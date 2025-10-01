Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз, 3 октября: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Уроженец Кизилюрта, по национальности — аварец. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. Изначально бился в полулегкой категории, но затем поднялся в легкую. Выиграв первые 11 боев в карьере, перешел в Bellator. В американской организации дебютировал в 2021 году и одержал четыре победы подряд, после чего в 2022-м одолел Патрики «Питбуля» Фрейре и завоевал чемпионский пояс в легком весе, который в дальнейшем защитил один раз.

В октябре 2023-го октябре победил Брента Примуса, однако затем бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Нурмагомедова. Россиянин доказал случайное попадание запрещенного вещества в организм и получил дисквалификацию на шесть месяцев. Вернувшись, победил Александра Шаблия. В последнем поединке в январе одолел Пола Хьюза решением большинства судей.