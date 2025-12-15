Ведомости
Ньюкасл - Фулхэм, 17 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Обладатель трофея продолжает защиту титула
Валентин Васильев

В среду, 17 декабря, пройдут два четвертьфинальных матча Кубка английской лиги по футболу. Действующий обладатель чаши «Ньюкасл» примет «Фулхэм». Рассмотрим предстоящую игру сквозь призму котировок букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл»

17.12.2025, Ср

23:15 МСК

«Фулхэм» (Лондон)

П1 - 1.70

Х - 3.90

П2 - 4.70

Турнир:  Кубок лиги, 1/4 финала

Стадион:  «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный арбитр: еще не объявлен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»351533143-120
«Фулхэм»331535120-143

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Сандерленд»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

10.12.2025«Байер»

2:2

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

06.12.2025«Ньюкасл»

2:1

«Бернли»

АПЛ

02.12.2025«Ньюкасл»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

29.11.2025«Эвертон»

1:4

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Бернли»

2:3

«Фулхэм»

АПЛ

07.12.2025«Фулхэм»

1:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

02.12.2025«Фулхэм»

4:5

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.11.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

22.11.2025«Фулхэм»

1:0

«Сандерленд»

АПЛ

Календарь матчей

1/4 финала

16.12.2025, 23:00. «Кардифф Сити» – «Челси»  

17.12.2025, 22:30. «Манчестер Сити» – «Брентфорд»

17.12.2025, 23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм»  

23.12.2025, 23:00. «Арсенал» – «Кристал Пэлас

Прогноз на матч

 «Ньюкасл Юнайтед» пока успешно защищает свой титул, добытый в мартовском противостоянии с «Ливерпулем» на «Уэмбли» (2:1). На пути к нынешнему четвертьфиналу парни Эдди Хау довольно уверенно разобрались с «Бредфордом» (4:1) и «Тоттенхэмом» (2:0). И снова, третий раз в розыгрыше, «сороки» получают перед соперников преимущество в виде своего поля. 

«Фулхэм» до сих пор соперничал только с делегатами низших лиг: «Бристоль», «Кембридж», «Уиком». И все равно без нервотрепки не обошелся: в 1/8 финала он только в серии пенальти прошел середняка третьего по счету национального дивизиона!

В последних четырех матчах лондонцев прослеживается любопытная тенденция: побеждают только гости. Дважды это был сам «Фулхэм» и столько же раз  его соперники. Что еще объединяет эти игры - все они были «верховыми» с голами в обе стороны. Кажется, «обе забьют» - вполне рабочий вариант для прогноза на предстоящую встречу.  

Бонусы на матч

Трансляции

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ньюкасл»: Триппьер, Ботман, Поуп (все- травмы)

«Фулхэм»: Сессеньон, Муньис  (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

PARI установила коэффициент 1.70 на победу обладателя Кубка лиги и на целых три пункта выше - на его соперника (4.70). Ничья в основное время котируется за 3.90.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч Ньюкасл» - «Фулхэм»?

Аналитики оценили котировкой 8.00 два варианта итогового счета - 1:0 и 1:1.

Будет ли много голов в матче «Байер» - «Ньюкасл»?

Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.75, а на противоположный вариант - за 2.10. Это знак: «верх» в Ньюкасле более вероятен, чем «низ».

Где бесплатно смотреть матч «Байер» - «Ньюкасл»?

Следить за ходом матча без оплаты можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах, а также на ресурсах некоторых официальных БК - в частности, PARI

