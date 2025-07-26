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25 июля 4:38ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Нефтехимик - Торпедо, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Болельщики автозаводского клуба заждались хороших новостей
Валентин Васильев

У болельщиков «Торпедо» этим летом сплошные потрясения: арест акционера и начальника команды по подозрению в попытках подкупа судей, исключение из РПЛ за неделю до начала сезона, неудачный старт в хорошо знакомой лиге, теперь под новым брендом. Приподнять своим поклонникам настроение команде и в этот уикенд будет достаточно сложно. На своем-то поле «Нефтехимик» наверняка создаст проблемы одному из фаворитов дивизиона.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

27.07.2025, Вс

18:00 МСК

«Торпедо» (Москва) 

П1 - 3.30

Х - 3.20

П2 - 2.30

Турнир: Лига PARI, 2-й тур

Стадион: «Нефтехимик» (Нижнекамск)

Главный судья: Капленков (Москва)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Нефтехимик» 45715-20
«Торпедо»75420-15

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Нефтехимик» 

0:0

«Сокол»

Лига PARI

01.07.2025«Сморгонь»

2:2

«Нефтехимик» 

Товарищеский матч

24.05.2025«Алания»

1:2

«Нефтехимик» 

Первая лига

19.05.2025«Нефтехимик» 

0:2

«Черноморец»

Первая лига

10.05.2025«Нефтехимик» 

1:1

«Сочи»

Первая лига

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Торпедо»

2:3

«Челябинск»

Лига PARI

29.06.2025«Спартак»

3:1

«Торпедо»

Товарищеский матч

24.05.2025«Торпедо»

1:1

«КАМАЗ»

Первая лига

17.05.2025«Сочи»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

11.05.2025«Торпедо»

1:0

«Шинник»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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Если нижнекамцы после первого тура занимают плюс-минус привычное место в таблице, то москвичей видеть внизу непривычно. Правда, и сыграно пока всего ничего.

КлубИВНПМячиОчки
1. Чайка11003-03
2. Челябинск11003-23
3. Ротор11002-13
4. Урал11001-03
5. Факел11001-03
6. КАМАЗ10101-11
7. СКА-Хабаровск10101-11
8. Черноморец10101-11
9. Арсенал10101-11
10. Уфа10101-11
11. Родина10101-11
12. Нефтехимик10100-01
13. Сокол10100-01
14. Торпедо10012-30
15. Волга10011-20
16. Шинник10010-10
17. Спартак Кострома10010-10
18. Енисей10010-30

Прогноз на матч

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«Нефтехимик» - классический крепкий середняк дивизиона: высоко не взлетает, но и низко не падает. В прошлом сезоне команда Кирилла Новикова финишировала 12-й в таблице и вряд ли будет решать принципиально иные задачи в новом. Причем вторая часть первенства ей далась гораздо сложнее первой. За всю весну «Нефтехимик» одержал всего три победы, причем только одну - дома. По результатам игр на своем поле клуб занял только 11-е место. Вот и на старте нового розыгрыша свои стены представителю Татарстана не очень помогли: нулевая ничья с недавним аутсайдером «Соколом» - такой себе повод для гордости.

Впрочем, «Торпедо» стартовало еще хуже - с домашнего поражения от новичка лиги,  «Челябинска». Возможно, стресс последних недель на команде Кононова сказался. Есть надежда, что ко второму туру футболисты немного успокоятся и покажут более качественный футбол - состав-то остался практически неизменным. Можно предположить, что хозяева максимально плотно и собранно сыграют в обороне и не дадут фавориту разгуляться в атаке. Да и москвичи после стартовой неудачи будут более осмотрительны. При таких вводных перспективной нам кажется комбинация: «Торпедо» не проиграет и тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Нефтехимик»: Машуков (травма) 

«Торпедо»: Гусман (неявка в команду)

Коэффициенты букмекеров

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PARI установила высокие коэффициенты на основные исходы встречи. Победа хозяев котируется за 3.30, ничья - всего на 0.10 ниже, а успех торпедовцев - за 2.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Нефтехимик» - «Торпедо»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (6.00) установлен на нулевую ничью.

Где смотреть бесплатно матч «Нефтехимик» - «Торпедо»?

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Кто тренирует «Нефтехимик» и «Торпедо»?

Нижнекамский клуб уже четыре с половиной года возглавляет Кирилл Новиков. В «Торпедо» Олег Кононов сохраняет свой пост, невзирая на разного рода слухи.

Кто выйдет в РПЛ?

Букмекеры еще не сформировали линии долгосрочных прогнозов на турнир. Но «Торпедо» по умолчанию считается одним из претендентов на повышение.

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