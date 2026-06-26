Панама - Англия, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Сборная Панамы произвела благоприятное впечатление на чемпионате мира 2026 года, но очков пока не приобрела. Оба матча на турнире команда Томаса Кристиансена проиграла обидно, с разницей всего в один мяч.

В стартовом туре панамцы были в шаге от исторического первого очка на мундиалях, но пропустили решающий гол от Ганы на 95-й минуте. Во втором туре в Торонто представитель Центральной Америки дал бой бронзовому призеру ЧМ-2022, однако и здесь подвела реализация: единственный мяч на 54-й минуте забил вышедший на замену Анте Будимир.

Панама остается единственной командой чемпионата, не забившей ни одного мяча после двух туров. Вот вам и главная задача аутсайдера на третий тур.

Последние пять матчей сборной Панамы: