Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз, 3 октября: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

В реванше россиянину будет легче?
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Крупный турнир PFL, который пройдет 3 октября 2025 года, возглавит титульный поединок Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом. Сумеет ли россиянин одолеть ирландца и в реванше и защитить пояс в легком весе (до 70,3 кг)?

Статистика

Свернуть

Нурмагомедов

 

Хьюз

Россия

Страна

Ирландия

27

Возраст

28

20

Бои

16

19 (8 / 6 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (7 / 3 / 4)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

1

Без результата

0

180

Рост (см)

175

183

Размах рук (см)

178

107

Размах ног (см)

104

Усман Нурмагомедов

Свернуть

Уроженец Кизилюрта, по национальности — аварец. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. Изначально бился в полулегкой категории, но затем поднялся в легкую. Выиграв первые 11 боев в карьере, перешел в Bellator. В американской организации дебютировал в 2021 году и одержал четыре победы подряд, после чего в 2022-м одолел Патрики «Питбуля» Фрейре и завоевал чемпионский пояс в легком весе, который в дальнейшем защитил один раз. 

В октябре 2023-го октябре победил Брента Примуса, однако затем бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Нурмагомедова. Россиянин доказал случайное попадание запрещенного вещества в организм и получил дисквалификацию на шесть месяцев. Вернувшись, победил Александра Шаблия. В последнем поединке в январе одолел Пола Хьюза решением большинства судей.

Пол Хьюз

Свернуть

Занимался гэльским футболом и хёрлингом, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. Был чемпионом Cage Conflict в полулегкой и легкой категориях. Затем забрал пояс Cage Warriors в полулегком весе. В 2022 году перешел в Bellator (затем — PFL). В прошлом январе бился с Усманом Нурмагомедовым за титул, но уступил решением большинства судей. В последнем поединке в мае закрыл поражение благодаря победе нокаутом над Бруно Мирандой за 42 секунды.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа НурмагомедоваПобеда ХьюзаТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,253,952,201,60

Прогноз на бой

Свернуть

Первый поединок спортсменов стал более тяжелым испытанием для Нурмагомедова, чем многие предполагали. Но россиянин уверяет, что выводы сделаны, поэтому реванш будет для него более понятным и простым. Впрочем, Хьюз доказал, что недооценивать его точно не стоит.

Ирландцу наверняка понадобится быстро активизировать прессинг и стараться максимально измотать соперника, врываясь на ближнюю дистанцию. Нурмагомедову же резоннее работать на расстоянии, подключать борьбу и не проседать по интенсивности. Рисковать действующий чемпион вряд ли будет, поэтому мы вправе вновь ждать долгий бой.

Поединок рассчитан на пять раундов, но коэффициенты позволяют заиграть чуть более аккуратный вариант с ТБ (4,5). На нем и остановимся.

Полный кард, где смотреть бой Нурмагомедов — Хьюз II

Свернуть

Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в пятницу, 3 октября, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:30 мск, поэтому главный бой Нурмагомедов — Хьюз стоит ожидать около полуночи.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Усман Нурмагомедов (Россия) Пол Хьюз (Ирландия). Легкий вес. Титульный бой;
  • Кори Андерсон (США) Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан). Тяжелый вес. Титульный бой;
  • Магомед Магомедов (Россия) Серхио Петтис (США). Легчайший вес;
  • Арчи Колган (США) Джей-Джей Уилсон (Австралия). Легкий вес;
  • Джек Картрайт (Англия) Каолан Логран (Ирландия). Промежуточный вес;

Предварительный кард

  • Поуя Рахмани (ОАЭ) Итан Госс (США). Полулегкий вес;
  • Артём Лобов (Ирландия) Зубайра Тухугов (Россия). Промежуточный вес;
  • Омар Эль-Дафрави (Египет) Флорим Зендели (Албания). Полусредний вес;
  • Луанн Сардинья (Бразилия) Мирафзал Ахтамов (Узбекистан). Легкий вес;
  • Такеси Изуми (Япония) Винисиус Сенси (Бразилия). Легкий вес;
  • Маккашарип Зайнуков (Россия) Джон Митчелл (Ирландия). Легкий вес;
  • Джарра Аль-Силави (Иордания) Грегори Бабен (Франция). Средний вес.

