Нигерия – Марокко, 14 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Обе сборные решительно настроены на выход в финал
Валентин Васильев

Вторую полуфинальную пару Кубка африканский наций сформировали титулованные сборные Нигерии и Марокко. Обе команды набрали хороший ход и явно настроены взять трофей. Легальные букмекерские компании уже опубликовали широкие линии на игру. Рассмотрим их на предмет интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Нигерия

Место в рейтинге ФИФА: 45

14.01.2026, Ср

23:00 МСК

Марокко

Место в рейтинге ФИФА: 11

П1 - 3.50

Х - 3.05

П2 - 2.20

Турнир: Кубок африканских наций, полуфинал

Стадион: «Принц Мулай Абдулла» (Рабат, Марокко)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Нигерия50615:17
Марокко60517:15

Последние пять игр сборной Нигерии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2026Алжир

0:2

Нигерия

Кубок африканских наций

05.01.2026Нигерия

4:0

Мозамбик

Кубок африканских наций

30.12.2025Уганда

1:3

Нигерия

Кубок африканских наций

27.12.2025Нигерия

3:2

Тунис

Кубок африканских наций

23.12.2025Нигерия

2:1

Танзания

Кубок африканских наций

Последние пять игр сборной Марокко:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.01.2026Камерун

0:2

Марокко

Кубок африканских наций

04.11.2026Марокко

1:0

Танзания

Кубок африканских наций

29.12.2025Замбия

0:3

Марокко

Кубок африканских наций

26.12.2025Марокко

1:1

Мали

Кубок африканских наций

21.12.2025Марокко

2:0

Коморские острова

Кубок африканских наций

Календарь игр

1/2 финала

Сенегал - Египет, 14.01.2026. 20:00  

Нигерия - Марокко, 14.01.2026  23:00  

Матч за третье место

17.01.2026.  19:00  

 Финал

18.01.2026.  22:00 

Прогноз на матч

Обе сборные имеют ярко выраженные сильные стороны. Если у Нигерии главным козырем является грозная атакующая линия, то Марокко на текущем турнире славится надежностью обороне. Так, «атласские львы» ни одному сопернику пока не позволили наиграть даже на один ожидаемый гол (xG). При этом марокканцы не забывают об атакующих действиях и стараются доводить каждый момент до опасности у чужих ворот. 

На групповом этапе Нигерия показала, что имеет определенные проблемы в защитной зоне – одни из главных фаворитов турнира позволили отличиться в свои ворота даже Танзании и Уганде. Есть основания полагать, что Марокко воспользуется этими провалами соперника и сможет одержать победу с учетом дополнительного времени. Поставить на этот исход можно за коэффициент 1,60. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Матч в Рабате в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

Нигерия: Дессерс (травма), Ндиди (перебор желтых)

Марокко: Оунахи (травма)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI достаточно высоко оценили шансы команд на победу в основное время. Успех Нигерии оценивается в 2,23, а хозяев турнира - 3,75. На ничью предлагается поставить по котировке 3,15.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Нигерия - Марокко?

Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое предпочтение нигерийцам.

Где бесплатно смотреть Нигерия - Марокко?

Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.

С кем сыграет победитель матча Нигерия - Марокко?

Победитель противостояния в Рабате сразится с лучшей командой из пары Сенегал - Египет.

