Оренбург – Пари НН, 22 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В среду, 22 апреля, в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» примет «Пари Нижний Новгород». Чем завершится одна из важнейших дуэлей в борьбе за выживание?
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: Антон Фролов (главный), Дмитрий Сафьян, Денис Березнов (оба – ассистенты), Михаил Плиско (резервный), Павел Кукуян (VAR), Роман Галимов (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|8
|1
|3
|19-12
|«Пари НН»
|3
|1
|8
|12-19
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.04.2026
|«Оренбург»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|13.03.2026
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Оренбург»
Кубок России
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.04.2026
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|21.03.2026
|«Краснодар»
5:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.03.2026
|«Пари НН»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
После 25 туров «Пари НН» на два очка опережает «Оренбург», поэтому идет не на вылет, а в зоне стыковых матчей.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|7
|Динамо Москва
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|11
|Динамо Махачкала
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|12
|Крылья Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|13
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
С учетом третьей подряд победы «Сочи» очная встреча двух других кандидатов навылет становится ещё более интригующей. Возможно, борьбы в этом матче будет гораздо больше, чем качества, но скучным вряд ли получится. «Оренбург» и «Пари НН» идут на безвыигрышных сериях в РПЛ – из пяти и четырех встреч соответственно. Не совсем понятно, почему при этом хозяева поля выглядят фаворитами с такой разницей в коэффициентах.
Уровень команд примерно равный, кадровый потенциал тоже сопоставим. И «Оренбург», и «Пари НН» редко играют на ноль, при этом в нападении действуют нестабильно. Казалось, бы матч вполне может оказаться «сухим», но предположим обратное – что атака соперников окажется успешнее их обороны. Пробуем вариант «Обе забьют», который сыграл в последних пяти очных встречах команд.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Пари НН»: Эктов, Каккоев (оба – травмы), Олусегун (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» – «Пари НН»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|1. Овсянников
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|18. Муфи
|4. Кирш
|Защитник
|Защитник
|6. Паласиос
|25. Карич
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулёв
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|32. Кантеро
|32. Пигас
|Защитник
|Полузащитник
|57. Болотов
|3. Коледин
|Защитник
|Полузащитник
|37. ду Кейрос
|17. Смелов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Пуэбла
|29. Тичич
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Гюрлюк
|10. Бальбоа
|Полузащитник
|Нападающий
|16. Томпсон
|77. Ивлев
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Гузина
|21. Сефас
|Нападающий
|Главный тренер
|Ильдар Ахметзянов
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы оренбуржцев на победу немного выше – коэффициент 1,95 на такой исход. Котировка на выигрыш нижегородской команды – 3,95, а на ничью – 3,55.