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21 мая 15:11ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ноттингем Форест - Челси, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Синим пока не до финала еврокубка и клубного чемпионата мира
Валентин Васильев

В ближайший уикенд завершится самый рейтинговый чемпионат из стран «большой пятерки». В английской Премьер-лиге еще остались ответы без вопросов. Возможно, самый значимый матч с точки зрения распределения мест наверху таблицы пройдет в Ноттингеме. Местный «Форест» принимает «Челси». Рассказываем, что кому нужно на финише розыгрыша. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Ноттингем» (Ноттингем)

25.05.2025, Вс

18:00 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 3.15

Х - 3.60

П2 - 2.10

Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур

Стадион: «Сити Граунд»  (Ноттингем, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Ноттингем»273141136-136
«Челси»413127136-136

Последние пять матчей «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Вест Хэм»

1:2

«Ноттингем»

АПЛ

11.05.2025«Ноттингем»

2:2

«Лестер»

АПЛ

05.05.2025«Кристал Пэлас»

1:1

«Ноттингем»

АПЛ

01.05.2025«Ноттингем»

0:2

«Брэнтфорд»

АПЛ

27.04.2025«Ноттингем»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.05.2025«Челси»

1:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

11.05.2025«Ньюкасл»

2:0

«Челси»

АПЛ

08.05.2025«Челси»

1:0

«Юргорден»

Лига конференций

04.05.2025«Челси»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

01.05.2025«Юргорден»

1:4

«Челси»

Лига конференций

Турнирное положение

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За тур до финиша «Ноттингем» отстает от соперника всего на одно очко. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль37258485-4083
2. Арсенал371914467-3371
3. Манчестер Сити37208970-4468
4. Ньюкасл372061168-4666
5. Челси37199963-4366
6. Астон Вилла37199958-4966
7. Ноттингем Форест371981058-4565
8. Брайтон371513962-5858
9. Брентфорд371671465-5655
10. Фулхэм371591354-5254
11. Борнмут3714111256-4653
12. Кристал Пэлас3713131150-5052
13. Эвертон3710151241-4445
14. Вулверхэмптон371252053-6841
15. Вест Хэм3710101743-6140
16. Манчестер Юнайтед371091842-5439
17. Тоттенхэм371152163-6138
18. Лестер37672433-7825
19. Ипсвич374102335-7922
20. Саутгемптон37262925-8412

Прогноз на матч

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Перед заключительным туром всего две команды АПЛ обеспечили себе путевки в Лигу чемпионов. При том, что всего их Англии полагается пять, не считая бонусной за победу в Лиге Европы. На одну из них претендуют как раз участники бирмингемского матча. Вдвоем одновременно им в топ-5 не попасть. Проигравший пролетает мимо ЛЧ. Так что «Челси» придется отложить мысли о финале Кубка конференций и, тем более, клубном чемпионате мира. Сейчас ему во что бы то ни стало нужно удержаться в первой пятерке Премьер-лиги.

Кажется, что лондонцы подходят к решающей игре чемпионата в лучшем тонусе. В мае они выиграли четыре из пяти матчей, в том числе у нового чемпиона АПЛ «Ливерпуля» и финалиста Лиги Европы - «МЮ». Опыта решающих противостояний у «синих» больше. Поэтому в широкой линии Winline мы выбрали не самый очевидный вариант для прогноза: Х2 и тотал меньше 3.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за ходом встречи в Ноттингеме можно по текстовым онлайнам на спортивных СМИ. Графические трансляции проводят официальные букмекерские конторы.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Ноттингем»: Авонийи (кома)

«Челси»: Джексон (дисквалификация), Келлимэн, У. Фофана, Нкунку, Д. Фофана (все - травмы)


Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «Челси»:

Позиция«Ноттингем»«Челси»

Позиция

Вратарь26. Селс1. Санчес

Вратарь

Защитник34. Айна23. Чалоба 

Защитник

Защитник31. Миленкович5. Бадьяшиль

Защитник

Защитник7. Уильямс4. Адарабиойо

Защитник

Полузащитник4. Морато3. Кукурелья

Защитник

Полузащитник 6. Сангаре25. Кайседо

Полузащитник

Полузащитник 8. Андерсон8. Фернандес

Полузащитник 

Полузащитник16. Домингес20. Палмер

Полузащитник

Полузащитник10. Гиббс-Уайт19. Санчо

Полузащитник

Нападающий21. Эланга7. Нету

Полузащитник

Нападающий11. Вуд38. Гиу

Нападающий

Главный тренерНуну СантуЭнцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline установили приличные коэффициенты на основные исходы встречи. Победа хозяев идет за 3.15, гостей - за 2.10, а ничья - за 3.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ноттингем» - «Челси»?

Согласно прикидкам аналитиков, наиболее вероятным исходом в матче претендентов на ЛЧ является результативная ничья 1:1. Этот вариант котируется в конторе за 6.20.

В игре «Ноттингем» - «Челси» будет много голов?

Коэффициент 1.66 на тотал больше 2.5 намекает на высокую вероятность «верха» в этой паре.

Кто победит в матче «Ноттингем» - «Челси»?

Эксперты Winline  ждут конкурентный матч, но отдают небольшое предпочтение гостям. Начиная с 2000 года соперники провели между собой 10 матчей, и только один завершился в пользу «Ноттингема». «Челси» праздновал успех шесть раз.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных