Нигерия – Марокко, 14 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Вторую полуфинальную пару Кубка африканский наций сформировали титулованные сборные Нигерии и Марокко. Обе команды набрали хороший ход и явно настроены взять трофей. Легальные букмекерские компании уже опубликовали широкие линии на игру. Рассмотрим их на предмет интересных вариантов для пари.
Турнир: Кубок африканских наций, полуфинал
Стадион: «Принц Мулай Абдулла» (Рабат, Марокко)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Нигерия
|5
|0
|6
|15:17
|Марокко
|6
|0
|5
|17:15
Последние пять игр сборной Нигерии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2026
|Алжир
0:2
Нигерия
Кубок африканских наций
|05.01.2026
|Нигерия
4:0
Мозамбик
Кубок африканских наций
|30.12.2025
|Уганда
1:3
Нигерия
Кубок африканских наций
|27.12.2025
|Нигерия
3:2
Тунис
Кубок африканских наций
|23.12.2025
|Нигерия
2:1
Танзания
Кубок африканских наций
Последние пять игр сборной Марокко:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.01.2026
|Камерун
0:2
Марокко
Кубок африканских наций
|04.11.2026
|Марокко
1:0
Танзания
Кубок африканских наций
|29.12.2025
|Замбия
0:3
Марокко
Кубок африканских наций
|26.12.2025
|Марокко
1:1
Мали
Кубок африканских наций
|21.12.2025
|Марокко
2:0
Коморские острова
Кубок африканских наций
1/2 финала
Сенегал - Египет, 14.01.2026. 20:00
Нигерия - Марокко, 14.01.2026 23:00
Матч за третье место
17.01.2026. 19:00
Финал
18.01.2026. 22:00
Обе сборные имеют ярко выраженные сильные стороны. Если у Нигерии главным козырем является грозная атакующая линия, то Марокко на текущем турнире славится надежностью обороне. Так, «атласские львы» ни одному сопернику пока не позволили наиграть даже на один ожидаемый гол (xG). При этом марокканцы не забывают об атакующих действиях и стараются доводить каждый момент до опасности у чужих ворот.
На групповом этапе Нигерия показала, что имеет определенные проблемы в защитной зоне – одни из главных фаворитов турнира позволили отличиться в свои ворота даже Танзании и Уганде. Есть основания полагать, что Марокко воспользуется этими провалами соперника и сможет одержать победу с учетом дополнительного времени. Поставить на этот исход можно за коэффициент 1,60.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Матч в Рабате в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Нигерия: Дессерс (травма), Ндиди (перебор желтых)
Марокко: Оунахи (травма)
Аналитики БК PARI достаточно высоко оценили шансы команд на победу в основное время. Успех Нигерии оценивается в 2,23, а хозяев турнира - 3,75. На ничью предлагается поставить по котировке 3,15.
Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое предпочтение нигерийцам.
Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.
Победитель противостояния в Рабате сразится с лучшей командой из пары Сенегал - Египет.