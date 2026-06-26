Панама - Англия, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Групповой турнир чемпионата мира по футболу в квартете L завершится в ночь с воскресенья на понедельник. Один из главных фаворитов турнира, сборная Англии, закроет предварительную стадию встречей с командой Панамы. Мониторим линии крупнейших букмекеров на игру в Ист-Ратерфорде в поиске перспективных опций для пари.
Сборная Панамы произвела благоприятное впечатление на чемпионате мира 2026 года, но очков пока не приобрела. Оба матча на турнире команда Томаса Кристиансена проиграла обидно, с разницей всего в один мяч.
В стартовом туре панамцы были в шаге от исторического первого очка на мундиалях, но пропустили решающий гол от Ганы на 95-й минуте. Во втором туре в Торонто представитель Центральной Америки дал бой бронзовому призеру ЧМ-2022, однако и здесь подвела реализация: единственный мяч на 54-й минуте забил вышедший на замену Анте Будимир.
Панама остается единственной командой чемпионата, не забившей ни одного мяча после двух туров. Вот вам и главная задача аутсайдера на третий тур.
Последние пять матчей сборной Панамы:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2026
|Панама
0:1
Хорватия
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Гана
1:0
Панама
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Панама
1:1
Босния и Герцеговина
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Панама
4:2
Доминиканская республика
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Бразилия
6:2
Панама
Товарищеский матч
Англичане с хорватами выдали один из ярчайших матчей первого тура Кубка мира. Британцы дважды в первом тайме выходили вперед, и оба раза усилиями Харри Кейна, а их соперник упорно сравнивал счет. Однако до конца матча сохранить взятый темп «шашечные» не сумели. После перерыва забивали только футболисты Тухеля. Итоговый счет - 4:2 в пользу фаворита.
Развить успех во втором туре британцам не удалось. Игра в Фоксборо по результату явилась полной противоположностью стартовой игры и обошлась вообще без забитых мячей.
Англичане владели мячом почти 80% времени, но не сумели взломать насыщенную оборону ганцев. Африканцы грамотно действовала в защите и несколько раз опасно отвечали контратаками. Самый реальный момент возник на 86-й минуте: удар О'Райлли пришелся в перекладину, а Кейн не смог добить мяч в пустые ворота.
После двух туров у Англии четыре очка, и она занимает первое место в группе L благодаря лучшей разнице мячей.
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2026
|Англия
0:0
Гана
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Англия
4:2
Хорватия
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Англия
3:0
Коста-Рика
Товарищеский матч
|06.06.2026
|Англия
1:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Англия
0:1
Япония
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Панама
|0
|0
|1
|1-6
|Англия
|1
|0
|0
|6-1
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Панамы и Англии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Какие-то сомнения в исходе встречи могли бы возникнуть, реши англичане свои задачи в группе досрочно. Но они еще не гарантировали себе первое место, а значит, сохраняют максимальную мотивацию. П2 - самый очевидный прогноз на матч. В линии «Бетбум» этот исход идет за 1.17.
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Сбалансированный. Англичане постараются доказать, что нулевая ничья с ганцами была недоразумением. Кровожадно настаивать на крупной победе британцы вряд ли станут, но и минимальной едва ли удовлетворятся. Фора 2 (-1.5) тут представляется вполне проходным вариантом. «Бетбум» оценил его коэффициентом 1.52.
Рискованный. Как ни странно, в этом году британцы чаще играют «низовые» матчи, чем верховые. Первых у них набралось уже четыре, вторых - в два раза больше. Панамцы же на ЧМ-2026 пока пропускают строго по одному мячу. Тотал меньше 3.5 тут выглядит заманчиво. В «Бетбум» поставить на этот исход можно за 1.73.
Исходя из всего вышесказанного, наиболее вероятной нам представляется победа Англии со счетом 2:0. Средневзвешенный коэффициент на этот исход у ведущих букмекеров России составляет 5.50.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Англии.