Ноттингем Форест - Челси, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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В ближайший уикенд завершится самый рейтинговый чемпионат из стран «большой пятерки». В английской Премьер-лиге еще остались ответы без вопросов. Возможно, самый значимый матч с точки зрения распределения мест наверху таблицы пройдет в Ноттингеме. Местный «Форест» принимает «Челси». Рассказываем, что кому нужно на финише розыгрыша.
Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур
Стадион: «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Ноттингем»
|27
|31
|41
|136-136
|«Челси»
|41
|31
|27
|136-136
Последние пять матчей «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Вест Хэм»
1:2
«Ноттингем»
АПЛ
|11.05.2025
|«Ноттингем»
2:2
«Лестер»
АПЛ
|05.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:1
«Ноттингем»
АПЛ
|01.05.2025
|«Ноттингем»
0:2
«Брэнтфорд»
АПЛ
|27.04.2025
|«Ноттингем»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2025
|«Челси»
1:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|11.05.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Челси»
АПЛ
|08.05.2025
|«Челси»
1:0
«Юргорден»
Лига конференций
|04.05.2025
|«Челси»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.05.2025
|«Юргорден»
1:4
«Челси»
Лига конференций
За тур до финиша «Ноттингем» отстает от соперника всего на одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2. Арсенал
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3. Манчестер Сити
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4. Ньюкасл
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5. Челси
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6. Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7. Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8. Брайтон
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9. Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10. Фулхэм
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11. Борнмут
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12. Кристал Пэлас
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13. Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14. Вулверхэмптон
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15. Вест Хэм
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17. Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18. Лестер
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19. Ипсвич
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20. Саутгемптон
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Перед заключительным туром всего две команды АПЛ обеспечили себе путевки в Лигу чемпионов. При том, что всего их Англии полагается пять, не считая бонусной за победу в Лиге Европы. На одну из них претендуют как раз участники бирмингемского матча. Вдвоем одновременно им в топ-5 не попасть. Проигравший пролетает мимо ЛЧ. Так что «Челси» придется отложить мысли о финале Кубка конференций и, тем более, клубном чемпионате мира. Сейчас ему во что бы то ни стало нужно удержаться в первой пятерке Премьер-лиги.
Кажется, что лондонцы подходят к решающей игре чемпионата в лучшем тонусе. В мае они выиграли четыре из пяти матчей, в том числе у нового чемпиона АПЛ «Ливерпуля» и финалиста Лиги Европы - «МЮ». Опыта решающих противостояний у «синих» больше. Поэтому в широкой линии Winline мы выбрали не самый очевидный вариант для прогноза: Х2 и тотал меньше 3.5.
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|Winline
|До 3 тысяч рублей
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|Приветственный
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Следить за ходом встречи в Ноттингеме можно по текстовым онлайнам на спортивных СМИ. Графические трансляции проводят официальные букмекерские конторы.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ноттингем»: Авонийи (кома)
«Челси»: Джексон (дисквалификация), Келлимэн, У. Фофана, Нкунку, Д. Фофана (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Челси»:
|Позиция
|«Ноттингем»
|«Челси»
Позиция
|Вратарь
|26. Селс
|1. Санчес
Вратарь
|Защитник
|34. Айна
|23. Чалоба
Защитник
|Защитник
|31. Миленкович
|5. Бадьяшиль
Защитник
|Защитник
|7. Уильямс
|4. Адарабиойо
Защитник
|Полузащитник
|4. Морато
|3. Кукурелья
Защитник
|Полузащитник
|6. Сангаре
|25. Кайседо
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Андерсон
|8. Фернандес
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Домингес
|20. Палмер
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гиббс-Уайт
|19. Санчо
Полузащитник
|Нападающий
|21. Эланга
|7. Нету
Полузащитник
|Нападающий
|11. Вуд
|38. Гиу
Нападающий
|Главный тренер
|Нуну Санту
|Энцо Мареска
Главный тренер
Аналитики Winline установили приличные коэффициенты на основные исходы встречи. Победа хозяев идет за 3.15, гостей - за 2.10, а ничья - за 3.60.
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Согласно прикидкам аналитиков, наиболее вероятным исходом в матче претендентов на ЛЧ является результативная ничья 1:1. Этот вариант котируется в конторе за 6.20.
Коэффициент 1.66 на тотал больше 2.5 намекает на высокую вероятность «верха» в этой паре.
Эксперты Winline ждут конкурентный матч, но отдают небольшое предпочтение гостям. Начиная с 2000 года соперники провели между собой 10 матчей, и только один завершился в пользу «Ноттингема». «Челси» праздновал успех шесть раз.
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