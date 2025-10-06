Линда Носкова — Аманда Анисимова, 5 октября: прогноз на финал турнира в Пекине

В воскресенье, 5 октября, в финале хардового турнира WTA 1000 в Пекине встретятся чешка Линда Носкова и американка Аманда Анисимова. Кто окажется сильнее в этом противостоянии и заберет титул?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 05.09.2025, не ранее 14:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Capital Ground Diamond (Пекин, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Линда Носкова (20 лет, 27-я ракетка мира, 26-й номер посева)
Аманда Анисимова (24 года, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Выиграла один турнир WTA — в Монтеррее на харде в прошлом году. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Праге и полуфинала в Абу-Даби, также пробилась в полуфинал в Бад-Хомбурге (трава). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, на Уимблдоне — в четвертом, на US Open — в третьем. Всего в 2025 году одержала 34 победы при 22 поражениях. На турнире в Пекине уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне не выступала на этих соревнованиях.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, также дошла до финала в Лондоне (трава). Пробилась в финал Уимблдона и US Open, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 44 победы при 16 поражениях. На турнире в Пекине уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Ранее спортсменки провели два официальных очных матча. На харде победу одержала Носкова, на траве — Анисимова.
Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,38 на её победу и 3,30 на успех чешки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Оба очных матча спортсменок продлились минимум 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,99 на ТБ (21,5) и 1,81 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Великолепный сезон Анисимовой продолжается. Нельзя сказать, что в Пекине она максимально уверенно двигалась по сетке, но к решающим стадиям мощь американки раскрылась во всей красе. В полуфинале представительница США просто снесла именитую соотечественницу Коко Гауфф, поэтому тяжело представить, что теперь ее остановит менее опытная и титулованная Носкова.
Анисимова прекрасно сочетает эмоциональный кураж с агрессивным и активным игровым стилем. В женском теннисе нередко расклады переворачиваются с ног на голову, но американка в нынешней форме слишком хороша, чтобы играть против нее. Так что пробуем минусовую фору по геймам через фаворитку.