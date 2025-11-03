Наполи — Айнтрахт, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обе команды не отличаются стабильностью. У одних четыре поражения набежало за 10 матчей, у вторых - пять. В Лиге чемпионов и те, и другие набрали по три очка из девяти возможных. Соответственно, в победе в равной степени нуждаются что хозяева, что гости.

У «Наполи» из 10 предыдущих игр шесть были с забитыми и пропущенными мячами, у «Айнтрахта» - восемь. Полагаем, что во вторник на поле стадиона имени Марадоны этот тренд сохранится. Winline оценила вероятность такого сценария коэффициентом 1.65.