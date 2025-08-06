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6 августа 13:48ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Наоми Осака — Клара Таусон, 7 августа: прогноз на полуфинал турнира в Монреале

Ждем конкурентный матч
Александр Бокулёв

Одна из самых известных теннисисток мира Наоми Осака дошла уже до четвертьфинала хардового турнира WTA 1000 в канадском Монреале. На этой стадии ей будет противостоять опытная Элина Свитолина. Сумеет ли японка обыграть первую ракетку Украины?

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Дата / Время: 06.08.2025, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

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Наоми Осака (27 лет, 49-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Арьяна Арсен (Канада) — 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Людмила Самсонова (Россия, 13) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3
  • 3-й круг: Елена Остапенко (Латвия, 22) — 6:2, 6:4
  • 4-й круг: Анастасия Севастова (Латвия) — 6:1, 6:0
  • 1/4 финала: Элина Свитолина (Украина, 10) — 6:2, 6:2

Клара Таусон (22 года, 19-я ракетка мира, 16-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Юлия Стародубцева (Украина) — 6:3, 6:0
  • 4-й круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) — 7:6 (7:1), 6:3
  • 1/4 финала: Мэдисон Киз (США, 6) — 6:1, 6:4

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Виктория Мбоко (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9)

Наоми Осака

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Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Окленде. На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 26 побед при 11 поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Клара Таусон

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Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. Выиграла три турнира WTA, все — на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Окленде, дошла до финала в Дубае, на Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 32 победы при 15 поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Единственный официальный очный матч спортсменки провели в финале хардового турнира в Окленде в нынешнем сезоне. Тогда Осака выиграла первый сет со счетом 6:4, но затем снялась из-за травмы.

Ставки на исход

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Букмекеры считают японку фавориткой полуфинала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,62 на её победу и 2,42 на успех датчанки.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры ждут, что матч продлится не мене двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,01 на ТБ (22,5) и 1,79 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ОсакиПобеда ТаусонТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,622,422,011,79

Прогноз и ставка

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Неожиданный, но заслуженный полуфинал для обеих. Спортсменки прекрасно выглядят в Монреале и по делу добрались до столь высокой стадии. Осака за пять матчей отдала лишь один сет, Таусон за четыре — ни одного. Более того, датчанка лишь раз дошла до 13-го выигранного гейма — из-за тай-брейке во встрече со Швёнтек.

В общем, предстоящий полуфинал обещает быть конкурентным и напряженным. К тому же Осака и Таусон похожи антропометрически и стилистически — выбрать фаворитку в таких условиях непросто. Конечно, можно рискнуть и воспользоваться высокими коэффициентами на датчанку, но мы выберем более аккуратный вариант — плюсовую фору по геймам через нее.

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