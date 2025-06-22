Овьедо — Мирандес, 21 июня: где смотреть финал Сегунды, прогноз, составы

Высочайшая цена результата не может не отражаться на характере игры. В первой встрече было много борьбы и нервов, а вот самого футбола не хватало. Соперники нанесли на двоих жалкие 6 ударов в створ, что довольно красноречиво говорит о зрелищности.

«Овьедо» не заслуживал поражения в Миранда-де-Эбро. Пропущенный уже на 3-й минуте мяч сложно назвать справедливым, а не забитый Сантьяго Коломбатто пенальти на 85-й минуте иначе как несчастным случаем не назовешь. На своем поле «Овьедо» представляется фаворитом, но, если судить по той игре, что была в первой встрече, отыграть даже один мяч будет сложно.

Нет сомнений, что гости с первых секунд все силы посвятят тому, чтобы сохранить добытое дома преимущество в один гол. С большой долей вероятности встреча будет «низовой». Но хотя бы на один мяч игроки «Овьедо» наиграть способны. Не исключено, что для определения имени победителя двух таймов не хватит. Наш выбор - итоговый успех гостей. В основное время, дополнительное или другим способом - не принципиально. PARI предлагает за это весьма щедрый коэффициент.