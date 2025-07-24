Оренбург - Динамо Махачкала, 27 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

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«Оренбург» на удивление успешно, учитывая все обстоятельства, стартовал в новом сезоне РПЛ. Во втором туре у команды Слишковича есть отличная возможность закрепить успех недельной давности. Рассказываем о статистических трендах и раскладах аналитиков на игру «Оренбург» - «Динамо» (Махачкала).
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|1
|0
|1
|3-3
|«Динамо» (Махачкала)
|1
|0
|1
|3-3
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.07.2025
|«Оренбург»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|06.07.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Оренбург»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Оренбург»
2:0
«Муром»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Рубин»
4:2
«Оренбург»
РПЛ
|17.05.2025
|«Оренбург»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|09.07.2025
|«Ростов»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Зенит»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|27.06.2025
|«Краснодар»
4:1
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|24.06.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:0
«Уфа»
Товарищеский матч
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3. Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Балтика
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Акрон
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Оренбург
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11. ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12. Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13. Динамо Махачкала
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16. Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
В прошлом сезоне «Оренбург» с «Динамо» входили в число наименее результативных команд лиги. Вне конкуренции в антитопе стоял «Факел» со своими 14 голами, а эти два клуба в рейтинге разделил один мяч. Махачкалинцы 27 раз поразили чужие ворота, оренбуржцы - 28. При этом команда Биджиева показала более чем достойный результат в обороне - всего 35 пропущенных.
Первый тур нового чемпионата показал, что игровые вкусы команд за короткое межсезонье не поменялись. И те, и другие ставят на надежность в обороне. Команда Слишковича сыграла на ноль с обладателем Кубка и Суперкубка России - ЦСКА. Махачкалинцы минимально уступили на выезде «Спартаку» (отмененные голы и в целом судейство Казарцева - другой разговор). Есть подозрение, что очная встреча аутсайдеров доставит не слишком много удовольствия эстетам, но порадует любителей жесткой мужской борьбы. Мы бы не стали рассчитывать на обилие забитых голов на синтетике «Газовика».
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Динамо» (Махачкала): Аззи (дисквалификация), Дапо (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Оренбург»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|39. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|99. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|38. Касимов
|5. Табидзе
|Защитник
|Защитник
|3. Ведерников
|4. Шумахов
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|99. Алибеков
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Камилов
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Гюрлюк
|28. Сердеров
|Нападающий
|Нападающий
|30. Гузина
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
БК PARI установила высокие коэффициенты на все исхода бигмаркета: 2.40 на победу хозяев поля, 2.90 - на гостей и 3.40 - на ничью.
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По версии аналитиков, наиболее реальный исход встречи - 1:1. Этот исход котируется за 6.50.
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