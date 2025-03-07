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7 марта 8:19ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Наполи - Фиорентина, 9 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Безвыигрышная серия команды Конте длится уже пять туров
Руслан Ипполитов

В центральном матче 28-го тура Серии А  «Наполи» на своем поле встретится с «Фиорентиной». Команда Антонио Конте пропустила вперед себя в чемпионской гонке «Интер». Очередная потеря очков может увеличить отставание от миланского клуба. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь) 

09.03.2024, Вс

17:00 МСК

«Фиорентина» (Флоренция) 

П1 - 1.55

Х - 3.90

П2 - 6.00

Турнир:  Серия А, 28-й тур

Стадион:  «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Наполи» 635160207-216
«Фиорентина»605163216-207

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Наполи»

1:1

«Интер»

Серия А

23.02.2025«Комо»

2:1

«Наполи»

Серия А

15.02.2025«Лацио»

2:2

«Наполи»

Серия А

09.02.2025«Наполи»

1:1

«Удинезе»

Серия А

02.02.2025«Рома»

1:1

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2025«Фиорентина»

1:0

«Лечче»

Серия А

23.02.2025«Верона»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

16.02.2025«Фиорентина»

0:2

«Комо»

Серия А

10.02.2025«Интер»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

06.02.2025«Фиорентина»

3:0

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи» и «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Фиорентина»

0:3

«Наполи»

Серия А

17.05.2024«Фиорентина»

2:2

«Наполи»

Серия А

18.01.2024«Наполи»

3:0

«Фиорентина»

Суперкубок Италии

08.10.2023«Наполи»

1:3

«Фиорентина»

Серия А

07.05.2023«Наполи»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 28-м туром «Наполи» занимает второе место, отставая от «Интера» на один балл. «Монца» находится на седьмой строчке турнирной таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер27177360-2558
2. Наполи27176443-2257
3. Аталанта27167459-2655
4. Ювентус271313145-2152
5. Лацио27155749-3550
6. Болонья271211442-3347
7. Фиорентина27136842-2845
8. Рома27127842-3043
9. Милан27118839-3041
10. Удинезе271161034-3739
11. Торино27810931-3234
12. Дженоа277101025-3531
13. Комо27771333-4328
14. Верона27821727-5626
15. Кальяри27671427-4225
16. Лечче27671418-4325
17. Парма27581432-4623
18. Эмполи274101323-4422
19. Венеция27391522-4118
20. Монца27281721-4514

Прогноз на матч

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Не сложно представить, как бы выглядела сегодня турнирная таблица Серии А, не растеряй «Наполи» столько очков в феврале. В последних пяти встречах национального первенства команда Антонио Конте не выиграла ни разу. Как итог - «Интер» вернул себе первое место в чемпионской гонке.

«Фиорентина» привычно для текущего сезона не может похвастать стабильностью результатов. «Фиалки» периодически обыгрывают лидеров, но не забывают терять очки во встречах с аутсайдерами. В этом и кроется основная опасность для «Наполи» перед воскресной игрой.

Хозяева поля являются бесспорными фаворитами матча, но ставка на победу неаполитанцев не сулит весомых барышей, да и сюрприз от «фиалок» не исключен. Обратимся к результативности. Команда Конте переживает довольно болезненный процесс перестроения после отъезда Хвичи Кварацхелии. В пяти последних матчах серии А «Наполи» без своего гола с поля не уходил, но и больше одного мяча забил лишь однажды. У «Фиорентины» картина еще грустней. В трех предыдущих встречах забит лишь один гол. Резонно предположим, что голевой феерии в Неаполе в это воскресенье не случится, а два мяча на двоих уже станут перевыполнением среднестатистического для соперников плана.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на стадионе «Диего Армандо Марадона» в прямом эфире.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Наполи»: Мандрагора, Дзаньоло (оба - дисквалификация). Кольпани (травма)

«Фиорентина»: Нерес (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Фиорентина»:

Позиция«Наполи»«Фиорентина»Позиция
Вратарь1. Мерет43. Де ХеаВратарь
Защитник22. Ди Лоренцо2. ДодоЗащитник
Защитник13. Ррахмани15. КомуццоЗащитник
Защитник5. Жезус6. РаньериЗащитник
Защитник37. Спинаццола65. ПаризиПолузащитник
Полузащитник68. Лоботка24. РичардсонПолузащитник
Полузащитник 99. Ангисса8. Мандрагора Полузащитник 
Полузащитник 8. Мактоминей27. НдурПолузащитник
Нападающий26. Нгонг90. ФлоруншоПолузащитник
Нападающий21. Политано9. БельтранНападающий
Нападающий11. Лукаку20. КинНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеРаффаэле ПалладиноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 6.00 номинал успешной ставки на победу «фиалок». Коэффициент на победу неаполитанцев - 1.55. Ничья котируется за 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Наполи» - «Фиорентина»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу «Наполи» 1:0. На такой итог можно поставить с котировкой 5.20. 2:0 котируется за 5.80

Где смотреть бесплатно матч «Наполи» - «Фиорентина»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на стадионе «Диего Армандо Марадона» в прямом эфире.  

Будет ли много голов в матче «Наполи» - «Фиорентина»?

Букмекерская линия говорит, что три гола в этом матче станут настоящим подарком. За тотал больше 2.5 предлагается коэффициент 2.06, а за тотал меньше 2.5 - 1.74.

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