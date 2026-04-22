Оренбург – Пари НН, 22 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

С учетом третьей подряд победы «Сочи» очная встреча двух других кандидатов навылет становится ещё более интригующей. Возможно, борьбы в этом матче будет гораздо больше, чем качества, но скучным вряд ли получится. «Оренбург» и «Пари НН» идут на безвыигрышных сериях в РПЛ – из пяти и четырех встреч соответственно. Не совсем понятно, почему при этом хозяева поля выглядят фаворитами с такой разницей в коэффициентах.

Уровень команд примерно равный, кадровый потенциал тоже сопоставим. И «Оренбург», и «Пари НН» редко играют на ноль, при этом в нападении действуют нестабильно. Казалось, бы матч вполне может оказаться «сухим», но предположим обратное – что атака соперников окажется успешнее их обороны. Пробуем вариант «Обе забьют», который сыграл в последних пяти очных встречах команд.