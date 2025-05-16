Нефтехимик - Черноморец, 19 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Больше 20 лет, с 2003 года, «Черноморец» не был в Премьер-лиге. Естественно, что как только перед клубом замаячила перспектива долгожданного возвращения, Новороссийск накрыл настоящий футбольный бум. За два тура до финиша сезона команда Олега Василенко практически обеспечила себе место в топ-4 таблицы и еще сохраняет шансы на автоматический подъем в РПЛ. Чтобы гарантировать себе как минимум участие в стыках, южанам достаточно не проиграть в Нижнекамске.

«Нефтехимику» в этом первенстве уже ничего, по сути, не нужно. Вылет клубу не грозит, взлет - тоже. Так что «Черноморец» в этой паре явный фаворит. Дополнительно гостей должны подстегивать напоминания статистиков: новороссийцы с 2004 года не побеждали нижнекамцев! Но ответственность за результат будет довлеть над фаворитом. Игра с его стороны будет крайне осмотрительной и вряд ли сильно результативной. А у «Нефтехимика» в последних четырех турах что ни матч, то «низовой». При таких вводных комбо 2Х + ТМ2.5 выглядит достаточно перспективно.