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12. Челси
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|13. Карабах
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|14. Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|5-6
|6
|15. Тоттенхэм
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|16. ПСВ
|3
|1
|1
|1
|8-6
|4
|17. Аталанта
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|18. Марсель
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|19. Атлетико
|3
|1
|0
|2
|7-8
|3
|20. Брюгге
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|21. Атлетик
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|22. Айнтрахт
|3
|1
|0
|2
|7-11
|3
|23. Наполи
|3
|1
|0
|2
|4-9
|3
|24. Юнион
|3
|1
|0
|2
|3-9
|3
|25. Ювентус
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|26. Буде-Глимт
|3
|0
|2
|1
|5-7
|2
|27. Монако
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|28. Славия Прага
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|29. Пафос
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|30. Байер
|3
|0
|2
|1
|5-10
|2
|31. Вильярреал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|32. Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|33. Олимпиакос
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|34. Кайрат
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
|35. Бенфика
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|36. Аякс
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
Обе команды не отличаются стабильностью. У одних четыре поражения набежало за 10 матчей, у вторых - пять. В Лиге чемпионов и те, и другие набрали по три очка из девяти возможных. Соответственно, в победе в равной степени нуждаются что хозяева, что гости.
У «Наполи» из 10 предыдущих игр шесть были с забитыми и пропущенными мячами, у «Айнтрахта» - восемь. Полагаем, что во вторник на поле стадиона имени Марадоны этот тренд сохранится. Winline оценила вероятность такого сценария коэффициентом 1.65.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Неаполе в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|WINLINE
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Наполи»: Лукка (дисквалификация), Лукаку, Де Брейне, Мерет (все – травмы)
«Айнтрахт»: Баум, Хейлунд, Узун (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» — «Айнтрахт»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Айнтрахт»
|Позиция
|Вратарь
|32. Милинкович-Савич
|23. Цеттерер
|Вратарь
|Защитник
|22. Ди Лоренцо
|13. Кристенсен
|Защитник
|Защитник
|31. Бекема
|4. Кох
|Защитник
|Защитник
|4. Буонджорно
|3. Теате
|Защитник
|Защитник
|37. Спинаццола
|16. Ларссон
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гилмур
|8. Шаиби
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Политано
|20. Доан
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Ангисса
|21. Браун
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Нерес
|27. Гетце
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Мактоминей
|7. Кнауфф
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Лукка
|9. Буркардт
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Дино Топпмеллер
|Главный тренер
Аналитики БК Winline дают высокие коэффициенты ничью и победу гостей - соответственно, 4.50 и 5.20. Победа «Наполи» котируется за 1.62.
