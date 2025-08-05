Панатинаикос - Шахтер, 7 августа: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

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Во втором раунде Лиги Европы украинский «Шахтер» довольно уверенно разобрался с крепким турецким «Бешикташем». В третьем горняков ожидает не менее тяжелый соперник - греческий «Панатинаикос». Анализируем шансы команд на успех, даем прогноз на первый матч.
Турнир: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, 1-й матч
Стадион: «Олимпик - Спирос Луис» (Афины, Греция)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Панатинаикос»
|0
|0
|0
|0-0
|«Шахтер»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Панатинаикоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|«Панатинаикос»
1:1
«Рейнджерс»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Рейнджерс»
2:0
«Панатинаикос»
Лига чемпионов
|16.07.2025
|«Вестерло»
1:3
«Панатинаикос»
Товарищеский матч
|12.07.2025
|«Панатинаикос»
1:2
«Брага»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«Панатинаикос»
0:0
«Шальке»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Шахтера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Эпицентр»
0:1
«Шахтер»
УПЛ
|31.07.2025
|«Шахтер»
2:0
«Бешикташ»
Лига Европы
|24.07.2025
|«Бешикташ»
2:4
«Шахтер»
Лига Европы
|18.07.2025
|«Шахтер»
0:1
«Триглав»
УПЛ
|17.07.2025
|«Ильвес»
0:0
«Шахтер»
Лига Европы
05.08.2025. 20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» Т-А (Израиль)
06.08.2025. 20:00. РФШ (Латвия) — «КуПС» (Финляндия)
06.08.2025. 21:45. «Риека» (Хорватия) — «Шелбурн» (Ирландия)
07.08.2025. 19:00. «Фредрикстад» (Норвегия) — «Мидтьюлланн» (Дания)
07.08.2025. 19:00. «Линкольн» (Гибралтар) — «Ноа» (Армения)
07.08.2025. 19:30. АЕК (Кипр) — «Легия» (Польша)
07.08.2025. 20:00. «Хеккен» (Швеция) — «Бранн» (Норвегия)
07.08.2025. 20:30. ПАОК (Греция) — «Вольфсберг» (Австрия)
07.08.2025. 20:30. «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Брага» (Португалия)
07.08.2025. 21:00. «Панатинаикос» (Греция) — «Шахтер» (Украина)
07.08.2025. 21:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Брейдаблик» (Исландия)
07.08.2025. 21:30. «Серветт» (Швейцария) — «Утрехт» (Нидерланды)
«Панатинаикос» начинал эту еврокампанию в Лиге чемпионов, но не смог преодолеть шотландский барьер в лице «Рейнджерс» и спустился в Лигу Европы. После поражения в Глазго (0:2) афинский клуб довольствовался только ничьей дома (1:1). Со жребием в ЛЕ грекам тоже явно не повезло - им достался один из самых опытных противников на этой стадии, постоянный участник ЛЧ.
«Шахтер» в новом сезоне в официальных матчах еще не проигрывал. Против финского «Ильвеса» дончанам хватило 90 минут, чтобы снять все вопросы в паре. С «Бешикташем» вице-чемпиону Украины пришлось сложнее, но и тут они победно начали стадию, выиграв в Стамбуле 4:2. На нейтральном поле в Кракове оранжево-черные выиграли всухую - 2:0. Бразильский хавбек «Шахтера» Кевин за три проведенных матча забил четыре мяча.
Учитывая приблизительно равный класс соперников, можно предположить обоюдоострую игру в Афинах и голы по обоим «адресам».
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Панатинаикос»: Кириопулос (травма)
«Шахтер»: Крыськив, Удод, Траоре (все - травмы)
В линии Winline коэффициенты на победу обеих команд стремятся к 2.5 или даже превышают этот уровень. Успех хозяев котируется за 2.46, гостей - за 2.55. Предложение на ничью тоже выглядит содидно - 3.55.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1. Этот исход идет в линии с коэффициентом 5.80.
Победитель третьего раунд ЛЕ попадает в плей-офф - последний этап перед групповым турниром.
Ответная игра состоится 14 августа в польском Кракове.
Греческий клуб с осени прошлого года возглавляет бывший тренер «Спартака» Руй Витория. «Шахтер» этим летом принял турецкий специалист Арда Туран.