Оренбург – Пари НН, 22 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Кто наберет важные очки в борьбе за выживание?
Александр Бокулёв
В среду, 22 апреля, в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» примет «Пари Нижний Новгород». Чем завершится одна из важнейших дуэлей в борьбе за выживание?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»

22.04.2026, Ср

17:30 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород) 

П1 - 1,95

Х - 3,55

П2 - 3,95

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

Судьи: Антон Фролов (главный), Дмитрий Сафьян, Денис Березнов (оба – ассистенты), Михаил Плиско (резервный), Павел Кукуян (VAR), Роман Галимов (AVAR)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург» 81319-12
«Пари НН» 31812-19

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.04.2026«Оренбург»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

04.04.2026«Динамо» (Москва)

3:3

«Оренбург»

РПЛ

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

13.03.2026«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Оренбург»

Кубок России

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.04.2026«Пари НН»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

21.03.2026«Краснодар»

5:0

«Пари НН»

РПЛ

15.03.2026«Пари НН»

3:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 25 туров «Пари НН» на два очка опережает «Оренбург», поэтому идет не на вылет, а в зоне стыковых матчей.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит25167245-1755
2Краснодар25166351-1954
3Локомотив25139351-3348
4Балтика251112236-1545
5Спартак25136641-3345
6ЦСКА25134837-2743
7Динамо Москва2598844-3635
8Рубин2598824-2635
9Ахмат25871030-3431
10Ростов25681119-2726
11Динамо Махачкала25581215-3123
12Крылья Советов25581226-4523
13Акрон25581231-4423
14Пари НН25641521-4022
15Оренбург25481324-3720
16Сочи25431822-5315

Прогноз на матч

С учетом третьей подряд победы «Сочи» очная встреча двух других кандидатов навылет становится ещё более интригующей. Возможно, борьбы в этом матче будет гораздо больше, чем качества, но скучным вряд ли получится. «Оренбург» и «Пари НН» идут на безвыигрышных сериях в РПЛ – из пяти и четырех встреч соответственно. Не совсем понятно, почему при этом хозяева поля выглядят фаворитами с такой разницей в коэффициентах.

Уровень команд примерно равный, кадровый потенциал тоже сопоставим. И «Оренбург», и «Пари НН» редко играют на ноль, при этом в нападении действуют нестабильно. Казалось, бы матч вполне может оказаться «сухим», но предположим обратное – что атака соперников окажется успешнее их обороны. Пробуем вариант «Обе забьют», который сыграл в последних пяти очных встречах команд.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Оренбург»: нет

«Пари НН»: Эктов, Каккоев (оба – травмы), Олусегун (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» – «Пари НН»:

Позиция«Оренбург»«Пари НН»Позиция
Вратарь1. Овсянников30. МедведевВратарь
Защитник18. Муфи4. КиршЗащитник
Защитник6. Паласиос25. КаричЗащитник
Защитник4. Хотулёв2. АлександровЗащитник
Защитник32. Кантеро32. ПигасЗащитник
Полузащитник57. Болотов3. КолединЗащитник
Полузащитник37. ду Кейрос17. СмеловПолузащитник
Полузащитник8. Пуэбла29. ТичичПолузащитник
Нападающий7. Гюрлюк10. БальбоаПолузащитник
Нападающий16. Томпсон77. ИвлевПолузащитник
Нападающий30. Гузина21. СефасНападающий
Главный тренерИльдар АхметзяновАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы оренбуржцев на победу немного выше – коэффициент 1,95 на такой исход. Котировка на выигрыш нижегородской команды – 3,95, а на ничью – 3,55.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
