Оренбург - Локомотив, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первыми в субботу, 18 апреля, в российской Премьер-лиге сыграют «Оренбург» и «Локомотив». Команды традиционно решают разные задачи, но кто скажет, чья сложнее? Очки одинаково нужны и одним, и другим. Будет бой!
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|2
|3
|11
|16-34
|«Локомотив»
|11
|3
|2
|34-16
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.04.2026
|«Динамо» Москва
3:3
«Оренбург»
РПЛ
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|13.03.2026
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Оренбург»
Кубок России
|08.03.2026
|«Оренбург»
2:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|05.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Локомотив»
РПЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
5:1
«Акрон»
РПЛ
|19.03.2026
|«Крылья Советов»
2:2, пен. 5:4
«Локомотив»
Кубок России
|15.03.2026
|«Рубин»
3:0
«Локомотив»
РПЛ
После 24 туров «Локо» занимает третье место в таблице, а его соперник - 15-е.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|3
|Локомотив
|24
|12
|9
|3
|50-33
|45
|4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|5
|ЦСКА
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|7
|Динамо Москва
|24
|9
|7
|8
|43-35
|34
|8
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|10
|Ростов
|24
|6
|8
|10
|19-26
|26
|11
|Динамо Махачкала
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|12
|Акрон
|24
|5
|7
|12
|30-43
|22
|13
|Крылья Советов
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|15
|Оренбург
|24
|4
|8
|12
|24-36
|20
|16
|Сочи
|24
|3
|3
|18
|21-53
|12
«Оренбург» не побеждает четыре матча подряд. В трех из них он не сумел вскрыть чужие ворота. При этом две подряд выездные ничьи - в Москве с «Динамо» (3:3) и в Казани с «Рубином» (0:0) - это однозначно приобретения для аутсайдера, чем упущения. Последнюю на данный момент победу команда Ахметзянова одержала дома над «Зенитом» (2:1).
«Локо» из шести матчей выиграл только один - 5:1 у «Акрона». Команда Галактионова не впервые «проседает» в середине весны, и нынешняя - не исключение. Москвичи ведут борьбу за бронзу чемпионата, но победить запредельно мотивированный «Оренбург» на его территории им будет крайне сложно. Фактор поля тоже учитывайте.
Есть основания полагать, что оренбуржцы не уступят. «Бетбум» установил приличный коэффициент на 1Х - 1.78.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Локомотив»: Морозов, Комличенко (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|88. Рудаков
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|18. Муфи
|45. Сильянов
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|38. Касимов
|23. Монтес
|Защитник
|Полузащитник
|32. Кантеро
|3. Фассон
|Защитник
|Полузащитник
|59. Аванесян
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Ду Кейрус
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гюрлюк
|19. Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Гузина
|10. Воробьёв
|Нападающий
|Главный тренер
|Ильдар Ахметзянов
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Эксперты «Бетбум» установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного рынка: 3.36 на победу местной команды, 2.03 - на приезжую и 3.86 - на ничью.
Аналитики отдают предпочтение в паре «Локомотиву». Оренбуржцы на протяжении шести матчей не могут одолеть «железнодорожников»
Билеты номиналом от 500 до 1 500 рублей доступны на официальном сайте оренбургского клуба.