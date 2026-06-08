Шон О'Мэлли – Айманн Захаби, 15 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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На историческом турнире UFC в Белом доме пройдет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между американцем Шоном О'Мэлли и канадцем Айманном Захаби. Сумеет ли бывший чемпион прервать победную серию соперника?
О'Мэлли
Захаби
|США
Страна
Канада
|31
Возраст
38
|23
Бои
16
|19 (12 / 1 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (6 / 2 / 6)
|3 (1 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
|1
Без результата
0
|3
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
6
|180,5
Рост (см)
173
|183
Размах рук (см)
174
|101,5
Размах ног (см)
96,5
Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2015 г. В 2017-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. Вскоре получил две дисквалификации за положительные допинг-тесты и пропустил около двух лет. Вернулся в 2020-м и с того момента одержал девять побед при одном поединке без результата и трех поражениях. В августе 2023 г. стал чемпионом UFC. Защитил пояс один раз, после чего дважды проиграл в титульных боях Мерабу Двалишвили. В последнем поединке в январе закрыл эту серию и победил Сонга Ядонга единогласным решением судей.
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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2012 г. В 2017-м дебютировал в UFC, где выиграл восемь боев и проиграл в двух. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем поединке в октябре раздельным решением судей одолел Марлона Веру.
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Захаби – крепкий ударник, но его нокаутирующий потенциал нельзя назвать высоким. Он предпочитает работать в относительно спокойном темпе, но периодически взрывается, хотя и не забывает о рациональности. Вот и раскрываться в поединке с О'Мэлли – опасная затея. При этом сам американец после потери титула стал более осторожным, поэтому слабо верится в то, что он с первых минут взвинтит темп.
Вероятно, нас ждет довольно затяжная разведка. Захаби постепенно попробует сокращать дистанцию и, возможно, даже применит борьбу – хотя бы на уровне тейкдаунов. Для О'Мэлли же целесообразно удержать бой в стойке и планомерно разбивать соперника, порой резко раздергивая его.
Важна будет функциональная подготовка, ведь именно вторая половина боя может оказаться решающей. Если у американца хватит сил, за счет более вариативной ударной техники он наверняка заберет победу. Но Захаби достаточно опытен и мастеровит, чтобы воспользоваться любыми ошибками или пассивностью соперника.
Резюмируя, согласимся со статусом фаворита для О'Мэлли, но заиграем пари на полный бой. Высока вероятность, что если не весь, то почти весь бой пройдет в стойке и клинче, а результат определят судейские записки. Коэффициент появится ближе к турниру.
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Турнир UFC Freedom 250 пройдет на арене у Белого дома в Вашингтоне (США). Шоу стартует в понедельник, 15 июня, в 03:00 по московскому времени, поэтому бой О'Мэлли – Захаби стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
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