Наполи - Фиорентина, 9 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В центральном матче 28-го тура Серии А «Наполи» на своем поле встретится с «Фиорентиной». Команда Антонио Конте пропустила вперед себя в чемпионской гонке «Интер». Очередная потеря очков может увеличить отставание от миланского клуба. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Наполи» (Неаполь)
09.03.2024, Вс
17:00 МСК
«Фиорентина» (Флоренция)
|П1 - 1.55
Турнир: Серия А, 28-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный арбитр: Андреа Коломбо
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|63
|51
|60
|207-216
|«Фиорентина»
|60
|51
|63
|216-207
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
|23.02.2025
|«Комо»
2:1
«Наполи»
Серия А
|15.02.2025
|«Лацио»
2:2
«Наполи»
Серия А
|09.02.2025
|«Наполи»
1:1
«Удинезе»
Серия А
|02.02.2025
|«Рома»
1:1
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2025
|«Фиорентина»
1:0
«Лечче»
Серия А
|23.02.2025
|«Верона»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|16.02.2025
|«Фиорентина»
0:2
«Комо»
Серия А
|10.02.2025
|«Интер»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|06.02.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи» и «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Фиорентина»
0:3
«Наполи»
Серия А
|17.05.2024
|«Фиорентина»
2:2
«Наполи»
Серия А
|18.01.2024
|«Наполи»
3:0
«Фиорентина»
Суперкубок Италии
|08.10.2023
|«Наполи»
1:3
«Фиорентина»
Серия А
|07.05.2023
|«Наполи»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
Перед 28-м туром «Наполи» занимает второе место, отставая от «Интера» на один балл. «Монца» находится на седьмой строчке турнирной таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|27
|17
|7
|3
|60-25
|58
|2. Наполи
|27
|17
|6
|4
|43-22
|57
|3. Аталанта
|27
|16
|7
|4
|59-26
|55
|4. Ювентус
|27
|13
|13
|1
|45-21
|52
|5. Лацио
|27
|15
|5
|7
|49-35
|50
|6. Болонья
|27
|12
|11
|4
|42-33
|47
|7. Фиорентина
|27
|13
|6
|8
|42-28
|45
|8. Рома
|27
|12
|7
|8
|42-30
|43
|9. Милан
|27
|11
|8
|8
|39-30
|41
|10. Удинезе
|27
|11
|6
|10
|34-37
|39
|11. Торино
|27
|8
|10
|9
|31-32
|34
|12. Дженоа
|27
|7
|10
|10
|25-35
|31
|13. Комо
|27
|7
|7
|13
|33-43
|28
|14. Верона
|27
|8
|2
|17
|27-56
|26
|15. Кальяри
|27
|6
|7
|14
|27-42
|25
|16. Лечче
|27
|6
|7
|14
|18-43
|25
|17. Парма
|27
|5
|8
|14
|32-46
|23
|18. Эмполи
|27
|4
|10
|13
|23-44
|22
|19. Венеция
|27
|3
|9
|15
|22-41
|18
|20. Монца
|27
|2
|8
|17
|21-45
|14
Не сложно представить, как бы выглядела сегодня турнирная таблица Серии А, не растеряй «Наполи» столько очков в феврале. В последних пяти встречах национального первенства команда Антонио Конте не выиграла ни разу. Как итог - «Интер» вернул себе первое место в чемпионской гонке.
«Фиорентина» привычно для текущего сезона не может похвастать стабильностью результатов. «Фиалки» периодически обыгрывают лидеров, но не забывают терять очки во встречах с аутсайдерами. В этом и кроется основная опасность для «Наполи» перед воскресной игрой.
Хозяева поля являются бесспорными фаворитами матча, но ставка на победу неаполитанцев не сулит весомых барышей, да и сюрприз от «фиалок» не исключен. Обратимся к результативности. Команда Конте переживает довольно болезненный процесс перестроения после отъезда Хвичи Кварацхелии. В пяти последних матчах серии А «Наполи» без своего гола с поля не уходил, но и больше одного мяча забил лишь однажды. У «Фиорентины» картина еще грустней. В трех предыдущих встречах забит лишь один гол. Резонно предположим, что голевой феерии в Неаполе в это воскресенье не случится, а два мяча на двоих уже станут перевыполнением среднестатистического для соперников плана.
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Потери
«Наполи»: Мандрагора, Дзаньоло (оба - дисквалификация). Кольпани (травма)
«Фиорентина»: Нерес (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Фиорентина»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Фиорентина»
|Позиция
|Вратарь
|1. Мерет
|43. Де Хеа
|Вратарь
|Защитник
|22. Ди Лоренцо
|2. Додо
|Защитник
|Защитник
|13. Ррахмани
|15. Комуццо
|Защитник
|Защитник
|5. Жезус
|6. Раньери
|Защитник
|Защитник
|37. Спинаццола
|65. Паризи
|Полузащитник
|Полузащитник
|68. Лоботка
|24. Ричардсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Ангисса
|8. Мандрагора
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
|27. Ндур
|Полузащитник
|Нападающий
|26. Нгонг
|90. Флоруншо
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Политано
|9. Бельтран
|Нападающий
|Нападающий
|11. Лукаку
|20. Кин
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Раффаэле Палладино
|Главный тренер
Winline умножит на 6.00 номинал успешной ставки на победу «фиалок». Коэффициент на победу неаполитанцев - 1.55. Ничья котируется за 3.90.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу «Наполи» 1:0. На такой итог можно поставить с котировкой 5.20. 2:0 котируется за 5.80
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на стадионе «Диего Армандо Марадона» в прямом эфире.
Букмекерская линия говорит, что три гола в этом матче станут настоящим подарком. За тотал больше 2.5 предлагается коэффициент 2.06, а за тотал меньше 2.5 - 1.74.
Партнерский проект