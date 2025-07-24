Оренбург - Динамо Махачкала, 27 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

В прошлом сезоне «Оренбург» с «Динамо» входили в число наименее результативных команд лиги. Вне конкуренции в антитопе стоял «Факел» со своими 14 голами, а эти два клуба в рейтинге разделил один мяч. Махачкалинцы 27 раз поразили чужие ворота, оренбуржцы - 28. При этом команда Биджиева показала более чем достойный результат в обороне - всего 35 пропущенных.

Первый тур нового чемпионата показал, что игровые вкусы команд за короткое межсезонье не поменялись. И те, и другие ставят на надежность в обороне. Команда Слишковича сыграла на ноль с обладателем Кубка и Суперкубка России - ЦСКА. Махачкалинцы минимально уступили на выезде «Спартаку» (отмененные голы и в целом судейство Казарцева - другой разговор). Есть подозрение, что очная встреча аутсайдеров доставит не слишком много удовольствия эстетам, но порадует любителей жесткой мужской борьбы. Мы бы не стали рассчитывать на обилие забитых голов на синтетике «Газовика».