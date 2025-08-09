Виктория Мбоко — Елена Рыбакина, 7 августа: прогноз на полуфинал турнира в Монреале

Партнерский проект
18-летняя Виктория Мбоко сенсационно дошла до полуфинала хардового турнира WTA 1000 в Монреале. Теперь на её пути казахстанка Елена Рыбакина. Сумеет ли канадка преподнести ещё один сюрприз?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 07.08.2025, не ранее 01:00 по московскому времени
Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Виктория Мбоко (18 лет, 85-я ракетка мира)
Елена Рыбакина (26 лет, 12-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 10) / Наоми Осака (Япония) — Мэдисон Киз (США, 6) / Клара Таусон (Дания, 16)
Не поднималась выше 85-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне дебютировала на турнирах Большого шлема: на «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году с учетом турниров ITF и WTA 125 одержала 51 победу при девяти поражениях. В соревнованиях в Монреале участвует впервые.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби и Вашингтоне. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 37 побед при 14 поражениях. На турнире в Монреале повторила лучший результат, ранее показанный в 2023-м. В прошлом сезоне пропустила эти соревнования.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Единственный официальный очный матч спортсменки провели на недавнем хардовом турнире в Вашингтоне. Во втором круге Рыбакина одержала победу со счетом 6:3, 7:5.
Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой полуфинала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,46 на её победу и 2,80 на успех канадки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Единственный очный матч спортсменок продлился 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Казалось бы, пора кому-то остановить Мбоко. Но канадка зашла слишком далеко и каждая следующая её победа удивляет всё меньше — особенно после сенсационного триумфа в матче с Гауфф. Впрочем, понятно, что на стороне Рыбакиной опыт, в том числе недавнего успеха как раз в игре со Мбоко. В Вашингтоне казахстанка не без проблем, но довольно уверенно обыграла канадку. А теперь уроженка Москвы явно чувствует близость финала и понимает, что на дистанции она пока гораздо стабильнее Мбоко.
Пожалуй, ключевым фактором для канадки будет эмоциональное состояние. Вроде терять ей нечего — уже прорыв. Но не факт, что получится играть раскованно — высока вероятность, что Мбоко, напротив, перегорит и замкнется.
Резюмируя, не ждем от юной канадки идеального перформанса в этот раз. Полагаем, её как минимум будет штормить, чем Рыбакина вполне может воспользоваться. В любом случае шансы казахстанки на пробитие минусовой форы в 1,5 гейма считаем хорошими. Такую ставку и выберем.