Новая Зеландия - Египет, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В ночь с 21 на 22 июня по московскому времени в группе G чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут матчи второго тура. В Ванкувере сразятся команды Новой Зеландии и Египта. Пока в этом квартете еще никто не побеждал - кто выиграет первым? Анализируем коэффициенты и выбираем варианты для пари.
Сборная Новой Зеландии занимает скромное 85-е место в рейтинге ФИФА, но о том, что она не будет безропотным поставщиком очков для фаворитов в Америке, можно было догадаться даже по контрольным матчам перед ЧМ-2026. Команде Англии представитель Океании уступил в начале июня всего в один мяч. Обращает на себя внимание и крупная победа новозеландцев в мартовском спарринге против Чили (4:1).
На ЧМ-2026 ребята Даррена Бейзли начали многообещающе - с результативной ничьей (2:2) против превосходящей их в суммарном классе сборной Ирана. Элайджа Юст оформил дубль. Следующая задача сборной Новой Зеландии - одержать первую в истории победу в финальной стадии Кубка мира. В свою очередь она с высокой степенью вероятности поспособствует еще более эпохальному событию - премьерному выходу команды из группы.
Последние пять матчей сборной Новой Зеландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2026
|Иран
2:2
Новая Зеландия
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Англия
1:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Гаити
4:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Новая Зеландия
4:1
Чили
FIFA Series
|27.03.2026
|Новая Зеландия
0:2
Финляндия
FIFA Series
В силе египтян российские болельщики могли убедиться совсем недавно. В майском спарринге африканский топ даже без Салаха обыграл команду Карпина - 1:0. Бразильцам парни Хоссама Хасана уступили минимально - 1:2. Ничья с Бельгией на старте Кубка мира подтвердила высокий уровень египетской сборной.
В июньском рейтинг-листе ФИФА команда Египта занимает 29-е место.
Последние пять матчей сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.06.2026
|Бельгия
1:1
Египет
ЧМ-2026
07.06.2026
|Бразилия
2:1
Египет
Товарищеский матч
28.05.2026
|Египет
1:0
Россия
Товарищеский матч
31.03.2026
|Испания
0:0
Египет
Товарищеский матч
27.03.2026
|Саудовская Аравия
0:4
Египет
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Новая Зеландия
|0
|1
|2
|1-3
|Египет
|2
|1
|0
|3-1
Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Новой Зеландии и Египта.
Консервативный. Египтяне более чем на полсотни позиций опережают соперника в рейтинге ФИФА. У них значительно больше опыта выступлений на мировых первенствах и более квалифицированный состав. Победа африканцев представляется в паре самым очевидным исходом, а наиболее высокий коэффициент на такой исход дает Марафон (1.615).
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Сбалансированный. Сборную Египта прежде всего отличает крепкая линия обороны. Такой вольницы, как иранцы, африканцы сопернику не должны предоставить. Ответственность за результат будет довлеть над обеими командами, а значит, игра, скорее всего, примет закрытый характер. При таких вводных перспективной представляется комбинация: Х2 и тотал меньше 3.5.
Рискованный. Новозеландцы ни разу за 10 матчей не сыграли на ноль в обороне. У египтян на аналогичном отрезке пять «сухарей». При таких раскладах можно рассмотреть вариант еще с одним комбо: победа второй команды + «обе забьют - нет».
В Winline этот исход котируется за 2.29.
Учитывая приведенные выше аргументы, не ждем голевого карнавала в Ванкувере. Вполне возможно, что дело и вовсе ограничится одним забитым мячом. Если это произойдет, Winline выплатит выигрыш по соответствующим пари с коэффициентом 5.40.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Египта.
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