Оде Осборн – Алиби Идрис, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Идрис регулярно ищет возможности для нокаута. Казахстанец активно работает в стойке и выбрасывает много ударов. В партере тоже хорош, хотя с защитой возникают проблемы, что показал последний бой против Моралеса.

Важный недостаток Идриса – нехватка опыта. Порой это приводит к чрезмерной суете. У Осборна здесь будет преимущество. Скромный рекорд ямайца не должен приводить к его недооценке – этот спортсмен давно выступает в UFC и бился со спортсменами всех доступных уровней и стилей.

Еще один козырь Осборна – внушительные габариты, особенно размах рук. Неудивительно, что он делает ставку на работе в стойке. На верхнем этаже Идрису понадобится выложиться на максимум, чтобы избежать больших проблем.

Резюмируя, ждем как минимум непростой поединок для казахстанца. Ставка на исход здесь кажется рискованной. Лучше обратимся к таймингу и попробуем пари на то, что бой перевалит за экватор. До этого момента навыков и выносливости соперников должно хватить для того, чтобы не допустить критичных ошибок.