Пафос - Динамо Киев, 12 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Клуб российского бизнесмена рвется в плей-офф Лиги чемпионов
Валентин Васильев

Во вторник, 12 августа, в Лиге чемпионов УЕФА пройдут 10 ответных матчей третьего квалификационного раунда. Киевское «Динамо» играет на выезде с кипрским «Пафосом». Удастся ли украинцам прорваться в плей-офф после де-юре домашнего поражения?

«Пафос» (Кипр) 

12.08.2025, Вт

20:00 МСК

«Динамо» (Киев, Украина) 

П1 - 2.95

Х - 3.30

П2 - 2.28

Турнир:  Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 

Стадион: «Героскипу»  (Пафос, Кипр)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

История матчей:

Ранее команда не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пафос»1001-0
«Динамо»0010-1

Последние пять матчей «Пафоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.08.2025«Динамо» 

0:1

«Пафос»

Лига чемпионов

30.07.2025«Маккаби» Т-А

0:1

«Пафос»

Лига чемпионов

22.07.2025«Пафос»

1:1

«Маккаби» Т-А

Лига чемпионов

13.07.2025 «Орландо Пайретс»

1:1

«Пафос»

Товарищеский матч

11.07.2025«Пафос»

1:0

«Лейтон Ориентс»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.08.2025«Рух»

1:5

«Динамо»

Чемпионат Украины

05.08.2025«Динамо» 

0:1

«Пафос»

Лига чемпионов

02.08.2025«Верес»

0:1

«Динамо»

Чемпионат Украины

29.07.2025«Динамо» 

3:0

«Хамрун Спартанс»

Лига чемпионов

22.07.2025«Хамрун Спартанс»

0:3

«Динамо»

Лига чемпионов

12.08.2025. 19:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Шкендия» (Македония)
12.08.2025. 20:00. «Фенербахче» (Турция) – «Фейеноорд» (Нидерланды)
12.08.2025. 20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
12.08.2025. 20:00. «Пафос» (Кипр) – «Динамо»  Киев (Украина)
12.08.2025. 20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Мальме» (Швеция)
12.08.2025. 20:30. «Брюгге» (Бельгия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
12.08.2025. 21:15. «Слован Братислава» (Словакия) – «Кайрат» (Казахстан)
12.08.2025. 21:15. «Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария)
12.08.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Лех Познань» (Польша)
12.08.2025. 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Ницца» (Франция)

Первый матч в польском Люблине получился очень боевым и содержательным с точки зрения опасных моментов, но завершился сенсационно. Все-таки победы киприотов над чемпионом Украины мало кто ожидал. Тем более - номинально в гостях. Киевляне имели заметное преимущество над соперником, но точности в завершении им остро не хватало. Мало того, в концовке они сами зевнули быструю атаку, которую элегантно завершил свежий Андерсон Силва. Бразилец раскрутил Дубинчака и уложил мяч в дальний угол ворот Нещерета. 

«Пафос» впервые в истории участвует в Лиге чемпионов и имеет прекрасный шанс сразу же достичь как минимум плей-офф. Тем не менее аналитики и в ответной встрече отдают предпочтение более опытным динамовцам.

В любом случае игра обещает быть максимально жесткой, бескомпромиссной и вряд ли сильно результативной. «Пафос» в целом тяготеет к «низовым» матчам: из 10 последних игр у него девять были такими. Ждем чего-то подобного и в этот вторник на «Героскипу». 

Текстовый репортаж из Пафоса проведут российские спортивные СМИ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«Пафос»: нет

«Динамо»: Торрес, Рыбчинский (оба - травмы)

БК Winline дает высокие коэффициенты на базовые исходы основного времени: 2.95 на победу хозяев, 2.28 - на гостей и 3.30 - на ничью.

На проход в плей-офф разброс в котировках значительно шире: 1.38 на киприотов, 3.00 - на украинцев.

С каким счетом закончится матч «Пафос» - «Динамо»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 5.50 в линии на точный счет).

С кем сыграет победитель матча «Пафос» - «Динамо»?

В раунде плей-офф победитель кипрско-украинского противостояния сыграет либо с польским «Лехом», либо с сербской «Црвеной Звездой».

Кто является владельцем «Пафоса»?

Футбольный клуб «Пафос», который выступает в чемпионате Кипра, принадлежит российскому предпринимателю Сергею Ломакину. 

Кто такой Сергей Ломакин?

Предприниматель и успешный инвестор. Ломакин родился 23 августа 1973 года в Москве.  В 2025 году его финансовое состояние оценивалось примерно в 3,4 миллиарда долларов, согласно авторитетному изданию Forbes. Среди значимых достижений Ломакина можно отметить основание популярной торговой сети «Копейка», участие в развитии и инвестициях в сеть супермаркетов «Монетка», а также создание совместно с партнерами розничной сети фиксированных цен Fix Price.

