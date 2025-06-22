Овьедо — Мирандес, 21 июня: где смотреть финал Сегунды, прогноз, составы

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В субботу, 21 июня, состоится ответная финальная встреча плей-офф Сегунды между «Овьедо» и «Мирандесом». Первый матч в Миранда-де-Эбро завершился победой хозяев с минимальным счетом, что вряд ли можно назвать существенной форой перед решающей битвой за путевку в Ла Лигу. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.
Турнир: Сегунда, плей-офф, финал, ответный матч
Первая встреча: 1:0
Стадион: «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Овьедо
|7
|5
|8
|25-20
|Мирандес
|8
|5
|7
|20-25
Последние пять игр «Овьедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2025
|«Мирандес»
1:0
«Овьедо»
Сегунда
|11.06.2025
|«Овьедо»
1:1
«Альмерия»
Сегунда
|07.06.2025
|«Альмерия»
1:2
«Овьедо»
Сегунда
|01.06.2025
|«Овьедо»
2:1
«Кадис»
Сегунда
|25.05.2025
|«Тенерифе»
0:1
«Овьедо»
Сегунда
Последние пять игр «Мирандеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2025
|«Мирандес»
1:0
«Овьедо»
|Сегунда
|12.06.2025
|«Мирандес»
4:1
«Расинг»
|Сегунда
|08.06.2025
|«Расинг»
3:3
«Мирандес»
Сегунда
|01.06.2025
|«Картахена»
1:3
«Мирандес»
Сегунда
|25.05.2025
|«Мирандес»
0:0
«Альмерия»
Сегунда
Последние пять игр «Овьедо» и «Мирандеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2025
|«Мирандес»
1:0
«Овьедо»
Сегунда
|08.03.2025
|«Мирандес»
1:0
«Овьедо»
Сегунда
|22.10.2024
|«Овьедо»
4:1
«Мирандес»
Сегунда
|14.04.2024
|«Овьедо»
1:1
«Мирандес»
Сегунда
|26.11.2023
|«Мирандес»
2:1
«Овьедо»
Сегунда
Высочайшая цена результата не может не отражаться на характере игры. В первой встрече было много борьбы и нервов, а вот самого футбола не хватало. Соперники нанесли на двоих жалкие 6 ударов в створ, что довольно красноречиво говорит о зрелищности.
«Овьедо» не заслуживал поражения в Миранда-де-Эбро. Пропущенный уже на 3-й минуте мяч сложно назвать справедливым, а не забитый Сантьяго Коломбатто пенальти на 85-й минуте иначе как несчастным случаем не назовешь. На своем поле «Овьедо» представляется фаворитом, но, если судить по той игре, что была в первой встрече, отыграть даже один мяч будет сложно.
Нет сомнений, что гости с первых секунд все силы посвятят тому, чтобы сохранить добытое дома преимущество в один гол. С большой долей вероятности встреча будет «низовой». Но хотя бы на один мяч игроки «Овьедо» наиграть способны. Не исключено, что для определения имени победителя двух таймов не хватит. Наш выбор - итоговый успех гостей. В основное время, дополнительное или другим способом - не принципиально. PARI предлагает за это весьма щедрый коэффициент.
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Прямая трансляция матча в Овьедо запланирована на телеканале «МАТЧ! Футбол 2».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|Официальный сайт УЕФА
|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Овьедо»: нет
«Мирандес»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Овьедо» - «Мирандес»:
|Позиция
|«Овьедо»
|«Мирандес»
|Позиция
|Вратарь
|13. Эскандель
13. Фернандес-Кавада
Вратарь
|Защитник
|12. Кальво
22. Гутьеррес
Защитник
|Защитник
|3. Альхассан
4. Эгилус
Защитник
|Защитник
|5. Видаль
15. Томео
Защитник
|Защитник
|4. Костас
2. Ринкон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Касорла
10. Рейна
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Коломбатто
19. Лашуэр
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сибо
5. Родригес
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Сеоане
9. Паничелли
Полузащитник
|Нападающий
|23. Хассан
17. Изета
Нападающий
|Нападающий
|9. Журавски
29. Бенито
Нападающий
|Главный тренер
|Хавьер Кальеха
Алессио Лиши
Главный тренер
Эксперты вполне обоснованно называют фаворитом матча хозяев поля. При этом котировки на итоговую победу в пользу «Мирандеса». Триумф гостей по сумме двух матчей оценен коэффициентом 1.52 против 2.35 на «Овьедо».
Не самый насыщенный в плане атакующих действий первый матч привел к тому, что наиболее вероятными исходами ответной встречи называются нулевая ничья и победа хозяев с минимальным счетом. Сыгравшая ставка на один из этих результатов обернется выплатой по кэфу 5.50.
Прямая трансляция матча в Овьедо запланирована на телеканале «МАТЧ! Футбол 2». Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.