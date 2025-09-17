Оренбург - Рубин, 16 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Эти команды в некоторой степени можно назвать антиподами. Если «Оренбург» в последнее время играет весело и результативно, то «Рубин» - более сдержанно. У парней Владимира Слишковича набралось уже шесть подряд «верховых» игр, в том числе - против казанцев в РПЛ (2:2).

На групповой стадии кубкового турнира почти все тренеры проводят широкую ротацию состава. Выходящие из запаса игроки изо всех сил стараются изменить свой статус, поэтому матчи чаще всего получаются живыми и результативными. Ждем верховой игры и во вторник на «Газовике».