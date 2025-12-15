Ньюкасл - Фулхэм, 17 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 17 декабря, пройдут два четвертьфинальных матча Кубка английской лиги по футболу. Действующий обладатель чаши «Ньюкасл» примет «Фулхэм». Рассмотрим предстоящую игру сквозь призму котировок букмекеров.
Турнир: Кубок лиги, 1/4 финала
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный арбитр: еще не объявлен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|35
|15
|33
|143-120
|«Фулхэм»
|33
|15
|35
|120-143
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Сандерленд»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|10.12.2025
|«Байер»
2:2
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Бернли»
АПЛ
|02.12.2025
|«Ньюкасл»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|29.11.2025
|«Эвертон»
1:4
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Бернли»
2:3
«Фулхэм»
АПЛ
|07.12.2025
|«Фулхэм»
1:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|02.12.2025
|«Фулхэм»
4:5
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.11.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|22.11.2025
|«Фулхэм»
1:0
«Сандерленд»
АПЛ
1/4 финала
16.12.2025, 23:00. «Кардифф Сити» – «Челси»
17.12.2025, 22:30. «Манчестер Сити» – «Брентфорд»
17.12.2025, 23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм»
23.12.2025, 23:00. «Арсенал» – «Кристал Пэлас
«Ньюкасл Юнайтед» пока успешно защищает свой титул, добытый в мартовском противостоянии с «Ливерпулем» на «Уэмбли» (2:1). На пути к нынешнему четвертьфиналу парни Эдди Хау довольно уверенно разобрались с «Бредфордом» (4:1) и «Тоттенхэмом» (2:0). И снова, третий раз в розыгрыше, «сороки» получают перед соперников преимущество в виде своего поля.
«Фулхэм» до сих пор соперничал только с делегатами низших лиг: «Бристоль», «Кембридж», «Уиком». И все равно без нервотрепки не обошелся: в 1/8 финала он только в серии пенальти прошел середняка третьего по счету национального дивизиона!
В последних четырех матчах лондонцев прослеживается любопытная тенденция: побеждают только гости. Дважды это был сам «Фулхэм» и столько же раз его соперники. Что еще объединяет эти игры - все они были «верховыми» с голами в обе стороны. Кажется, «обе забьют» - вполне рабочий вариант для прогноза на предстоящую встречу.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ?
Потери
«Ньюкасл»: Триппьер, Ботман, Поуп (все- травмы)
«Фулхэм»: Сессеньон, Муньис (оба - травмы)
PARI установила коэффициент 1.70 на победу обладателя Кубка лиги и на целых три пункта выше - на его соперника (4.70). Ничья в основное время котируется за 3.90.
Аналитики оценили котировкой 8.00 два варианта итогового счета - 1:0 и 1:1.
Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.75, а на противоположный вариант - за 2.10. Это знак: «верх» в Ньюкасле более вероятен, чем «низ».
Следить за ходом матча без оплаты можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах.