Нефтехимик - Факел, 8 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Последними в Лиге PARI в праздничный день 8 марта на поле выйдут футболисты «Нефтехимика» и «Факела». Рассказываем, чего ждать любителям «лучшей лиги мира» от противоборства в Нижнекамске.
Турнир: Лига PARI, 23-й тур
Стадион «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Главный судья: Заика (Ростов-на-Дону)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Нефтехимик»
|6
|3
|9
|23-28
|«Факел»
|9
|3
|6
|28-23
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Нефтехимик»
2:0
«Уфа»
Лига PARI
|21.02.2026
|«Нефтехимик»
0:0
«Тюмень»
Товарищеский матч
|17.02.2026
|«Нефтехимик»
1:1
«Текстильщик»
Товарищеский матч
|13.02.2026
|«Нефтехимик»
1:1
«Динамо» Санкт-Петербург
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Нефтехимик»
6:2
«Динамо» Киров
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.02.2026
|«Факел»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|19.02.2026
|«Согдиана»
0:1
«Факел»
Товарищеский матч
|12.02.2026
|«Балтика»
1:0
«Факел»
Товарищеский матч
|12.02.2026
|«Факел»
5:1
«Женис»
Товарищеский матч
|05.02.2026
|«Сочи»
2:2
«Факел»
Товарищеский матч
В первом туре года «Факел» упрочил свое положение на вершине таблицы. «Нефтехимик» вполне комфортно себя ощущает в «золотой середине».
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|22
|16
|3
|3
|30-11
|51
|2
|Урал
|22
|12
|5
|5
|30-19
|41
|3
|Родина
|22
|10
|9
|3
|30-17
|39
|4
|Спартак-Кострома
|22
|9
|8
|5
|31-25
|35
|5
|Челябинск
|22
|9
|8
|5
|28-20
|35
|6
|КАМАЗ
|22
|8
|9
|5
|37-25
|33
|7
|СКА-Хабаровск
|22
|8
|8
|6
|24-22
|32
|8
|Ротор
|22
|8
|7
|7
|25-18
|31
|9
|Нефтехимик
|22
|7
|10
|5
|27-24
|31
|10
|Арсенал
|22
|6
|11
|5
|30-26
|29
|11
|Шинник
|22
|6
|8
|8
|19-21
|26
|12
|Черноморец
|22
|6
|6
|10
|25-29
|24
|13
|Торпедо
|22
|6
|6
|10
|19-29
|24
|14
|Енисей
|22
|5
|9
|8
|15-26
|24
|15
|Волга
|22
|6
|5
|11
|25-35
|23
|16
|Уфа
|22
|4
|8
|10
|24-31
|20
|17
|Сокол
|22
|2
|10
|10
|10-23
|16
|18
|Чайка
|22
|2
|6
|14
|19-47
|12
Вторую часть сезона «Факел» начал победой над главным преследователем и конкурентом - «Уралом». Очередной гол феноменального албанца Пуси принес воронежскому клубу драгоценные три очка и позволил нарастить преимущество над второй командой до 10 очков. В возвращение «огнеопасных» в РПЛ уже мало кто сомневается, но тут-то и таится основная опасность для фаворита - недонастрой на менее статусных соперников. Олегу Василенко придется применить все свои психологические и педагогические навыки, чтобы не допустить расслабленности футболистов.
«Нефтехимик» высоких задач не решает, но и низко в таблице не падает. В Нижнекамске, учитывая боевитость местной банды и специфику газона, всем гостям приходится непросто. А приезд «без пяти минут чемпиона» дополнительно мотивирует футболистов Кирилла Новикова. Разумеется, они преисполнены желания дать бой фавориту. Так что легких трех очков для «Факела» не предвидится.
Остановимся на комбинированном прогнозе: «Факел» не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5. В PARI такой вариант котируется за 1.83.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Нефтехимик»: нет
«Факел»: нет
Нечасто встретишь такой высокий коэффициент на фаворита и единоличного первенства, как в этом случае (2.15). Победа нижнекамцев котируется за 3.65, а ничья - за 2.95.
На тотал больше 2.5 PARI дает коэффициент - 1.45. Это значит, что открытой игры аналитики не ждут.
БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Нефтехимика». Цена на все места единая - 300 рублей.