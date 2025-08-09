Ведомости
Виктория Мбоко — Елена Рыбакина, 7 августа: прогноз на полуфинал турнира в Монреале

Первая ракетка Казахстана против сенсации из Канады
Александр Бокулёв
18-летняя Виктория Мбоко сенсационно дошла до полуфинала хардового турнира WTA 1000 в Монреале. Теперь на её пути казахстанка Елена Рыбакина. Сумеет ли канадка преподнести ещё один сюрприз?

Дата / Время: 07.08.2025, не ранее 01:00 по московскому времени

Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Виктория Мбоко (18 лет, 85-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кимберли Биррелл (Австралия) — 7:5, 6:3
  • 2-й круг: София Кенин (США, 23) — 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Мари Боузкова (Чехия) — 1:6, 6:3, 6:0
  • 4-й круг: Коко Гауфф (США, 1) — 6:1, 6:4
  • 1/4 финала: Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2

Елена Рыбакина (26 лет, 12-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Хейли Баптист (США) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:0, 7:6 (7:5)
  • 4-й круг: Даяна Ястремская (Украина, 30) — 5:7, 6:2, 7:5
  • 1/4 финала: Марта Костюк (Украина, 24) — 6:1, 2:1, отказ

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 10) / Наоми Осака (Япония) Мэдисон Киз (США, 6) / Клара Таусон (Дания, 16)

Виктория Мбоко

Не поднималась выше 85-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне дебютировала на турнирах Большого шлема: на «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году с учетом турниров ITF и WTA 125 одержала 51 победу при девяти поражениях. В соревнованиях в Монреале участвует впервые.

Елена Рыбакина

Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби и Вашингтоне. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 37 побед при 14 поражениях. На турнире в Монреале повторила лучший результат, ранее показанный в 2023-м. В прошлом сезоне пропустила эти соревнования.

Личные встречи

Единственный официальный очный матч спортсменки провели на недавнем хардовом турнире в Вашингтоне. Во втором круге Рыбакина одержала победу со счетом 6:3, 7:5.

Ставки на исход

Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой полуфинала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,46 на её победу и 2,80 на успех канадки.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменок продлился 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа МбокоПобеда РыбакинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,801,461,921,88

Прогноз и ставка

Казалось бы, пора кому-то остановить Мбоко. Но канадка зашла слишком далеко и каждая следующая её победа удивляет всё меньше — особенно после сенсационного триумфа в матче с Гауфф. Впрочем, понятно, что на стороне Рыбакиной опыт, в том числе недавнего успеха как раз в игре со Мбоко. В Вашингтоне казахстанка не без проблем, но довольно уверенно обыграла канадку. А теперь уроженка Москвы явно чувствует близость финала и понимает, что на дистанции она пока гораздо стабильнее Мбоко.

Пожалуй, ключевым фактором для канадки будет эмоциональное состояние. Вроде терять ей нечего — уже прорыв. Но не факт, что получится играть раскованно — высока вероятность, что Мбоко, напротив, перегорит и замкнется. 

Резюмируя, не ждем от юной канадки идеального перформанса в этот раз. Полагаем, её как минимум будет штормить, чем Рыбакина вполне может воспользоваться. В любом случае шансы казахстанки на пробитие минусовой форы в 1,5 гейма считаем хорошими. Такую ставку и выберем.

