Наполи - Фиорентина, 9 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Не сложно представить, как бы выглядела сегодня турнирная таблица Серии А, не растеряй «Наполи» столько очков в феврале. В последних пяти встречах национального первенства команда Антонио Конте не выиграла ни разу. Как итог - «Интер» вернул себе первое место в чемпионской гонке.

«Фиорентина» привычно для текущего сезона не может похвастать стабильностью результатов. «Фиалки» периодически обыгрывают лидеров, но не забывают терять очки во встречах с аутсайдерами. В этом и кроется основная опасность для «Наполи» перед воскресной игрой.

Хозяева поля являются бесспорными фаворитами матча, но ставка на победу неаполитанцев не сулит весомых барышей, да и сюрприз от «фиалок» не исключен. Обратимся к результативности. Команда Конте переживает довольно болезненный процесс перестроения после отъезда Хвичи Кварацхелии. В пяти последних матчах серии А «Наполи» без своего гола с поля не уходил, но и больше одного мяча забил лишь однажды. У «Фиорентины» картина еще грустней. В трех предыдущих встречах забит лишь один гол. Резонно предположим, что голевой феерии в Неаполе в это воскресенье не случится, а два мяча на двоих уже станут перевыполнением среднестатистического для соперников плана.