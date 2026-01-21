Нигерия – Марокко, 14 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Обе сборные имеют ярко выраженные сильные стороны. Если у Нигерии главным козырем является грозная атакующая линия, то Марокко на текущем турнире славится надежностью обороне. Так, «атласские львы» ни одному сопернику пока не позволили наиграть даже на один ожидаемый гол (xG). При этом марокканцы не забывают об атакующих действиях и стараются доводить каждый момент до опасности у чужих ворот.

На групповом этапе Нигерия показала, что имеет определенные проблемы в защитной зоне – одни из главных фаворитов турнира позволили отличиться в свои ворота даже Танзании и Уганде. Есть основания полагать, что Марокко воспользуется этими провалами соперника и сможет одержать победу с учетом дополнительного времени. Поставить на этот исход можно за коэффициент 1,60.