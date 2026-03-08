Ведомости
Нефтехимик - Факел, 8 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Воронежцев уже не остановить?
Валентин Васильев

Последними в Лиге PARI в праздничный день 8 марта на поле выйдут футболисты «Нефтехимика» и «Факела».  Рассказываем, чего ждать любителям «лучшей лиги мира» от противоборства в Нижнекамске. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

08.03.2026, Вс

17:30 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 3.65

Х - 2.95

П2 - 2.15

Турнир: Лига PARI, 23-й тур

Стадион «Нефтехимик» (Нижнекамск)

Главный судья: Заика (Ростов-на-Дону)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Нефтехимик»63923-28
«Факел»93628-23

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Нефтехимик»

2:0

«Уфа»

Лига PARI

21.02.2026«Нефтехимик»

0:0

«Тюмень»

Товарищеский матч

17.02.2026«Нефтехимик»

1:1

«Текстильщик»

Товарищеский матч

13.02.2026«Нефтехимик»

1:1

«Динамо» Санкт-Петербург

Товарищеский матч

07.02.2026«Нефтехимик»

6:2

«Динамо» Киров

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.02.2026«Факел»

1:0

«Урал»

Лига PARI

19.02.2026«Согдиана»

0:1

«Факел»

Товарищеский матч

12.02.2026«Балтика»

1:0

«Факел»

Товарищеский матч

12.02.2026«Факел»

5:1

«Женис»

Товарищеский матч

05.02.2026«Сочи»

2:2

«Факел»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

В первом туре года «Факел» упрочил свое положение на вершине таблицы. «Нефтехимик» вполне комфортно себя ощущает в «золотой середине».

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел22163330-1151
2Урал22125530-1941
3Родина22109330-1739
4Спартак-Кострома2298531-2535
5Челябинск2298528-2035
6КАМАЗ2289537-2533
7СКА-Хабаровск2288624-2232
8Ротор2287725-1831
9Нефтехимик22710527-2431
10Арсенал22611530-2629
11Шинник2268819-2126
12Черноморец22661025-2924
13Торпедо22661019-2924
14Енисей2259815-2624
15Волга22651125-3523
16Уфа22481024-3120
17Сокол222101010-2316
18Чайка22261419-4712

Прогноз на матч

Вторую часть сезона «Факел» начал победой над главным преследователем и конкурентом - «Уралом». Очередной гол феноменального албанца Пуси принес воронежскому клубу драгоценные три очка и позволил нарастить преимущество над второй командой до 10 очков. В возвращение «огнеопасных» в РПЛ уже мало кто сомневается, но тут-то и таится основная опасность для фаворита - недонастрой на менее статусных соперников. Олегу Василенко придется применить все свои психологические и педагогические навыки, чтобы не допустить расслабленности футболистов.

«Нефтехимик» высоких задач не решает, но и низко в таблице не падает. В Нижнекамске, учитывая боевитость местной банды и специфику газона, всем гостям приходится непросто. А приезд «без пяти минут чемпиона» дополнительно мотивирует футболистов Кирилла Новикова. Разумеется, они преисполнены желания дать бой фавориту. Так что легких трех очков для «Факела» не предвидится.

Остановимся на комбинированном прогнозе: «Факел» не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5. В PARI такой вариант котируется за 1.83.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Нефтехимик»: нет

«Факел»: нет

Коэффициенты букмекеров

Нечасто встретишь такой высокий коэффициент на фаворита и единоличного первенства, как в этом случае (2.15). Победа нижнекамцев котируется за 3.65, а ничья - за 2.95.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Будет ли матч «Нефтехимик» - «Факел» результативным?

На тотал больше 2.5 PARI дает коэффициент - 1.45. Это значит, что открытой игры аналитики не ждут.  

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Где смотреть бесплатно матч «Нефтехимик» - «Факел»?

БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.

Где купить билеты на  матч «Нефтехимик» - «Факел»?

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Нефтехимика». Цена на все места единая - 300 рублей.

