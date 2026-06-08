Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыШон О'Мэлли – Айманн Захаби, 15 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Шон О'Мэлли – Айманн Захаби, 15 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Бывший чемпион лиги против соперника на серии из семи побед
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Шон О'Мэлли
  • Айманн Захаби
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой О'Мэлли – Захаби

На историческом турнире UFC в Белом доме пройдет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между американцем Шоном О'Мэлли и канадцем Айманном Захаби. Сумеет ли бывший чемпион прервать победную серию соперника?

Статистика

Свернуть

О'Мэлли

 

Захаби

США

Страна

Канада

31

Возраст

38

23

Бои

16

19 (12 / 1 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (6 / 2 / 6)

3 (1 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

1

Без результата

0

3

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

6

180,5

Рост (см)

173

183

Размах рук (см)

174

101,5

Размах ног (см)

96,5

Шон О'Мэлли

Свернуть

Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2015 г. В 2017-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. Вскоре получил две дисквалификации за положительные допинг-тесты и пропустил около двух лет. Вернулся в 2020-м и с того момента одержал девять побед при одном поединке без результата и трех поражениях. В августе 2023 г. стал чемпионом UFC. Защитил пояс один раз, после чего дважды проиграл в титульных боях Мерабу Двалишвили. В последнем поединке в январе закрыл эту серию и победил Сонга Ядонга единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Айманн Захаби

Свернуть

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2012 г. В 2017-м дебютировал в UFC, где выиграл восемь боев и проиграл в двух. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем поединке в октябре раздельным решением судей одолел Марлона Веру.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа О'МэллиПобеда ЗахабиТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,234,402,801,41

Прогноз на бой

Свернуть

Захаби – крепкий ударник, но его нокаутирующий потенциал нельзя назвать высоким. Он предпочитает работать в относительно спокойном темпе, но периодически взрывается, хотя и не забывает о рациональности. Вот и раскрываться в поединке с О'Мэлли – опасная затея. При этом сам американец после потери титула стал более осторожным, поэтому слабо верится в то, что он с первых минут взвинтит темп. 

Вероятно, нас ждет довольно затяжная разведка. Захаби постепенно попробует сокращать дистанцию и, возможно, даже применит борьбу – хотя бы на уровне тейкдаунов. Для О'Мэлли же целесообразно удержать бой в стойке и планомерно разбивать соперника, порой резко раздергивая его.

Важна будет функциональная подготовка, ведь именно вторая половина боя может оказаться решающей. Если у американца хватит сил, за счет более вариативной ударной техники он наверняка заберет победу. Но Захаби достаточно опытен и мастеровит, чтобы воспользоваться любыми ошибками или пассивностью соперника.

Резюмируя, согласимся со статусом фаворита для О'Мэлли, но заиграем пари на полный бой. Высока вероятность, что если не весь, то почти весь бой пройдет в стойке и клинче, а результат определят судейские записки. Коэффициент появится ближе к турниру.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой О'Мэлли – Захаби

Свернуть

Турнир UFC Freedom 250 пройдет на арене у Белого дома в Вашингтоне (США). Шоу стартует в понедельник, 15 июня, в 03:00 по московскому времени, поэтому бой О'Мэлли – Захаби стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Полный кард

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer205 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer21 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer205 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer205 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer205 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading