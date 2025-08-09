Виктория Мбоко — Елена Рыбакина, 7 августа: прогноз на полуфинал турнира в Монреале

Казалось бы, пора кому-то остановить Мбоко. Но канадка зашла слишком далеко и каждая следующая её победа удивляет всё меньше — особенно после сенсационного триумфа в матче с Гауфф. Впрочем, понятно, что на стороне Рыбакиной опыт, в том числе недавнего успеха как раз в игре со Мбоко. В Вашингтоне казахстанка не без проблем, но довольно уверенно обыграла канадку. А теперь уроженка Москвы явно чувствует близость финала и понимает, что на дистанции она пока гораздо стабильнее Мбоко.

Пожалуй, ключевым фактором для канадки будет эмоциональное состояние. Вроде терять ей нечего — уже прорыв. Но не факт, что получится играть раскованно — высока вероятность, что Мбоко, напротив, перегорит и замкнется.

Резюмируя, не ждем от юной канадки идеального перформанса в этот раз. Полагаем, её как минимум будет штормить, чем Рыбакина вполне может воспользоваться. В любом случае шансы казахстанки на пробитие минусовой форы в 1,5 гейма считаем хорошими. Такую ставку и выберем.