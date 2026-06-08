Шон О'Мэлли – Айманн Захаби, 15 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Захаби – крепкий ударник, но его нокаутирующий потенциал нельзя назвать высоким. Он предпочитает работать в относительно спокойном темпе, но периодически взрывается, хотя и не забывает о рациональности. Вот и раскрываться в поединке с О'Мэлли – опасная затея. При этом сам американец после потери титула стал более осторожным, поэтому слабо верится в то, что он с первых минут взвинтит темп.

Вероятно, нас ждет довольно затяжная разведка. Захаби постепенно попробует сокращать дистанцию и, возможно, даже применит борьбу – хотя бы на уровне тейкдаунов. Для О'Мэлли же целесообразно удержать бой в стойке и планомерно разбивать соперника, порой резко раздергивая его.

Важна будет функциональная подготовка, ведь именно вторая половина боя может оказаться решающей. Если у американца хватит сил, за счет более вариативной ударной техники он наверняка заберет победу. Но Захаби достаточно опытен и мастеровит, чтобы воспользоваться любыми ошибками или пассивностью соперника.

Резюмируя, согласимся со статусом фаворита для О'Мэлли, но заиграем пари на полный бой. Высока вероятность, что если не весь, то почти весь бой пройдет в стойке и клинче, а результат определят судейские записки. Коэффициент появится ближе к турниру.