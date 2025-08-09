Элина Свитолина — Наоми Осака, 6 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Монреале

Партнерский проект
Одна из самых известных теннисисток мира Наоми Осака дошла уже до четвертьфинала хардового турнира WTA 1000 в канадском Монреале. На этой стадии ей будет противостоять опытная Элина Свитолина. Сумеет ли японка обыграть первую ракетку Украины?
Дата / Время: 06.08.2025, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Элина Свитолина (30 лет, 13-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Наоми Осака (27 лет, 49-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 6) — Клара Таусон (Дания, 16)
Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе 11 хардовых. В нынешнем сезоне на грунте взяла титул в Руане, в Мадриде пробилась в полуфинал. На Australian Open и «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, на Уимблдоне вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 35 побед при 11 поражениях. Турнир в Торонто выигрывала в 2017-м, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Окленде. На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 25 побед при 11 поражениях. На турнире в Монреале уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2019-м. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Соперницы провели семь официальных очных матчей, все — на харде. Осака одержала четыре победы, Свитолина — три.
Букмекеры считают украинку фавориткой четвертьфинала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,70 на её победу и 2,26 на успех японки.
Последний очный матч спортсменок продлился 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,77 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).
Свитолина очень хороша в Монреале. За три матча она отдала соперницам только 14 геймов, при этом сетку нельзя назвать простой. Опытная украинка вновь демонстрирует образцовую психологическую устойчивость и универсальный игровой стиль.
Действуя, как правило, от обороны медалистка Олимпиады способна переключать режим в любой момент и вариативно контратаковать. Вероятно, примерно в таком формате пройдет и предстоящий матч, так как Осака предпочитает играть более агрессивно. На пользу японке пошло то, что Севастова после сенсационного прорыва по сетке во встрече с ней уже не смогла сопротивляться. Победа получилась крайне легкой и позволила Осаке сэкономить силы.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают украинку фавориткой. Однако Осака, упорно пытающаяся вернуть былую форму, сейчас наконец близка к своим праймовым показателям. Остановить японку точно будет сложно, поэтому ожидаем борьбу. Рискнем предположить, что уже первый сет получится конкурентным, инициатива будет переходить из рук в руки, а спортсменки на этом отрезке проведут минимум десять геймов.