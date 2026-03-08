Нефтехимик - Факел, 8 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Вторую часть сезона «Факел» начал победой над главным преследователем и конкурентом - «Уралом». Очередной гол феноменального албанца Пуси принес воронежскому клубу драгоценные три очка и позволил нарастить преимущество над второй командой до 10 очков. В возвращение «огнеопасных» в РПЛ уже мало кто сомневается, но тут-то и таится основная опасность для фаворита - недонастрой на менее статусных соперников. Олегу Василенко придется применить все свои психологические и педагогические навыки, чтобы не допустить расслабленности футболистов.

«Нефтехимик» высоких задач не решает, но и низко в таблице не падает. В Нижнекамске, учитывая боевитость местной банды и специфику газона, всем гостям приходится непросто. А приезд «без пяти минут чемпиона» дополнительно мотивирует футболистов Кирилла Новикова. Разумеется, они преисполнены желания дать бой фавориту. Так что легких трех очков для «Факела» не предвидится.

Остановимся на комбинированном прогнозе: «Факел» не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5. В PARI такой вариант котируется за 1.83.