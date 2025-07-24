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24 июля 7:36ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург - Динамо Махачкала, 27 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Много борьбы - мало голов?
Валентин Васильев

«Оренбург» на удивление успешно, учитывая все обстоятельства, стартовал в новом сезоне РПЛ. Во втором туре у команды Слишковича есть отличная возможность закрепить успех недельной давности. Рассказываем о статистических трендах и раскладах аналитиков на игру «Оренбург» - «Динамо» (Махачкала).

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

27.07.2025, Вс

17:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 2.40

Х - 3.40

П2 - 2.90

Турнир:  чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург» 1013-3
«Динамо» (Махачкала)1013-3

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.07.2025«Оренбург» 

0:0

ЦСКА

РПЛ

06.07.2025«СКА-Хабаровск»

1:2

«Оренбург» 

Товарищеский матч

28.06.2025«Оренбург» 

2:0

«Муром»

Товарищеский матч

24.05.2025«Рубин»

4:2

«Оренбург» 

РПЛ

17.05.2025«Оренбург»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

09.07.2025«Ростов»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

03.07.2025«Зенит»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

27.06.2025«Краснодар» 

4:1

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

24.06.2025«Динамо» (Махачкала)

0:0

«Уфа»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар11003-03
2. Локомотив11003-03
3. Рубин11002-03
4. Зенит11002-13
5. Спартак11001-03
6. Балтика10101-11
7. Крылья Советов10101-11
8. Динамо10101-11
9. Акрон10101-11
10. Оренбург10100-01
11. ЦСКА10100-01
12. Ростов10011-20
13. Динамо Махачкала10010-10
14. Ахмат10010-20
15. Пари НН10010-30
16. Сочи10010-30

Прогноз на матч

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В прошлом сезоне «Оренбург» с «Динамо» входили в число наименее результативных команд лиги. Вне конкуренции в антитопе стоял «Факел» со своими 14 голами, а эти два клуба в рейтинге разделил один мяч. Махачкалинцы 27 раз поразили чужие ворота, оренбуржцы - 28. При этом команда Биджиева показала более чем достойный результат в обороне - всего 35 пропущенных. 

Первый тур нового чемпионата показал, что игровые вкусы команд за короткое межсезонье не поменялись. И те, и другие ставят на надежность в обороне. Команда Слишковича сыграла на ноль с обладателем Кубка и Суперкубка России - ЦСКА. Махачкалинцы минимально уступили на выезде «Спартаку» (отмененные голы и в целом судейство Казарцева - другой разговор). Есть подозрение, что очная встреча аутсайдеров доставит не слишком много удовольствия эстетам, но порадует любителей жесткой мужской борьбы. Мы бы не стали рассчитывать на обилие забитых голов на синтетике «Газовика».

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Оренбурге покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Оренбург»: нет

«Динамо» (Махачкала): Аззи (дисквалификация), Дапо (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Оренбург»«Динамо»Позиция
Вратарь99. Сысуев39. МагомедовВратарь
Защитник31. Зотов77. СундуковЗащитник
Защитник5. Татаев70. ПальцевЗащитник
Защитник4. Хотулев99. АлибековЗащитник
Защитник38. Касимов5. ТабидзеЗащитник
Защитник3. Ведерников4. ШумаховПолузащитник
Полузащитник33. Квеквескири99. АлибековПолузащитник 
Полузащитник8. Камилов47. ГлушковПолузащитник
Полузащитник20. Рыбчинский16. МрезигПолузащитник
Нападающий7. Гюрлюк28. СердеровНападающий
Нападающий30. Гузина25. АгаларовНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI  установила высокие коэффициенты на все исхода бигмаркета: 2.40 на победу хозяев поля, 2.90 - на гостей и 3.40 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Оренбург» - «Динамо» (Махачкала)?

По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 1:1. Этот исход котируется за 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Оренбург» - «Динамо» (Махачкала)?

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Где купить билеты на матч  «Оренбург» - ЦСКА?

Билеты на игру можно приобрести на сайте оренбургского клуба. Цены колеблются от 300 до 1 000 рублей.

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