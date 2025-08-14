Пафос - Динамо Киев, 12 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 12 августа, в Лиге чемпионов УЕФА пройдут 10 ответных матчей третьего квалификационного раунда. Киевское «Динамо» играет на выезде с кипрским «Пафосом». Удастся ли украинцам прорваться в плей-офф после де-юре домашнего поражения?
Турнир: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Стадион: «Героскипу» (Пафос, Кипр)
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
История матчей:
Ранее команда не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пафос»
|1
|0
|0
|1-0
|«Динамо»
|0
|0
|1
|0-1
Последние пять матчей «Пафоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.08.2025
|«Динамо»
0:1
«Пафос»
Лига чемпионов
|30.07.2025
|«Маккаби» Т-А
0:1
«Пафос»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Пафос»
1:1
«Маккаби» Т-А
Лига чемпионов
|13.07.2025
|«Орландо Пайретс»
1:1
«Пафос»
Товарищеский матч
|11.07.2025
|«Пафос»
1:0
«Лейтон Ориентс»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.08.2025
|«Рух»
1:5
«Динамо»
Чемпионат Украины
|05.08.2025
|«Динамо»
0:1
«Пафос»
Лига чемпионов
|02.08.2025
|«Верес»
0:1
«Динамо»
Чемпионат Украины
|29.07.2025
|«Динамо»
3:0
«Хамрун Спартанс»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Хамрун Спартанс»
0:3
«Динамо»
Лига чемпионов
12.08.2025. 19:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Шкендия» (Македония)
12.08.2025. 20:00. «Фенербахче» (Турция) – «Фейеноорд» (Нидерланды)
12.08.2025. 20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
12.08.2025. 20:00. «Пафос» (Кипр) – «Динамо» Киев (Украина)
12.08.2025. 20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Мальме» (Швеция)
12.08.2025. 20:30. «Брюгге» (Бельгия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
12.08.2025. 21:15. «Слован Братислава» (Словакия) – «Кайрат» (Казахстан)
12.08.2025. 21:15. «Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария)
12.08.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Лех Познань» (Польша)
12.08.2025. 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Ницца» (Франция)
Первый матч в польском Люблине получился очень боевым и содержательным с точки зрения опасных моментов, но завершился сенсационно. Все-таки победы киприотов над чемпионом Украины мало кто ожидал. Тем более - номинально в гостях. Киевляне имели заметное преимущество над соперником, но точности в завершении им остро не хватало. Мало того, в концовке они сами зевнули быструю атаку, которую элегантно завершил свежий Андерсон Силва. Бразилец раскрутил Дубинчака и уложил мяч в дальний угол ворот Нещерета.
«Пафос» впервые в истории участвует в Лиге чемпионов и имеет прекрасный шанс сразу же достичь как минимум плей-офф. Тем не менее аналитики и в ответной встрече отдают предпочтение более опытным динамовцам.
В любом случае игра обещает быть максимально жесткой, бескомпромиссной и вряд ли сильно результативной. «Пафос» в целом тяготеет к «низовым» матчам: из 10 последних игр у него девять были такими. Ждем чего-то подобного и в этот вторник на «Героскипу».
Текстовый репортаж из Пафоса проведут российские спортивные СМИ.
Потери
«Пафос»: нет
«Динамо»: Торрес, Рыбчинский (оба - травмы)
БК Winline дает высокие коэффициенты на базовые исходы основного времени: 2.95 на победу хозяев, 2.28 - на гостей и 3.30 - на ничью.
На проход в плей-офф разброс в котировках значительно шире: 1.38 на киприотов, 3.00 - на украинцев.
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 5.50 в линии на точный счет).
В раунде плей-офф победитель кипрско-украинского противостояния сыграет либо с польским «Лехом», либо с сербской «Црвеной Звездой».
Футбольный клуб «Пафос», который выступает в чемпионате Кипра, принадлежит российскому предпринимателю Сергею Ломакину.
Предприниматель и успешный инвестор. Ломакин родился 23 августа 1973 года в Москве. В 2025 году его финансовое состояние оценивалось примерно в 3,4 миллиарда долларов, согласно авторитетному изданию Forbes. Среди значимых достижений Ломакина можно отметить основание популярной торговой сети «Копейка», участие в развитии и инвестициях в сеть супермаркетов «Монетка», а также создание совместно с партнерами розничной сети фиксированных цен Fix Price.