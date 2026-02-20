Сергей Спивак – Анте Делия, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

У Спивака три поражения в последних четырех поединках, но крепкий уровень оппозиции позволяет ему оставаться в топ-7 дивизиона. Впрочем, при проигрыше Делии перспективы молдаванина станут гораздо более туманными. На кону многое, а потому Спивак вряд ли будет рисковать. В его интересах, пожалуй, сделать ставку на борьбу и контроль.

Молдаванин достаточно универсален, чтобы навязать конкуренцию и в стойке, но всё же на верхнем этаже Делия выглядит сильнее и опаснее. Хорват агрессивно атакует и отличается высокой нокаутирующей мощью. Если Спивак не навяжет свой стиль, то вряд ли выдержит все три раунда – у него не самая крепкая челюсть, а также периодические проблемы с выносливостью.

Резюмируя, видим больше опций для победы у Делии. Перевести его в партер непросто, и если Спивак не добьется преимущества на нижнем этаже, то наверняка окажется в тупике.