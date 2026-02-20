Сергей Спивак – Анте Делия, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде UFC Fight Night 267 пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между молдаванином Сергеем Спиваком и хорватом Анте Делией. Кто вернется на победную тропу?
Спивак
Делия
|Молдова
Страна
Хорватия
|31
Возраст
35
|23
Бои
33
|17 (7 / 8 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
26 (13 / 6 / 7)
|6 (4 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (4 / 2 / 1)
|7
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
9
|190,5
Рост (см)
192
|198
Размах рук (см)
198
|112
Размах ног (см)
115,5
Супруг российской девушки-бойца Марины Мохнаткиной. В профессиональных MMA выступает с 2014 г. В 2017-м стал чемпионом крупнейшего украинского промоушена WWFC в тяжелом весе. Дважды защитив титул, перешел в UFC в 2019-м. В сильнейшей лиге мира одержал восемь побед при шести поражениях. Идет на серии из двух проигранных поединков. В последнем бою в июне уступил Валдо Кортесу-Акосте единогласным решением судей.
В профессиональных MMA выступает с 2011 г. Бился в том числе в российской лиге M-1 Global. В 2019 г. перешел в PFL, в 2022-м стал чемпионом организации в тяжелом весе, выиграв Гран-при на миллион долларов. Шел на серии из пяти побед, но уступил Валентину Молдавскому. Затем покинул PFL и досрочно выиграл бой под эгидой FNC. В сентябре с победы дебютировал в UFC, но в последнем поединке в ноябре был нокаутирован Валдо Кортесом-Акостой в первом раунде.
У Спивака три поражения в последних четырех поединках, но крепкий уровень оппозиции позволяет ему оставаться в топ-7 дивизиона. Впрочем, при проигрыше Делии перспективы молдаванина станут гораздо более туманными. На кону многое, а потому Спивак вряд ли будет рисковать. В его интересах, пожалуй, сделать ставку на борьбу и контроль.
Молдаванин достаточно универсален, чтобы навязать конкуренцию и в стойке, но всё же на верхнем этаже Делия выглядит сильнее и опаснее. Хорват агрессивно атакует и отличается высокой нокаутирующей мощью. Если Спивак не навяжет свой стиль, то вряд ли выдержит все три раунда – у него не самая крепкая челюсть, а также периодические проблемы с выносливостью.
Резюмируя, видим больше опций для победы у Делии. Перевести его в партер непросто, и если Спивак не добьется преимущества на нижнем этаже, то наверняка окажется в тупике.
Турнир UFC Fight Night 267 пройдет на арене «Toyota Center» в Хьюстоне (штат Техас, США). Шоу стартует в воскресенье, 22 февраля, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Спивак – Делия стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы