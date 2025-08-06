Наоми Осака — Клара Таусон, 7 августа: прогноз на полуфинал турнира в Монреале

Партнерский проект
Одна из самых известных теннисисток мира Наоми Осака дошла уже до четвертьфинала хардового турнира WTA 1000 в канадском Монреале. На этой стадии ей будет противостоять опытная Элина Свитолина. Сумеет ли японка обыграть первую ракетку Украины?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 06.08.2025, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Наоми Осака (27 лет, 49-я ракетка мира)
Клара Таусон (22 года, 19-я ракетка мира, 16-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Виктория Мбоко (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9)
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Окленде. На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 26 побед при 11 поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. Выиграла три турнира WTA, все — на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Окленде, дошла до финала в Дубае, на Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 32 победы при 15 поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Единственный официальный очный матч спортсменки провели в финале хардового турнира в Окленде в нынешнем сезоне. Тогда Осака выиграла первый сет со счетом 6:4, но затем снялась из-за травмы.
Букмекеры считают японку фавориткой полуфинала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,62 на её победу и 2,42 на успех датчанки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Букмекеры ждут, что матч продлится не мене двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,01 на ТБ (22,5) и 1,79 на ТМ (22,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Неожиданный, но заслуженный полуфинал для обеих. Спортсменки прекрасно выглядят в Монреале и по делу добрались до столь высокой стадии. Осака за пять матчей отдала лишь один сет, Таусон за четыре — ни одного. Более того, датчанка лишь раз дошла до 13-го выигранного гейма — из-за тай-брейке во встрече со Швёнтек.
В общем, предстоящий полуфинал обещает быть конкурентным и напряженным. К тому же Осака и Таусон похожи антропометрически и стилистически — выбрать фаворитку в таких условиях непросто. Конечно, можно рискнуть и воспользоваться высокими коэффициентами на датчанку, но мы выберем более аккуратный вариант — плюсовую фору по геймам через нее.