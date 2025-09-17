Ведомости
Оренбург - Рубин, 16 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Команды снова порадуют зрителя результативным футболом?
Валентин Васильев

Четвертый тур группового турнира FONBET Кубка России по футболу стартует во вторник, 16 сентября,  в Оренбурге. Одноименный клуб принимает казанский «Рубин». Совсем недавно команды соперничали в чемпионате, а теперь сразятся в самом массовом профессиональном турнире страны.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»

16.09.2025, Вт

16:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 3.15

Х - 3.45

П2 - 2.25

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 4-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»44717-23
«Рубин»74423-17

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Пари НН»

3:1

«Оренбург» 

РПЛ

30.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

26.08.2025«Оренбург» 

3:5

«Зенит»

 Кубок России

22.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

17.08.2025«Акрон»

1:2

«Оренбург» 

РПЛ

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.09.2025«Рубин»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

30.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

26.08.2025«Ахмат»

2:0

«Рубин»

Кубок России

23.08.2025«Рубин»

0:2

«Спартак»

РПЛ

17.08.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

Место в таблице

После трех туров «Рубин» и  «Оренбург» имею поровну очков - по три.

КомандыИВНПМО
1. Зенит330010-49
2. Ахмат31024-43
3. Оренбург31025-83
4. Рубин31022-53

Прогноз на матч

Эти команды в некоторой степени можно назвать антиподами. Если «Оренбург» в последнее время играет весело и результативно, то «Рубин» - более сдержанно. У парней Владимира Слишковича набралось уже шесть подряд «верховых» игр, в том числе - против казанцев в РПЛ (2:2). 

На групповой стадии кубкового турнира почти все тренеры проводят широкую ротацию состава. Выходящие из запаса игроки изо всех сил стараются изменить свой статус, поэтому матчи чаще всего получаются живыми и результативными. Ждем верховой игры и во вторник на «Газовике».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Бесплатно посмотреть игру «Оренбург» - «Рубин» можно на канале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая 
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Оренбург»: Поройков (дисквалификация)

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Рубин»:

Позиция«Оренбург»«Рубин»Позиция
Вратарь99. Сысуев25. НигматуллинВратарь
Защитник31. Зотов2. ТесленкоЗащитник
Защитник26. Ценов4. НижегородовЗащитник
Защитник5. Татаев98. ЛобовЗащитник
Защитник38. Касимов70. КабутовПолузащитник
Защитник3. Ведерников51. РожковПолузащитник
Полузащитник 33. Квеквескири22. ХоджаПолузащитник 
Полузащитник8. Камилов6. ИвуПолузащитник
Нападающий20. Рыбчинский21. ЗотовНападающий
Нападающий85. Игнатьев87. МукбаНападающий
Нападающий19. Жезус10. ДакуНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК FONBET предлагает высокие коэффициенты на базовые исходы главного маркета: победа хозяев — 3.15, ничья — 3.45, успех гостей — 2.25.

🎁 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Оренбург» - «Рубин»?

«Оренбург» уже четыре матча не может победить казанскую команду (одна ничья, три поражения). Эксперты отдают предпочтение гостям и в этот раз.

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Рубин»?

«Матч ТВ» транслирует бесплатно большинство игр Пути РПЛ. Этот - не исключение. 

Где купить билет на матч «Оренбург» - «Рубин»?

Билетная программа «Оренбурга» представлена на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость билета на игру составляет 300 рублей.

