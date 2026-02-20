Оде Осборн – Алиби Идрис, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Казахстанец Алиби Идрис дебютировал в UFC с поражения в финале шоу The Ultimate Fighter. Эту неудачу он попробует закрыть в поединке с ямайцем Оде Осборном. Чем завершится противостояние в наилегчайшем весе (до 56,7 кг)?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Осборн
Идрис
|Ямайка
Страна
Казахстан
|34
Возраст
31
|23
Бои
11
|13 (6 / 4 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (4 / 2 / 4)
|9 (2 / 4 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 1 / 0)
|1
Без результата
0
|170
Рост (см)
167,5
|185,5
Размах рук (см)
173
|99
Размах ног (см)
99
Обладатель пурпурных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу. В профессиональных MMA выступает с 2015 г., имеет опыт боев в полулегкой, легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. В 2019-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал пять побед при семи поражениях. В последнем бою в августе уступил Стиву Эрцегу единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2019 г. Всю прежнюю карьеру провел в казахстанском промоушене Naiza FC, где стал чемпионом в наилегчайшем весе. В The Ultimate Fighter 33 представлял команду Даниэля Кормье и дошел до финала, где в августе уступил Джозефу Моралесу удушающим приемом во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Идрис регулярно ищет возможности для нокаута. Казахстанец активно работает в стойке и выбрасывает много ударов. В партере тоже хорош, хотя с защитой возникают проблемы, что показал последний бой против Моралеса.
Важный недостаток Идриса – нехватка опыта. Порой это приводит к чрезмерной суете. У Осборна здесь будет преимущество. Скромный рекорд ямайца не должен приводить к его недооценке – этот спортсмен давно выступает в UFC и бился со спортсменами всех доступных уровней и стилей.
Еще один козырь Осборна – внушительные габариты, особенно размах рук. Неудивительно, что он делает ставку на работе в стойке. На верхнем этаже Идрису понадобится выложиться на максимум, чтобы избежать больших проблем.
Резюмируя, ждем как минимум непростой поединок для казахстанца. Ставка на исход здесь кажется рискованной. Лучше обратимся к таймингу и попробуем пари на то, что бой перевалит за экватор. До этого момента навыков и выносливости соперников должно хватить для того, чтобы не допустить критичных ошибок.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 267 пройдет на арене «Toyota Center» в Хьюстоне (штат Техас, США). Шоу стартует в воскресенье, 22 февраля, в 01:00 по московскому времени. Бой Осборн – Идрис стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы