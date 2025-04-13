Наполи — Эмполи, 14 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Наполи» - «Эмполи» ?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу миланцев 2:0. На такой итог можно поставить с котировкой 5.50. 1:0 идет за 6.00.

Будет ли много голов в матче «Наполи» - «Эмполи» ?

На ТБ 2.5 можно поставить с кэфом 1.90. ТМ 2.5 - 1.90.

Где смотреть бесплатно матч «Наполи» - «Эмполи»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Неаполе. Трансляции доступны и на некоторых порталах официальных букмекеров.