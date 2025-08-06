Наоми Осака — Клара Таусон, 7 августа: прогноз на полуфинал турнира в Монреале

Неожиданный, но заслуженный полуфинал для обеих. Спортсменки прекрасно выглядят в Монреале и по делу добрались до столь высокой стадии. Осака за пять матчей отдала лишь один сет, Таусон за четыре — ни одного. Более того, датчанка лишь раз дошла до 13-го выигранного гейма — из-за тай-брейке во встрече со Швёнтек.

В общем, предстоящий полуфинал обещает быть конкурентным и напряженным. К тому же Осака и Таусон похожи антропометрически и стилистически — выбрать фаворитку в таких условиях непросто. Конечно, можно рискнуть и воспользоваться высокими коэффициентами на датчанку, но мы выберем более аккуратный вариант — плюсовую фору по геймам через нее.