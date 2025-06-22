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20 июня 9:26ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Овьедо — Мирандес, 21 июня: где смотреть финал Сегунды, прогноз, составы

Решающий матч в борьбе за место в Примере
Руслан Ипполитов

В субботу, 21 июня, состоится ответная финальная встреча плей-офф Сегунды между «Овьедо» и «Мирандесом». Первый матч в Миранда-де-Эбро завершился победой хозяев с минимальным счетом, что вряд ли можно назвать существенной форой перед решающей битвой за путевку в Ла Лигу. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Овьедо» (Овьедо)

 

21.06.2025, Сб
22:00 МСК

«Мирандес» (Миранда-де-Эбро)

П1 - 1.93

Х - 3.30

П2 - 4.30

Турнир: Сегунда, плей-офф, финал, ответный матч

Первая встреча: 1:0

Стадион: «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Овьедо75825-20
Мирандес85720-25

Последние пять игр «Овьедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2025«Мирандес»

1:0

«Овьедо»

Сегунда

11.06.2025«Овьедо»

1:1

«Альмерия»

Сегунда

07.06.2025«Альмерия»

1:2

«Овьедо»

Сегунда

01.06.2025«Овьедо»

2:1

«Кадис»

Сегунда

25.05.2025«Тенерифе»

0:1

«Овьедо»

Сегунда

Последние пять игр «Мирандеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2025«Мирандес»

1:0

«Овьедо»

Сегунда
12.06.2025«Мирандес»

4:1

«Расинг»

Сегунда
08.06.2025«Расинг»

3:3

«Мирандес»

Сегунда

01.06.2025«Картахена»

1:3

«Мирандес»

Сегунда

25.05.2025«Мирандес»

0:0

«Альмерия»

Сегунда

Последние пять игр «Овьедо» и «Мирандеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2025«Мирандес»

1:0

«Овьедо»

Сегунда

08.03.2025«Мирандес»

1:0

«Овьедо»

Сегунда

22.10.2024«Овьедо»

4:1

«Мирандес»

Сегунда

14.04.2024«Овьедо»

1:1

«Мирандес»

Сегунда

26.11.2023«Мирандес»

2:1

«Овьедо»

Сегунда

Прогноз на матч

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Высочайшая цена результата не может не отражаться на характере игры. В первой встрече было много борьбы и нервов, а вот самого футбола не хватало. Соперники нанесли на двоих жалкие 6 ударов в створ, что довольно красноречиво говорит о зрелищности. 

«Овьедо» не заслуживал поражения в Миранда-де-Эбро. Пропущенный уже на 3-й минуте мяч сложно назвать справедливым, а не забитый Сантьяго Коломбатто пенальти на 85-й минуте иначе как несчастным случаем не назовешь. На своем поле «Овьедо» представляется фаворитом, но, если судить по той игре, что была в первой встрече, отыграть даже один мяч будет сложно.

Нет сомнений, что гости с первых секунд все силы посвятят тому, чтобы сохранить добытое дома преимущество в один гол. С большой долей вероятности встреча будет «низовой». Но хотя бы на один мяч игроки «Овьедо» наиграть способны. Не исключено, что для определения имени победителя двух таймов не хватит. Наш выбор - итоговый успех гостей. В основное время, дополнительное или другим способом - не принципиально. PARI предлагает за это весьма щедрый коэффициент.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция матча в Овьедо запланирована на телеканале «МАТЧ! Футбол 2».

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Овьедо»: нет

«Мирандес»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Овьедо» - «Мирандес»:

Позиция«Овьедо»«Мирандес»Позиция
Вратарь13. Эскандель

13. Фернандес-Кавада

Вратарь

Защитник12. Кальво

22. Гутьеррес

Защитник

Защитник3. Альхассан

4. Эгилус

Защитник

Защитник5. Видаль

15. Томео

Защитник

Защитник4. Костас

2. Ринкон

Полузащитник

Полузащитник 8. Касорла

10. Рейна

Полузащитник 

Полузащитник 11. Коломбатто

19. Лашуэр

Полузащитник 

Полузащитник6. Сибо

5. Родригес

Полузащитник

Полузащитник20. Сеоане

9. Паничелли

Полузащитник

Нападающий23. Хассан

17. Изета

Нападающий

Нападающий9. Журавски

29. Бенито

Нападающий

Главный тренерХавьер Кальеха

Алессио Лиши

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI довольно высоко оценили вероятность любого из исходов, отдавая при этом предпочтение хозяевам поля. Выигрыш «Овьедо» котируется за 1.93. На победу гостей можно поставить за приятные 4.30, на ничью за 3.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Овьедо» - «Мирандес»?

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Эксперты вполне обоснованно называют фаворитом матча хозяев поля. При этом котировки на итоговую победу в пользу «Мирандеса». Триумф гостей по сумме двух матчей оценен коэффициентом 1.52 против 2.35 на «Овьедо». 

С каким счетом закончится матч «Овьедо» - «Мирандес»?

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Не самый насыщенный в плане атакующих действий первый матч привел к тому, что наиболее вероятными исходами ответной встречи называются нулевая ничья и победа хозяев с минимальным счетом. Сыгравшая ставка на один из этих результатов обернется выплатой по кэфу 5.50.

Где смотреть бесплатно матч «Овьедо» - «Мирандес»?

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Прямая трансляция матча в Овьедо запланирована на телеканале «МАТЧ! Футбол 2». Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.

Будет ли много голов в матче «Овьедо» - «Мирандес»?

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Судя по котировкам, эксперты на ждут большого количества забитых мячей в Овьедо. ТБ 2.5 можно взять за 2.55, а ТМ 2.5 идет за 1.52.

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