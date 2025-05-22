Ноттингем Форест - Челси, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Перед заключительным туром всего две команды АПЛ обеспечили себе путевки в Лигу чемпионов. При том, что всего их Англии полагается пять, не считая бонусной за победу в Лиге Европы. На одну из них претендуют как раз участники бирмингемского матча. Вдвоем одновременно им в топ-5 не попасть. Проигравший пролетает мимо ЛЧ. Так что «Челси» придется отложить мысли о финале Кубка конференций и, тем более, клубном чемпионате мира. Сейчас ему во что бы то ни стало нужно удержаться в первой пятерке Премьер-лиги.

Кажется, что лондонцы подходят к решающей игре чемпионата в лучшем тонусе. В мае они выиграли четыре из пяти матчей, в том числе у нового чемпиона АПЛ «Ливерпуля» и финалиста Лиги Европы - «МЮ». Опыта решающих противостояний у «синих» больше. Поэтому в широкой линии Winline мы выбрали не самый очевидный вариант для прогноза: Х2 и тотал меньше 3.5.