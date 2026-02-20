Ведомости
Сергей Спивак – Анте Делия, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба в последних поединках проиграли Валдо Кортесу-Акосте
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В основном карде UFC Fight Night 267 пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между молдаванином Сергеем Спиваком и хорватом Анте Делией. Кто вернется на победную тропу?

Статистика

Свернуть

Спивак

 

Делия

Молдова

Страна

Хорватия

31

Возраст

35

23

Бои

33

17 (7 / 8 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

26 (13 / 6 / 7)

6 (4 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (4 / 2 / 1)

7

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

9

190,5

Рост (см)

192

198

Размах рук (см)

198

112

Размах ног (см)

115,5

Сергей Спивак

Свернуть

Супруг российской девушки-бойца Марины Мохнаткиной. В профессиональных MMA выступает с 2014 г. В 2017-м стал чемпионом крупнейшего украинского промоушена WWFC в тяжелом весе. Дважды защитив титул, перешел в UFC в 2019-м. В сильнейшей лиге мира одержал восемь побед при шести поражениях. Идет на серии из двух проигранных поединков. В последнем бою в июне уступил Валдо Кортесу-Акосте единогласным решением судей.

Анте Делия

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2011 г. Бился в том числе в российской лиге M-1 Global. В 2019 г. перешел в PFL, в 2022-м стал чемпионом организации в тяжелом весе, выиграв Гран-при на миллион долларов. Шел на серии из пяти побед, но уступил Валентину Молдавскому. Затем покинул PFL и досрочно выиграл бой под эгидой FNC. В сентябре с победы дебютировал в UFC, но в последнем поединке в ноябре был нокаутирован Валдо Кортесом-Акостой в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа СпивакаПобеда ДелииТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI2,301,652,181,64

Прогноз на бой

Свернуть

У Спивака три поражения в последних четырех поединках, но крепкий уровень оппозиции позволяет ему оставаться в топ-7 дивизиона. Впрочем, при проигрыше Делии перспективы молдаванина станут гораздо более туманными. На кону многое, а потому Спивак вряд ли будет рисковать. В его интересах, пожалуй, сделать ставку на борьбу и контроль.

Молдаванин достаточно универсален, чтобы навязать конкуренцию и в стойке, но всё же на верхнем этаже Делия выглядит сильнее и опаснее. Хорват агрессивно атакует и отличается высокой нокаутирующей мощью. Если Спивак не навяжет свой стиль, то вряд ли выдержит все три раунда – у него не самая крепкая челюсть, а также периодические проблемы с выносливостью.

Резюмируя, видим больше опций для победы у Делии. Перевести его в партер непросто, и если Спивак не добьется преимущества на нижнем этаже, то наверняка окажется в тупике.

Полный кард, где смотреть бой Спивак – Делия

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 267 пройдет на арене «Toyota Center» в Хьюстоне (штат Техас, США). Шоу стартует в воскресенье, 22 февраля, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Спивак – Делия стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Шон Стрикленд (США) Энтони Эрнандес (США). Средний вес;
  • Джефф Нил (США) Урош Медич (Сербия). Полусредний вес;
  • Дэн Иге (США) – Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Сергей Спивак (Молдова) – Анте Делия (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Джейкоб Смит (США) – Джосия Харрелл (США). Полусредний вес;
  • Закари Рис (США) – Мишель Перейра (Бразилия). Средний вес;

Прелимы

  • Чиди Нжокуани (США) – Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Оде Осборн (Ямайка) – Алиби Идрис (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Олден Кория (США) – Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Нора Корнолл (Франция) – Жозелин Эдвардс (Панама). Женский наилегчайший вес;
  • Рамиз Брахимай (США) – Пунахеле Сориано (США). Полусредний вес;
  • Филип Роу (США) – Жан-Пол Лебоснояни (США). Полусредний вес;
  • Джордан Лавитт (США) – Ядье дель Валле (Куба). Полулегкий вес;
  • Джулианна Миллер (США) – Карли Джудис (США). Женский наилегчайший вес.

