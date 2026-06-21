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ГлавнаяПрогнозыНовая Зеландия - Египет, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Новая Зеландия - Египет, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Египтяне не дадут себя втянуть в авантюру
Валентин Васильев

Новая Зеландия – Египет

Команды

22 июня 2026 (04:00) МСК

Начало

Стадион «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

2Х + тотал меньше 2.5
Прогноз

1.52
Коэффициент

Марафон
5/5Рейтинг
30000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • ЧМ-2026: Новая Зеландия – Египет
  • Прогноз на точный счет

ЧМ-2026: Новая Зеландия – Египет

В ночь с 21 на 22 июня по московскому времени в группе G чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут матчи второго тура. В Ванкувере сразятся команды Новой Зеландии и Египта. Пока в этом квартете еще никто не побеждал - кто выиграет первым? Анализируем коэффициенты и выбираем варианты для пари.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline6.004.101.522.071.75
Марафон5.804.201.6152.111.75
БЕТСИТИ5.904.001.612.071.77

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии занимает скромное 85-е место в рейтинге ФИФА, но о том, что она не будет безропотным поставщиком очков для фаворитов в Америке,  можно было догадаться даже по контрольным матчам перед ЧМ-2026. Команде Англии представитель Океании уступил в начале июня всего в один мяч.  Обращает на себя внимание и крупная победа новозеландцев в мартовском спарринге против Чили (4:1).

На ЧМ-2026 ребята Даррена Бейзли начали многообещающе - с результативной ничьей (2:2) против превосходящей их в суммарном классе сборной Ирана. Элайджа Юст оформил дубль. Следующая задача сборной Новой Зеландии - одержать первую в истории победу в финальной стадии Кубка мира. В свою очередь она с высокой степенью вероятности поспособствует еще более эпохальному событию - премьерному выходу команды из группы.  

Последние пять матчей сборной Новой Зеландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2026Иран

2:2

Новая Зеландия

ЧМ-2026

06.06.2026Англия

1:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

03.06.2026Гаити

4:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

30.03.2026Новая Зеландия

4:1

Чили

FIFA Series

27.03.2026Новая Зеландия

0:2

Финляндия

FIFA Series

Египет

В силе египтян российские болельщики могли убедиться совсем недавно. В майском спарринге африканский топ даже без Салаха обыграл команду Карпина - 1:0. Бразильцам парни Хоссама Хасана уступили минимально - 1:2. Ничья с Бельгией на старте Кубка мира подтвердила высокий уровень египетской сборной.   

В июньском  рейтинг-листе ФИФА команда Египта занимает 29-е место. 

Последние пять матчей сборной Египта:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2026

Бельгия

1:1

Египет

ЧМ-2026

07.06.2026

Бразилия

2:1

Египет

Товарищеский матч

28.05.2026

Египет

1:0

Россия

Товарищеский матч

31.03.2026

Испания

0:0

Египет

Товарищеский матч

27.03.2026

Саудовская Аравия

0:4

Египет

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Новая Зеландия 0121-3
Египет2103-1

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Новой Зеландии и Египта.

Консервативный. Египтяне более чем на полсотни позиций опережают соперника в рейтинге ФИФА. У них значительно больше опыта выступлений на мировых первенствах и более квалифицированный состав. Победа африканцев представляется в паре самым очевидным исходом, а наиболее высокий коэффициент на такой исход дает Марафон (1.615).

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Сбалансированный. Сборную Египта прежде всего отличает крепкая линия обороны. Такой вольницы, как иранцы, африканцы сопернику не должны предоставить. Ответственность за результат будет довлеть над обеими командами, а значит, игра, скорее всего, примет закрытый характер. При таких вводных перспективной представляется комбинация: Х2 и тотал меньше 3.5.

Рискованный. Новозеландцы ни разу за 10 матчей не сыграли на ноль в обороне. У египтян на аналогичном отрезке пять «сухарей». При таких раскладах можно рассмотреть вариант еще с одним комбо: победа второй команды + «обе забьют - нет».

В Winline этот исход котируется за 2.29.

Прогноз на точный счет

Учитывая приведенные выше аргументы, не ждем голевого карнавала в Ванкувере. Вполне возможно, что дело и вовсе ограничится одним забитым мячом. Если это произойдет, Winline выплатит выигрыш по соответствующим пари с коэффициентом 5.40.

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Египта.

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