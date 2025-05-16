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15 мая 4:23ГлавнаяПрогнозыФутболПервая лига России по футболу

Нефтехимик - Черноморец, 19 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Новороссийцы рвутся в Премьер-лигу!
Валентин Васильев

До финиша первенства первой лиги осталось всего два тура. Один из ключевых матчей второй половины мая пройдет в понедельник, 19 мая, в Нижнекамске. «Черноморец» может гарантировать себе как минимум место в «стыках» за право подняться в РПЛ. Изучаем предматчевые расклады и выбираем перспективную ставку на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

19.05.2025, Пн

18.00 МСК

«Черноморец» (Новороссийск)

П1 - 4.55

Х - 3.15

П2 - 1.86

Турнир: Мелбет Первая лига, 33-й

Стадион: «Нефтехимик» (Нижнекамск)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Нефтехимик»2437-10
«Черноморец»34210-7

Последние пять игр «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Нефтехимик»

1:1

«Сочи»

Первая лига

04.05.2025«Уфа»

1:0

«Нефтехимик»

Первая лига

27.04.2025«Тюмень»

1:0

«Нефтехимик»

Первая лига

19.04.2025«Нефтехимик»

0:0

«КАМАЗ»

Первая лига

11.04.2025«Урал»

3:2

«Нефтехимик»

Первая лига

Последние пять игр «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Черноморец»

0:0

«Балтика»

Первая лига

03.05.2025«Шинник»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

27.04.2025«Сокол»

1:2

«Черноморец»

Первая лига

19.04.2025«Черноморец»

2:1

«СКА-Хабаровск»

Первая лига

13.04.2025«Черноморец»

1:1

«Ротор»

Первая лига

Последние пять игр «Нефтехимика» и «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.10.2024«Черноморец»

0:0

«Нефтехимик»

Первая лига

26.11.2023«Черноморец»

0:1

«Нефтехимик»

Первая лига

06.08.2023«Нефтехимик»

1:1

«Черноморец»

Первая лига

25.08.2004«Нефтехимик»

0:0

«Черноморец»

Первая лига

06.05.2004«Черноморец»

3:1

«Нефтехимик»

Первая лига

Место в таблице

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Нижнекамский клуб комфортно себя чувствует в середине таблицы, тогда как новороссийцы не оставляют попыток подняться на второе место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Балтика321910350-1867
2. Торпедо321613349-2461
3. Черноморец32177847-3358
4. Сочи32169754-3157
5. Урал321411745-3653
6. СКА-Хабаровск321481042-3850
7. Родина321211935-2847
8. Ротор321114732-2347
9. Енисей321361332-3645
10. Арсенал32716923-2937
11. КАМАЗ321061629-3336
12. Нефтехимик328111329-3435
13. Шинник328111322-3235
14. Чайка327141130-4235
15. Уфа32881629-4632
16. Тюмень32761926-4527
17. Алания32681822-4726
18. Сокол325111620-4126

Прогноз на матч

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Больше 20 лет, с 2003 года, «Черноморец» не был в Премьер-лиге. Естественно, что как только перед клубом замаячила перспектива долгожданного возвращения, Новороссийск накрыл настоящий футбольный бум. За два тура до финиша сезона команда Олега Василенко практически обеспечила себе место в топ-4 таблицы и еще сохраняет шансы на автоматический подъем в РПЛ. Чтобы гарантировать себе как минимум участие в стыках, южанам достаточно не проиграть в Нижнекамске.

«Нефтехимику» в этом первенстве уже ничего, по сути, не нужно. Вылет клубу не грозит, взлет - тоже. Так что «Черноморец» в этой паре явный фаворит. Дополнительно гостей должны подстегивать напоминания статистиков: новороссийцы с 2004 года не побеждали нижнекамцев! Но ответственность за результат будет довлеть над фаворитом. Игра с его стороны будет крайне осмотрительной и вряд ли сильно результативной. А у «Нефтехимика» в последних четырех турах что ни матч, то «низовой». При таких вводных комбо 2Х + ТМ2.5 выглядит достаточно перспективно.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игру можно посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ», а также на «Кинопоиске». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Трансляция на сайтеБесплатно 
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПодписка 
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Нефтехимик»: нет

«Черноморец»: Милич (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Нефтехимик» - «Черноморец»:

Позиция«Нефтехимик»«Черноморец»Позиция
Вратарь1. Голубев25. СолдатенкоВратарь
Защитник2. Ситдиков44. ЧичинадзеЗащитник
Защитник65. Толстопятов17. ФоминЗащитник
Защитник12. Ширяев5. СтежкоЗащитник
Защитник24. Кахидзе13. АкбашевПолузащитник
Полузащитник17. Валиахметов22. ГореловПолузащитник
Полузащитник 9. Морозов21. ИвановПолузащитник 
Полузащитник99. Емельянов64. ЛанинПолузащитник
Полузащитник15. Никитин8. ЮсуповПолузащитник
Полузащитник8. Лайкин9. ГузинаНападающий
Нападающий10. Магомедов10. УридиаНападающий
Главный тренерКирилл НовиковОлег ВасиленкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Мелбет» дает коэффициент 1.86 на победу фаворита. Успех хозяев котируется за 4.55, ничья - за 3.15.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче  «Нефтехимик» - «Черноморец»?

«Черноморец» очень давно не побеждал «Нефтехимик». Кажется, сейчас идеальный момент, чтобы нарушить эту тенденцию. 

Где смотреть бесплатно матч «Нефтехимик» - «Черноморец»?

Трансляции первой лиги находятся в открытом доступе на сайте «Матч ТВ».

Сколько команд выходит в Премьер-лиге?

Напрямую в РПЛ переходят два лучших клуба Первой лиги. Еще два представителя ФНЛ проведут стыковые матчи с 13-14-й командами элиты.

Где будет играть «Черноморец» в случае выхода в РПЛ?

Стадион «Центральный» в Новороссийске по ряду параметров не соответствует требованиям Премьер-лиги. В качестве запасной арены «Черноморец» рассматривает сочинский «Фишт». Расстояние между Новороссийском и Сочи составляет 280 км.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных