Нефтехимик - Торпедо, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
У болельщиков «Торпедо» этим летом сплошные потрясения: арест акционера и начальника команды по подозрению в попытках подкупа судей, исключение из РПЛ за неделю до начала сезона, неудачный старт в хорошо знакомой лиге, теперь под новым брендом. Приподнять своим поклонникам настроение команде и в этот уикенд будет достаточно сложно. На своем-то поле «Нефтехимик» наверняка создаст проблемы одному из фаворитов дивизиона.
Турнир: Лига PARI, 2-й тур
Стадион: «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Главный судья: Капленков (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Нефтехимик»
|4
|5
|7
|15-20
|«Торпедо»
|7
|5
|4
|20-15
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|01.07.2025
|«Сморгонь»
2:2
«Нефтехимик»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Алания»
1:2
«Нефтехимик»
Первая лига
|19.05.2025
|«Нефтехимик»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|10.05.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Сочи»
Первая лига
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Торпедо»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
|29.06.2025
|«Спартак»
3:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Торпедо»
1:1
«КАМАЗ»
Первая лига
|17.05.2025
|«Сочи»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|11.05.2025
|«Торпедо»
1:0
«Шинник»
Первая лига
Если нижнекамцы после первого тура занимают плюс-минус привычное место в таблице, то москвичей видеть внизу непривычно. Правда, и сыграно пока всего ничего.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Чайка
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3. Ротор
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4. Урал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5. Факел
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. КАМАЗ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Уфа
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11. Родина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12. Нефтехимик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13. Сокол
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14. Торпедо
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|15. Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16. Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17. Спартак Кострома
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18. Енисей
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
«Нефтехимик» - классический крепкий середняк дивизиона: высоко не взлетает, но и низко не падает. В прошлом сезоне команда Кирилла Новикова финишировала 12-й в таблице и вряд ли будет решать принципиально иные задачи в новом. Причем вторая часть первенства ей далась гораздо сложнее первой. За всю весну «Нефтехимик» одержал всего три победы, причем только одну - дома. По результатам игр на своем поле клуб занял только 11-е место. Вот и на старте нового розыгрыша свои стены представителю Татарстана не очень помогли: нулевая ничья с недавним аутсайдером «Соколом» - такой себе повод для гордости.
Впрочем, «Торпедо» стартовало еще хуже - с домашнего поражения от новичка лиги, «Челябинска». Возможно, стресс последних недель на команде Кононова сказался. Есть надежда, что ко второму туру футболисты немного успокоятся и покажут более качественный футбол - состав-то остался практически неизменным. Можно предположить, что хозяева максимально плотно и собранно сыграют в обороне и не дадут фавориту разгуляться в атаке. Да и москвичи после стартовой неудачи будут более осмотрительны. При таких вводных перспективной нам кажется комбинация: «Торпедо» не проиграет и тотал меньше 2.5.
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|Тип трансляции
|Условия
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|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Нефтехимик»: Машуков (травма)
«Торпедо»: Гусман (неявка в команду)
PARI установила высокие коэффициенты на основные исходы встречи. Победа хозяев котируется за 3.30, ничья - всего на 0.10 ниже, а успех торпедовцев - за 2.30.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.00) установлен на нулевую ничью.
Трансляции Лиги PARI для своих клиентов осуществляет одноименная букмекерская компания.
Нижнекамский клуб уже четыре с половиной года возглавляет Кирилл Новиков. В «Торпедо» Олег Кононов сохраняет свой пост, невзирая на разного рода слухи.
Букмекеры еще не сформировали линии долгосрочных прогнозов на турнир. Но «Торпедо» по умолчанию считается одним из претендентов на повышение.