Новая Зеландия - Египет, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Новой Зеландии и Египта.

Консервативный. Египтяне более чем на полсотни позиций опережают соперника в рейтинге ФИФА. У них значительно больше опыта выступлений на мировых первенствах и более квалифицированный состав. Победа африканцев представляется в паре самым очевидным исходом, а наиболее высокий коэффициент на такой исход дает Марафон (1.615).

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Сбалансированный. Сборную Египта прежде всего отличает крепкая линия обороны. Такой вольницы, как иранцы, африканцы сопернику не должны предоставить. Ответственность за результат будет довлеть над обеими командами, а значит, игра, скорее всего, примет закрытый характер. При таких вводных перспективной представляется комбинация: Х2 и тотал меньше 3.5.

Рискованный. Новозеландцы ни разу за 10 матчей не сыграли на ноль в обороне. У египтян на аналогичном отрезке пять «сухарей». При таких раскладах можно рассмотреть вариант еще с одним комбо: победа второй команды + «обе забьют - нет».