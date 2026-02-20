Ведомости
Оде Осборн – Алиби Идрис, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Казахстанец идет за первой победой в промоушене
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Казахстанец Алиби Идрис дебютировал в UFC с поражения в финале шоу The Ultimate Fighter. Эту неудачу он попробует закрыть в поединке с ямайцем Оде Осборном. Чем завершится противостояние в наилегчайшем весе (до 56,7 кг)?

Статистика

Свернуть

Осборн

 

Идрис

Ямайка

Страна

Казахстан

34

Возраст

31

23

Бои

11

13 (6 / 4 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (4 / 2 / 4)

9 (2 / 4 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 1 / 0)

1

Без результата

0

170

Рост (см)

167,5

185,5

Размах рук (см)

173

99

Размах ног (см)

99

Оде Осборн

Свернуть

Обладатель пурпурных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу. В профессиональных MMA выступает с 2015 г., имеет опыт боев в полулегкой, легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. В 2019-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал пять побед при семи поражениях. В последнем бою в августе уступил Стиву Эрцегу единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Алиби Идрис

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2019 г. Всю прежнюю карьеру провел в казахстанском промоушене Naiza FC, где стал чемпионом в наилегчайшем весе. В The Ultimate Fighter 33 представлял команду Даниэля Кормье и дошел до финала, где в августе уступил Джозефу Моралесу удушающим приемом во втором раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ОсборнаПобеда ИдрисаДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,201,701,692,11

Прогноз на бой

Свернуть

Идрис регулярно ищет возможности для нокаута. Казахстанец активно работает в стойке и выбрасывает много ударов. В партере тоже хорош, хотя с защитой возникают проблемы, что показал последний бой против Моралеса.

Важный недостаток Идриса – нехватка опыта. Порой это приводит к чрезмерной суете. У Осборна здесь будет преимущество. Скромный рекорд ямайца не должен приводить к его недооценке – этот спортсмен давно выступает в UFC и бился со спортсменами всех доступных уровней и стилей. 

Еще один козырь Осборна – внушительные габариты, особенно размах рук. Неудивительно, что он делает ставку на работе в стойке. На верхнем этаже Идрису понадобится выложиться на максимум, чтобы избежать больших проблем.

Резюмируя, ждем как минимум непростой поединок для казахстанца. Ставка на исход здесь кажется рискованной. Лучше обратимся к таймингу и попробуем пари на то, что бой перевалит за экватор. До этого момента навыков и выносливости соперников должно хватить для того, чтобы не допустить критичных ошибок.

Полный кард, где смотреть бой Осборн – Идрис

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 267 пройдет на арене «Toyota Center» в Хьюстоне (штат Техас, США). Шоу стартует в воскресенье, 22 февраля, в 01:00 по московскому времени. Бой Осборн – Идрис стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Чиди Нжокуани (США) – Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Оде Осборн (Ямайка) – Алиби Идрис (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Олден Кория (США) – Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Нора Корнолл (Франция) – Жозелин Эдвардс (Панама). Женский наилегчайший вес;
  • Рамиз Брахимай (США) – Пунахеле Сориано (США). Полусредний вес;
  • Филип Роу (США) – Жан-Пол Лебоснояни (США). Полусредний вес;
  • Джордан Лавитт (США) – Ядье дель Валле (Куба). Полулегкий вес;
  • Джулианна Миллер (США) – Карли Джудис (США). Женский наилегчайший вес.

