Спорт

Оренбург - Локомотив, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Избежит ли «Локо» ошибок «Зенита»?
Валентин Васильев
Первыми в субботу, 18 апреля, в российской Премьер-лиге сыграют «Оренбург» и «Локомотив». Команды традиционно решают разные задачи, но кто скажет, чья сложнее? Очки одинаково нужны и одним, и другим. Будет бой!

«Оренбург»

18.04.2026, Сб

12:00 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 3.36

Х - 3.86

П2 - 2.03

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Газовик»  (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не назначены

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»231116-34
«Локомотив»113234-16

Последние пять матчей «Оренбурга»:

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

04.04.2026«Динамо» Москва

3:3

«Оренбург»

РПЛ

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

13.03.2026«Динамо» Махачкала

1:0

«Оренбург»

Кубок России

08.03.2026«Оренбург»

2:1

«Зенит»

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

12.04.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

05.04.2026«Спартак»

2:1

«Локомотив»

РПЛ

09.03.2026«Локомотив»

5:1

«Акрон»

РПЛ

19.03.2026«Крылья Советов»

2:2, пен. 5:4

«Локомотив»

Кубок России

15.03.2026«Рубин»

3:0

«Локомотив»

РПЛ

После 24 туров «Локо» занимает третье место в таблице, а его соперник - 15-е.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар24165349-1753
2Зенит24157244-1752
3Локомотив24129350-3345
4Балтика241111234-1344
5ЦСКА24133836-2642
6Спартак24126638-3242
7Динамо Москва2497843-3534
8Рубин2497823-2534
9Ахмат2487929-3131
10Ростов24681019-2626
11Динамо Махачкала24581115-3023
12Акрон24571230-4322
13Крылья Советов24571225-4422
14Пари НН24631520-3921
15Оренбург24481224-3620
16Сочи24331821-5312

«Оренбург» не побеждает четыре матча подряд. В трех из них он не сумел вскрыть чужие ворота. При этом две подряд выездные ничьи - в Москве с «Динамо» (3:3) и в Казани с «Рубином» (0:0) - это однозначно приобретения для аутсайдера, чем упущения. Последнюю на данный момент победу команда Ахметзянова одержала дома над «Зенитом» (2:1).

«Локо» из шести матчей выиграл только один - 5:1 у «Акрона». Команда Галактионова не впервые «проседает» в середине весны, и нынешняя - не исключение. Москвичи ведут борьбу за бронзу чемпионата, но победить запредельно мотивированный «Оренбург» на его территории им будет крайне сложно. Фактор поля тоже учитывайте.

Есть основания полагать, что оренбуржцы не уступят. «Бетбум» установил приличный коэффициент на 1Х - 1.78.

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч  ПремьерВидеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

«Оренбург»: нет

«Локомотив»: Морозов, Комличенко (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Локомотив»:

Позиция«Оренбург»«Локомотив»Позиция
Вратарь88. Рудаков1. МитрюшкинВратарь
Защитник18. Муфи45. СильяновЗащитник
Защитник5. Татаев5. НьямсиЗащитник
Защитник38. Касимов23. МонтесЗащитник
Полузащитник 32. Кантеро3. ФассонЗащитник
Полузащитник 59. Аванесян93. КарпукасПолузащитник
Полузащитник 33. Квеквескири25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник37. Ду Кейрус83. БатраковПолузащитник
Полузащитник 20. Рыбчинский7. БакаевПолузащитник
Полузащитник 7. Гюрлюк19. РуденкоПолузащитник
Нападающий30. Гузина10. ВоробьёвНападающий
Главный тренерИльдар АхметзяновМихаил ГалактионовГлавный тренер

Эксперты «Бетбум» установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного рынка: 3.36 на победу местной команды, 2.03 - на приезжую и 3.86 - на ничью.

Узнать, где получить фрибет за регистрацию БК, можно на сайте «Советского спорта». 

Кто победит в матче «Оренбург» - «Локомотив»?

Аналитики отдают предпочтение в паре «Локомотиву». Оренбуржцы на протяжении шести матчей не могут одолеть «железнодорожников»

Где смотреть бесплатно матч «Оренбург» - «Локомотив»?

Winline  предлагает своим пользователям легальные трансляции всех матчей РПЛ. 

Где купить билеты на матч матч «Оренбург» - «Локомотив»?

Билеты номиналом от 500 до 1 500 рублей доступны на официальном сайте оренбургского клуба.

