Панатинаикос - Шахтер, 7 августа: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

«Панатинаикос» начинал эту еврокампанию в Лиге чемпионов, но не смог преодолеть шотландский барьер в лице «Рейнджерс» и спустился в Лигу Европы. После поражения в Глазго (0:2) афинский клуб довольствовался только ничьей дома (1:1). Со жребием в ЛЕ грекам тоже явно не повезло - им достался один из самых опытных противников на этой стадии, постоянный участник ЛЧ.

«Шахтер» в новом сезоне в официальных матчах еще не проигрывал. Против финского «Ильвеса» дончанам хватило 90 минут, чтобы снять все вопросы в паре. С «Бешикташем» вице-чемпиону Украины пришлось сложнее, но и тут они победно начали стадию, выиграв в Стамбуле 4:2. На нейтральном поле в Кракове оранжево-черные выиграли всухую - 2:0. Бразильский хавбек «Шахтера» Кевин за три проведенных матча забил четыре мяча.

Учитывая приблизительно равный класс соперников, можно предположить обоюдоострую игру в Афинах и голы по обоим «адресам».