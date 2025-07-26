Нефтехимик - Торпедо, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Нефтехимик» - классический крепкий середняк дивизиона: высоко не взлетает, но и низко не падает. В прошлом сезоне команда Кирилла Новикова финишировала 12-й в таблице и вряд ли будет решать принципиально иные задачи в новом. Причем вторая часть первенства ей далась гораздо сложнее первой. За всю весну «Нефтехимик» одержал всего три победы, причем только одну - дома. По результатам игр на своем поле клуб занял только 11-е место. Вот и на старте нового розыгрыша свои стены представителю Татарстана не очень помогли: нулевая ничья с недавним аутсайдером «Соколом» - такой себе повод для гордости.

Впрочем, «Торпедо» стартовало еще хуже - с домашнего поражения от новичка лиги, «Челябинска». Возможно, стресс последних недель на команде Кононова сказался. Есть надежда, что ко второму туру футболисты немного успокоятся и покажут более качественный футбол - состав-то остался практически неизменным. Можно предположить, что хозяева максимально плотно и собранно сыграют в обороне и не дадут фавориту разгуляться в атаке. Да и москвичи после стартовой неудачи будут более осмотрительны. При таких вводных перспективной нам кажется комбинация: «Торпедо» не проиграет и тотал меньше 2.5.