Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
12 апреля 9:02ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Наполи — Эмполи, 14 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Предыдущая встреча соперников в Неаполе завершилась победой гостей
Руслан Ипполитов

Закрывать игровую программу 32-го тура чемпионата Италии по футболу в вынесенном на понедельник матче будут «Наполи» и «Эмполи». Хозяева продолжают преследовать в чемпионской миланский «Интер», а гости ведут борьбу за сохранение места в высшем дивизионе. Потеря очков каждым из соперников может обернуться для них серьезными турнирными неприятностями.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь)

14.04.2024, Пн

21:45 МСК

«Эмполи» (Эмполи)

П1 - 1.33

Х - 5.00

П2 - 10.50

Турнир:  Серия А, 32-й тур

Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Наполи» 1461250-41
«Эмполи»1261441-50

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.04.2025«Болонья»

1:1

«Наполи»

Серия А

30.03.2025«Наполи»

2:1

«Милан»

Серия А

16.03.2025«Венеция»

0:0

«Наполи»

Серия А

09.03.2025«Наполи»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

01.03.2025«Наполи»

1:1

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Эмполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Эмполи»

0:0

«Кальяри»

Серия А

01.04.2025«Эмполи»

0:3

«Болонья»

Кубок Италии

29.03.2025«Комо»

1:1

«Эмполи»

Серия А

15.03.2025«Торино»

1:0

«Эмполи»

Серия А

09.03.2025«Эмполи»

0:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи» и «Эмполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.10.2024«Эмполи»

0:1

«Наполи»

Серия А

20.04.2024«Эмполи»

1:0

«Наполи»

Серия А

12.11.2023«Наполи»

0:1

«Эмполи»

Серия А

25.02.2023«Эмполи»

0:2

«Наполи»

Серия А

08.11.2022«Наполи»

2:0

«Эмполи»

Серия А

Турнирное положение

Свернуть

Перед 32-м туром «Наполи» занимает второе место, а «Эмполи» - 18-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер31208369-3068
2. Наполи31198448-2565
3. Аталанта31177763-3058
4. Болонья311512451-3557
5. Ювентус311414347-2956
6. Лацио31167852-4255
7. Рома31158846-3153
8. Фиорентина31157949-3252
9. Милан31139947-3748
10. Торино31913936-3640
11. Удинезе311171336-4240
12. Дженоа319111129-3838
13. Комо31891439-4833
14. Верона31941830-5931
15. Кальяри31791531-4430
16. Парма315121437-5127
17. Лечче31681722-5026
18. Эмполи314121524-4724
19. Венеция313121624-4421
20. Монца31292025-5515

Прогноз на матч

Свернуть

Один из самых предсказуемых матчей тура. Лазарет «Эмполи» переполнен, и тренерский штаб вынужден использовать номинальных защитников не только в линии обороны, но и в остальных. Но проиграть ведущие борьбу за выживание гости должны не только из-за кадровых проблем. В соперниках - вторая команда Серии А, сражающаяся за чемпионство. Матч состоится  Неаполе, что не добавляет вистов команде Д'Аверсо. В пяти последних встречах этих команд забивал только победитель. Смело выбираем «сухую» победу команды Антонио Конте и ждем удвоения номинала ставки.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Неаполе в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка от 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Наполи»: Ди Лоренцо, Ангисса (дисквалификация). Спинаццола, Контини (все - травма)

«Эмполи»: Хаас, Пеллегри, Сазонов, Сильвестри, Мале, Исмайли, Анджорин, Журковский, Куаме (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Эмполи»:

Позиция«Наполи»

«Эмполи»

Позиция

Вратарь1. Мерет

23. Васкес

Вратарь

Защитник16. Марин

2. Гогличидзе

Защитник

Защитник13. Ррахмани

35. Мариануччи

Защитник

Защитник5. Жезус

21. Вити

Защитник

Защитник17. Оливера

3. Пеццелла

Полузащитник

Полузащитник68. Лоботка

7. Самбья

Полузащитник

Полузащитник 6. Гилмор

13. Кэкачей 

Полузащитник 

Полузащитник 8. Мактоминей

5. Грасси

Полузащитник

Нападающий7. Нерес

6. Хендерсон

Полузащитник

Нападающий21. Политано

99. Эспозито

Нападающий

Нападающий11. Лукаку

29. Коломбо

Нападающий

Главный тренерАнтонио Конте

Роберто Д'Аверсо

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI пятикратно увеличит номинал удачной ставки на ничью. Коэффициент на выигрыш неаполитанцев - скромные 1.33. Победа гостей котируется за 10.50.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Наполи» - «Эмполи»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу миланцев 2:0. На такой итог можно поставить с котировкой 5.50. 1:0 идет за 6.00.

Будет ли много голов в матче «Наполи» - «Эмполи»?

На ТБ 2.5 можно поставить с кэфом 1.90. ТМ 2.5 - 1.90.

Где смотреть бесплатно матч «Наполи» - «Эмполи»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Неаполе. Трансляции доступны и на некоторых порталах официальных букмекеров.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров