Элина Свитолина — Наоми Осака, 6 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Монреале

Свитолина очень хороша в Монреале. За три матча она отдала соперницам только 14 геймов, при этом сетку нельзя назвать простой. Опытная украинка вновь демонстрирует образцовую психологическую устойчивость и универсальный игровой стиль.

Действуя, как правило, от обороны медалистка Олимпиады способна переключать режим в любой момент и вариативно контратаковать. Вероятно, примерно в таком формате пройдет и предстоящий матч, так как Осака предпочитает играть более агрессивно. На пользу японке пошло то, что Севастова после сенсационного прорыва по сетке во встрече с ней уже не смогла сопротивляться. Победа получилась крайне легкой и позволила Осаке сэкономить силы.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают украинку фавориткой. Однако Осака, упорно пытающаяся вернуть былую форму, сейчас наконец близка к своим праймовым показателям. Остановить японку точно будет сложно, поэтому ожидаем борьбу. Рискнем предположить, что уже первый сет получится конкурентным, инициатива будет переходить из рук в руки, а спортсменки на этом отрезке проведут минимум десять геймов.