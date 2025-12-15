Ньюкасл - Фулхэм, 17 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

«Ньюкасл Юнайтед» пока успешно защищает свой титул, добытый в мартовском противостоянии с «Ливерпулем» на «Уэмбли» (2:1). На пути к нынешнему четвертьфиналу парни Эдди Хау довольно уверенно разобрались с «Бредфордом» (4:1) и «Тоттенхэмом» (2:0). И снова, третий раз в розыгрыше, «сороки» получают перед соперников преимущество в виде своего поля.

«Фулхэм» до сих пор соперничал только с делегатами низших лиг: «Бристоль», «Кембридж», «Уиком». И все равно без нервотрепки не обошелся: в 1/8 финала он только в серии пенальти прошел середняка третьего по счету национального дивизиона!

В последних четырех матчах лондонцев прослеживается любопытная тенденция: побеждают только гости. Дважды это был сам «Фулхэм» и столько же раз его соперники. Что еще объединяет эти игры - все они были «верховыми» с голами в обе стороны. Кажется, «обе забьют» - вполне рабочий вариант для прогноза на предстоящую встречу.