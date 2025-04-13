Наполи — Эмполи, 14 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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Закрывать игровую программу 32-го тура чемпионата Италии по футболу в вынесенном на понедельник матче будут «Наполи» и «Эмполи». Хозяева продолжают преследовать в чемпионской миланский «Интер», а гости ведут борьбу за сохранение места в высшем дивизионе. Потеря очков каждым из соперников может обернуться для них серьезными турнирными неприятностями.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Наполи» (Неаполь)
14.04.2024, Пн
21:45 МСК
«Эмполи» (Эмполи)
|П1 - 1.33
Турнир: Серия А, 32-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный арбитр: Микаэль Фаббри
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|14
|6
|12
|50-41
|«Эмполи»
|12
|6
|14
|41-50
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.04.2025
|«Болонья»
1:1
«Наполи»
Серия А
|30.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Милан»
Серия А
|16.03.2025
|«Венеция»
0:0
«Наполи»
Серия А
|09.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Эмполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Эмполи»
0:0
«Кальяри»
Серия А
|01.04.2025
|«Эмполи»
0:3
«Болонья»
Кубок Италии
|29.03.2025
|«Комо»
1:1
«Эмполи»
Серия А
|15.03.2025
|«Торино»
1:0
«Эмполи»
Серия А
|09.03.2025
|«Эмполи»
0:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи» и «Эмполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.10.2024
|«Эмполи»
0:1
«Наполи»
Серия А
|20.04.2024
|«Эмполи»
1:0
«Наполи»
Серия А
|12.11.2023
|«Наполи»
0:1
«Эмполи»
Серия А
|25.02.2023
|«Эмполи»
0:2
«Наполи»
Серия А
|08.11.2022
|«Наполи»
2:0
«Эмполи»
Серия А
Перед 32-м туром «Наполи» занимает второе место, а «Эмполи» - 18-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|31
|20
|8
|3
|69-30
|68
|2. Наполи
|31
|19
|8
|4
|48-25
|65
|3. Аталанта
|31
|17
|7
|7
|63-30
|58
|4. Болонья
|31
|15
|12
|4
|51-35
|57
|5. Ювентус
|31
|14
|14
|3
|47-29
|56
|6. Лацио
|31
|16
|7
|8
|52-42
|55
|7. Рома
|31
|15
|8
|8
|46-31
|53
|8. Фиорентина
|31
|15
|7
|9
|49-32
|52
|9. Милан
|31
|13
|9
|9
|47-37
|48
|10. Торино
|31
|9
|13
|9
|36-36
|40
|11. Удинезе
|31
|11
|7
|13
|36-42
|40
|12. Дженоа
|31
|9
|11
|11
|29-38
|38
|13. Комо
|31
|8
|9
|14
|39-48
|33
|14. Верона
|31
|9
|4
|18
|30-59
|31
|15. Кальяри
|31
|7
|9
|15
|31-44
|30
|16. Парма
|31
|5
|12
|14
|37-51
|27
|17. Лечче
|31
|6
|8
|17
|22-50
|26
|18. Эмполи
|31
|4
|12
|15
|24-47
|24
|19. Венеция
|31
|3
|12
|16
|24-44
|21
|20. Монца
|31
|2
|9
|20
|25-55
|15
Один из самых предсказуемых матчей тура. Лазарет «Эмполи» переполнен, и тренерский штаб вынужден использовать номинальных защитников не только в линии обороны, но и в остальных. Но проиграть ведущие борьбу за выживание гости должны не только из-за кадровых проблем. В соперниках - вторая команда Серии А, сражающаяся за чемпионство. Матч состоится Неаполе, что не добавляет вистов команде Д'Аверсо. В пяти последних встречах этих команд забивал только победитель. Смело выбираем «сухую» победу команды Антонио Конте и ждем удвоения номинала ставки.
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Потери
«Наполи»: Ди Лоренцо, Ангисса (дисквалификация). Спинаццола, Контини (все - травма)
«Эмполи»: Хаас, Пеллегри, Сазонов, Сильвестри, Мале, Исмайли, Анджорин, Журковский, Куаме (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Эмполи»:
|Позиция
|«Наполи»
«Эмполи»
Позиция
|Вратарь
|1. Мерет
23. Васкес
Вратарь
|Защитник
|16. Марин
2. Гогличидзе
Защитник
|Защитник
|13. Ррахмани
35. Мариануччи
Защитник
|Защитник
|5. Жезус
21. Вити
Защитник
|Защитник
|17. Оливера
3. Пеццелла
Полузащитник
|Полузащитник
|68. Лоботка
7. Самбья
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гилмор
13. Кэкачей
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
5. Грасси
Полузащитник
|Нападающий
|7. Нерес
6. Хендерсон
Полузащитник
|Нападающий
|21. Политано
99. Эспозито
Нападающий
|Нападающий
|11. Лукаку
29. Коломбо
Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
Роберто Д'Аверсо
Главный тренер
PARI пятикратно увеличит номинал удачной ставки на ничью. Коэффициент на выигрыш неаполитанцев - скромные 1.33. Победа гостей котируется за 10.50.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу миланцев 2:0. На такой итог можно поставить с котировкой 5.50. 1:0 идет за 6.00.
На ТБ 2.5 можно поставить с кэфом 1.90. ТМ 2.5 - 1.90.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Неаполе. Трансляции доступны и на некоторых порталах официальных букмекеров.
Партнерский проект