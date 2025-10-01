Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз, 3 октября: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Крупный турнир PFL, который пройдет 3 октября 2025 года, возглавит титульный поединок Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом. Сумеет ли россиянин одолеть ирландца и в реванше и защитить пояс в легком весе (до 70,3 кг)?
Нурмагомедов
Хьюз
Россия
Страна
Ирландия
27
Возраст
28
20
Бои
16
19 (8 / 6 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (7 / 3 / 4)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
1
Без результата
0
180
Рост (см)
175
183
Размах рук (см)
178
107
Размах ног (см)
104
Уроженец Кизилюрта, по национальности — аварец. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. Изначально бился в полулегкой категории, но затем поднялся в легкую. Выиграв первые 11 боев в карьере, перешел в Bellator. В американской организации дебютировал в 2021 году и одержал четыре победы подряд, после чего в 2022-м одолел Патрики «Питбуля» Фрейре и завоевал чемпионский пояс в легком весе, который в дальнейшем защитил один раз.
В октябре 2023-го октябре победил Брента Примуса, однако затем бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Нурмагомедова. Россиянин доказал случайное попадание запрещенного вещества в организм и получил дисквалификацию на шесть месяцев. Вернувшись, победил Александра Шаблия. В последнем поединке в январе одолел Пола Хьюза решением большинства судей.
Занимался гэльским футболом и хёрлингом, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. Был чемпионом Cage Conflict в полулегкой и легкой категориях. Затем забрал пояс Cage Warriors в полулегком весе. В 2022 году перешел в Bellator (затем — PFL). В прошлом январе бился с Усманом Нурмагомедовым за титул, но уступил решением большинства судей. В последнем поединке в мае закрыл поражение благодаря победе нокаутом над Бруно Мирандой за 42 секунды.
Первый поединок спортсменов стал более тяжелым испытанием для Нурмагомедова, чем многие предполагали. Но россиянин уверяет, что выводы сделаны, поэтому реванш будет для него более понятным и простым. Впрочем, Хьюз доказал, что недооценивать его точно не стоит.
Ирландцу наверняка понадобится быстро активизировать прессинг и стараться максимально измотать соперника, врываясь на ближнюю дистанцию. Нурмагомедову же резоннее работать на расстоянии, подключать борьбу и не проседать по интенсивности. Рисковать действующий чемпион вряд ли будет, поэтому мы вправе вновь ждать долгий бой.
Поединок рассчитан на пять раундов, но коэффициенты позволяют заиграть чуть более аккуратный вариант с ТБ (4,5). На нем и остановимся.
Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в пятницу, 3 октября, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:30 мск, поэтому главный бой Нурмагомедов — Хьюз стоит ожидать около полуночи.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард