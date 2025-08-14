Пафос - Динамо Киев, 12 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первый матч в польском Люблине получился очень боевым и содержательным с точки зрения опасных моментов, но завершился сенсационно. Все-таки победы киприотов над чемпионом Украины мало кто ожидал. Тем более - номинально в гостях. Киевляне имели заметное преимущество над соперником, но точности в завершении им остро не хватало. Мало того, в концовке они сами зевнули быструю атаку, которую элегантно завершил свежий Андерсон Силва. Бразилец раскрутил Дубинчака и уложил мяч в дальний угол ворот Нещерета.

«Пафос» впервые в истории участвует в Лиге чемпионов и имеет прекрасный шанс сразу же достичь как минимум плей-офф. Тем не менее аналитики и в ответной встрече отдают предпочтение более опытным динамовцам.

В любом случае игра обещает быть максимально жесткой, бескомпромиссной и вряд ли сильно результативной. «Пафос» в целом тяготеет к «низовым» матчам: из 10 последних игр у него девять были такими. Ждем чего-то подобного и в этот вторник на «Героскипу».