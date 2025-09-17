Оренбург - Рубин, 16 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Четвертый тур группового турнира FONBET Кубка России по футболу стартует во вторник, 16 сентября, в Оренбурге. Одноименный клуб принимает казанский «Рубин». Совсем недавно команды соперничали в чемпионате, а теперь сразятся в самом массовом профессиональном турнире страны.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 4-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|4
|4
|7
|17-23
|«Рубин»
|7
|4
|4
|23-17
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|26.08.2025
|«Оренбург»
3:5
«Зенит»
Кубок России
|22.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|17.08.2025
|«Акрон»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.09.2025
|«Рубин»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|30.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|26.08.2025
|«Ахмат»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|23.08.2025
|«Рубин»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|17.08.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
После трех туров «Рубин» и «Оренбург» имею поровну очков - по три.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-4
|9
|2. Ахмат
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|3. Оренбург
|3
|1
|0
|2
|5-8
|3
|4. Рубин
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
Эти команды в некоторой степени можно назвать антиподами. Если «Оренбург» в последнее время играет весело и результативно, то «Рубин» - более сдержанно. У парней Владимира Слишковича набралось уже шесть подряд «верховых» игр, в том числе - против казанцев в РПЛ (2:2).
На групповой стадии кубкового турнира почти все тренеры проводят широкую ротацию состава. Выходящие из запаса игроки изо всех сил стараются изменить свой статус, поэтому матчи чаще всего получаются живыми и результативными. Ждем верховой игры и во вторник на «Газовике».
Бесплатно посмотреть игру «Оренбург» - «Рубин» можно на канале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
Потери
«Оренбург»: Поройков (дисквалификация)
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Рубин»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|25. Нигматуллин
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|26. Ценов
|4. Нижегородов
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|98. Лобов
|Защитник
|Защитник
|38. Касимов
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Защитник
|3. Ведерников
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Камилов
|6. Иву
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Рыбчинский
|21. Зотов
|Нападающий
|Нападающий
|85. Игнатьев
|87. Мукба
|Нападающий
|Нападающий
|19. Жезус
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
«Оренбург» уже четыре матча не может победить казанскую команду (одна ничья, три поражения). Эксперты отдают предпочтение гостям и в этот раз.
«Матч ТВ» транслирует бесплатно большинство игр Пути РПЛ. Этот - не исключение.
Билетная программа «Оренбурга» представлена на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость билета на игру составляет 300 рублей.