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ГлавнаяПрогнозыПанама - Англия, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Панама - Англия, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Аутсайдеру не стоит рассчитывать на расслабленность фаворита
Валентин Васильев

Панама - Англия

Команды

27 июня 2026 (23:59) МСК

Начало

Стадион «Метлайф»  (Ист-Ратерфорд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Фора 2 (-1.5)
Прогноз

1.52
Коэффициент

BetBoom
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Панама - Англия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Панама - Англия

Групповой турнир чемпионата мира по футболу в квартете L завершится в ночь с воскресенья на понедельник. Один из главных фаворитов турнира, сборная Англии, закроет предварительную стадию встречей с командой Панамы. Мониторим линии крупнейших букмекеров на игру в Ист-Ратерфорде в поиске перспективных опций для пари.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
«Бетбум»16.007.801.172.131.73
Winline16.007.801.172.101.73
Марафон14.757.901.1782.111.727

Панама

Сборная Панамы произвела благоприятное впечатление на чемпионате мира 2026 года, но очков пока не приобрела. Оба матча на турнире команда Томаса Кристиансена проиграла обидно, с разницей всего в один мяч. 

В стартовом туре панамцы были в шаге от исторического первого очка на мундиалях, но пропустили решающий гол от Ганы на 95-й минуте. Во втором туре в Торонто представитель Центральной Америки дал бой бронзовому призеру ЧМ-2022, однако и здесь подвела реализация: единственный мяч на 54-й минуте забил вышедший на замену Анте Будимир.

Панама остается единственной командой чемпионата, не забившей ни одного мяча после двух туров. Вот вам и главная задача аутсайдера на третий тур.

Последние пять матчей сборной Панамы:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.06.2026Панама

0:1

Хорватия

ЧМ-2026

18.06.2026Гана

1:0

Панама

ЧМ-2026

06.06.2026Панама

1:1

Босния и Герцеговина

Товарищеский матч

04.06.2026Панама

4:2

Доминиканская республика

Товарищеский матч

01.06.2026Бразилия

6:2

Панама

Товарищеский матч

Англия 

Англичане с хорватами выдали один из ярчайших матчей первого тура Кубка мира. Британцы дважды в первом тайме выходили вперед, и оба раза усилиями Харри Кейна, а их соперник упорно сравнивал счет. Однако до конца матча сохранить взятый темп «шашечные» не сумели. После перерыва забивали только футболисты Тухеля. Итоговый счет - 4:2 в пользу фаворита.

Развить успех во втором туре британцам не удалось. Игра в Фоксборо по результату явилась полной противоположностью стартовой игры и обошлась вообще без забитых мячей. 

Англичане владели мячом почти 80% времени, но не сумели взломать насыщенную оборону ганцев. Африканцы грамотно действовала в защите и несколько раз опасно отвечали контратаками. Самый реальный момент возник на 86-й минуте: удар О'Райлли пришелся в перекладину, а Кейн не смог добить мяч в пустые ворота.

После двух туров у Англии четыре очка, и она занимает первое место в группе L благодаря лучшей разнице мячей. 

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2026Англия

0:0

Гана

ЧМ-2026

17.06.2026Англия

4:2

Хорватия

ЧМ-2026

10.06.2026Англия

3:0

Коста-Рика

Товарищеский матч

06.06.2026Англия

1:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

31.03.2026Англия

0:1

Япония

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Панама0011-6
Англия1006-1

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Панамы и Англии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Какие-то сомнения в исходе встречи могли бы возникнуть, реши англичане свои задачи в группе досрочно. Но они еще не гарантировали себе первое место, а значит, сохраняют максимальную мотивацию. П2 - самый очевидный прогноз на матч. В линии «Бетбум» этот исход идет за 1.17.

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Сбалансированный. Англичане постараются доказать, что нулевая ничья с ганцами была недоразумением. Кровожадно настаивать на крупной победе британцы вряд ли станут, но и минимальной едва ли удовлетворятся. Фора 2 (-1.5) тут представляется вполне проходным вариантом. «Бетбум» оценил его коэффициентом 1.52.

Рискованный. Как ни странно, в этом году британцы чаще играют «низовые» матчи, чем верховые. Первых у них набралось уже четыре, вторых - в два раза больше. Панамцы же на ЧМ-2026 пока пропускают строго по одному мячу. Тотал меньше 3.5 тут выглядит заманчиво. В «Бетбум» поставить на этот исход можно за 1.73.

Прогноз на точный счет

Исходя из всего вышесказанного, наиболее вероятной нам представляется победа Англии со счетом 2:0.  Средневзвешенный коэффициент на этот исход у ведущих букмекеров России составляет 5.50.

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Англии.

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