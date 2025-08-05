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4 августа 10:06ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Панатинаикос - Шахтер, 7 августа: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

Одна из самых ярких афиш третьего этапа. Руй Витория против Арда Турана
Валентин Васильев

Во втором раунде Лиги Европы украинский «Шахтер» довольно уверенно разобрался с крепким турецким «Бешикташем». В третьем горняков ожидает не менее тяжелый соперник - греческий «Панатинаикос». Анализируем шансы команд на успех, даем прогноз на первый матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Панатинаикос» (Афины, Греция)

07.08.2025, Чт

21:00 МСК

«Шахтер» (Украина)

П1 - 2.46

Х - 3.55

П2 - 2.55

Турнир:  Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, 1-й матч 

Стадион: «Олимпик - Спирос Луис»   (Афины, Греция)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Панатинаикос»0000-0
«Шахтер»0000-0

Последние пять матчей «Панатинаикоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025«Панатинаикос»

1:1

«Рейнджерс»

Лига чемпионов

22.07.2025«Рейнджерс»

2:0

«Панатинаикос»

Лига чемпионов

16.07.2025«Вестерло» 

1:3

«Панатинаикос»

Товарищеский матч

12.07.2025«Панатинаикос»

1:2

«Брага»

Товарищеский матч

09.07.2025«Панатинаикос»

0:0

«Шальке»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Шахтера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Эпицентр» 

0:1

«Шахтер»

УПЛ

31.07.2025«Шахтер»

2:0

«Бешикташ» 

Лига Европы

24.07.2025«Бешикташ» 

2:4

«Шахтер»

Лига Европы

18.07.2025«Шахтер»

0:1

«Триглав»

УПЛ

17.07.2025«Ильвес»

0:0

«Шахтер»

Лига Европы

Календарь матчей

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05.08.2025. 20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби»  Т-А (Израиль)
06.08.2025. 20:00. РФШ (Латвия) — «КуПС» (Финляндия)
06.08.2025. 21:45. «Риека» (Хорватия) — «Шелбурн» (Ирландия)
07.08.2025. 19:00. «Фредрикстад» (Норвегия) — «Мидтьюлланн» (Дания)
07.08.2025. 19:00. «Линкольн» (Гибралтар) — «Ноа» (Армения)
07.08.2025. 19:30. АЕК (Кипр) — «Легия» (Польша)
07.08.2025. 20:00. «Хеккен» (Швеция) — «Бранн» (Норвегия)
07.08.2025. 20:30. ПАОК (Греция) — «Вольфсберг» (Австрия)
07.08.2025. 20:30. «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Брага» (Португалия)
07.08.2025. 21:00. «Панатинаикос» (Греция) — «Шахтер» (Украина)
07.08.2025. 21:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Брейдаблик» (Исландия)
07.08.2025. 21:30. «Серветт» (Швейцария) — «Утрехт» (Нидерланды)

Прогноз на матч

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«Панатинаикос» начинал эту еврокампанию в Лиге чемпионов, но не смог преодолеть шотландский барьер в лице «Рейнджерс» и спустился в Лигу Европы. После поражения в Глазго (0:2) афинский клуб довольствовался только ничьей дома (1:1). Со жребием в ЛЕ грекам тоже явно не повезло - им достался один из самых опытных противников на этой стадии, постоянный участник ЛЧ.

«Шахтер» в новом сезоне в официальных матчах еще не проигрывал. Против финского «Ильвеса» дончанам хватило 90 минут, чтобы снять все вопросы в паре. С «Бешикташем» вице-чемпиону Украины пришлось сложнее, но и тут они победно начали стадию, выиграв в Стамбуле 4:2. На нейтральном поле в Кракове оранжево-черные выиграли всухую - 2:0. Бразильский хавбек «Шахтера» Кевин за три проведенных матча забил четыре мяча.

Учитывая приблизительно равный класс соперников, можно предположить обоюдоострую игру в Афинах и голы по обоим «адресам».

Бонусы на матч

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Трансляции

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Ход игры можно отслеживать на веб-ресурсах лицензированных букмекеров и ведущих российских спортивных изданий.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Панатинаикос»: Кириопулос (травма)

«Шахтер»: Крыськив, Удод, Траоре (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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В линии Winline коэффициенты на победу обеих команд стремятся к 2.5 или даже превышают этот уровень. Успех хозяев котируется за 2.46, гостей - за 2.55. Предложение на ничью тоже выглядит содидно - 3.55.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Панатинаикос» - «Шахтер»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1. Этот исход идет в линии с коэффициентом 5.80.

С кем сыграет победитель пары «Панатинаикос» - «Шахтер»?

Победитель третьего раунд ЛЕ попадает в плей-офф - последний этап перед групповым турниром.

Где и когда пройдет ответный матч?

Ответная игра состоится 14 августа в польском Кракове. 

Кто тренирует команды?

Греческий клуб с осени прошлого года возглавляет бывший тренер «Спартака» Руй Витория. «Шахтер» этим летом принял турецкий специалист Арда Туран.

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