Нефтехимик - Черноморец, 19 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

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До финиша первенства первой лиги осталось всего два тура. Один из ключевых матчей второй половины мая пройдет в понедельник, 19 мая, в Нижнекамске. «Черноморец» может гарантировать себе как минимум место в «стыках» за право подняться в РПЛ. Изучаем предматчевые расклады и выбираем перспективную ставку на игру.
Турнир: Мелбет Первая лига, 33-й
Стадион: «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Нефтехимик»
|2
|4
|3
|7-10
|«Черноморец»
|3
|4
|2
|10-7
Последние пять игр «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Сочи»
Первая лига
|04.05.2025
|«Уфа»
1:0
«Нефтехимик»
Первая лига
|27.04.2025
|«Тюмень»
1:0
«Нефтехимик»
Первая лига
|19.04.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«КАМАЗ»
Первая лига
|11.04.2025
|«Урал»
3:2
«Нефтехимик»
Первая лига
Последние пять игр «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Черноморец»
0:0
«Балтика»
Первая лига
|03.05.2025
|«Шинник»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|27.04.2025
|«Сокол»
1:2
«Черноморец»
Первая лига
|19.04.2025
|«Черноморец»
2:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|13.04.2025
|«Черноморец»
1:1
«Ротор»
Первая лига
Последние пять игр «Нефтехимика» и «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.10.2024
|«Черноморец»
0:0
«Нефтехимик»
Первая лига
|26.11.2023
|«Черноморец»
0:1
«Нефтехимик»
Первая лига
|06.08.2023
|«Нефтехимик»
1:1
«Черноморец»
Первая лига
|25.08.2004
|«Нефтехимик»
0:0
«Черноморец»
Первая лига
|06.05.2004
|«Черноморец»
3:1
«Нефтехимик»
Первая лига
Нижнекамский клуб комфортно себя чувствует в середине таблицы, тогда как новороссийцы не оставляют попыток подняться на второе место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Балтика
|32
|19
|10
|3
|50-18
|67
|2. Торпедо
|32
|16
|13
|3
|49-24
|61
|3. Черноморец
|32
|17
|7
|8
|47-33
|58
|4. Сочи
|32
|16
|9
|7
|54-31
|57
|5. Урал
|32
|14
|11
|7
|45-36
|53
|6. СКА-Хабаровск
|32
|14
|8
|10
|42-38
|50
|7. Родина
|32
|12
|11
|9
|35-28
|47
|8. Ротор
|32
|11
|14
|7
|32-23
|47
|9. Енисей
|32
|13
|6
|13
|32-36
|45
|10. Арсенал
|32
|7
|16
|9
|23-29
|37
|11. КАМАЗ
|32
|10
|6
|16
|29-33
|36
|12. Нефтехимик
|32
|8
|11
|13
|29-34
|35
|13. Шинник
|32
|8
|11
|13
|22-32
|35
|14. Чайка
|32
|7
|14
|11
|30-42
|35
|15. Уфа
|32
|8
|8
|16
|29-46
|32
|16. Тюмень
|32
|7
|6
|19
|26-45
|27
|17. Алания
|32
|6
|8
|18
|22-47
|26
|18. Сокол
|32
|5
|11
|16
|20-41
|26
Больше 20 лет, с 2003 года, «Черноморец» не был в Премьер-лиге. Естественно, что как только перед клубом замаячила перспектива долгожданного возвращения, Новороссийск накрыл настоящий футбольный бум. За два тура до финиша сезона команда Олега Василенко практически обеспечила себе место в топ-4 таблицы и еще сохраняет шансы на автоматический подъем в РПЛ. Чтобы гарантировать себе как минимум участие в стыках, южанам достаточно не проиграть в Нижнекамске.
«Нефтехимику» в этом первенстве уже ничего, по сути, не нужно. Вылет клубу не грозит, взлет - тоже. Так что «Черноморец» в этой паре явный фаворит. Дополнительно гостей должны подстегивать напоминания статистиков: новороссийцы с 2004 года не побеждали нижнекамцев! Но ответственность за результат будет довлеть над фаворитом. Игра с его стороны будет крайне осмотрительной и вряд ли сильно результативной. А у «Нефтехимика» в последних четырех турах что ни матч, то «низовой». При таких вводных комбо 2Х + ТМ2.5 выглядит достаточно перспективно.
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|Тип трансляции
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|Трансляция на сайте
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|Подписка
|«Мелбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Нефтехимик»: нет
«Черноморец»: Милич (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Нефтехимик» - «Черноморец»:
|Позиция
|«Нефтехимик»
|«Черноморец»
|Позиция
|Вратарь
|1. Голубев
|25. Солдатенко
|Вратарь
|Защитник
|2. Ситдиков
|44. Чичинадзе
|Защитник
|Защитник
|65. Толстопятов
|17. Фомин
|Защитник
|Защитник
|12. Ширяев
|5. Стежко
|Защитник
|Защитник
|24. Кахидзе
|13. Акбашев
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Валиахметов
|22. Горелов
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Морозов
|21. Иванов
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Емельянов
|64. Ланин
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Никитин
|8. Юсупов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Лайкин
|9. Гузина
|Нападающий
|Нападающий
|10. Магомедов
|10. Уридиа
|Нападающий
|Главный тренер
|Кирилл Новиков
|Олег Василенко
|Главный тренер
«Мелбет» дает коэффициент 1.86 на победу фаворита. Успех хозяев котируется за 4.55, ничья - за 3.15.
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«Черноморец» очень давно не побеждал «Нефтехимик». Кажется, сейчас идеальный момент, чтобы нарушить эту тенденцию.
Трансляции первой лиги находятся в открытом доступе на сайте «Матч ТВ».
Напрямую в РПЛ переходят два лучших клуба Первой лиги. Еще два представителя ФНЛ проведут стыковые матчи с 13-14-й командами элиты.
Стадион «Центральный» в Новороссийске по ряду параметров не соответствует требованиям Премьер-лиги. В качестве запасной арены «Черноморец» рассматривает сочинский «Фишт». Расстояние между Новороссийском и Сочи составляет 280 км.
Партнерский проект