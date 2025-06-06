Жасмин Паолини — Элина Свитолина, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Партнерский проект
В воскресенье, 1 июня, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся итальянка Жасмин Паолини и украинка Элина Свитолина. Анализируем коэффициенты букмекеров на этот матч и выбираем вариант для ставки.
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 01.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Жасмин Паолини (29 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Элина Свитолина (30 лет, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 12) — Ига Швёнтек (Польша, 5)
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в парном разряде. Выиграла три турнира WTA — два на харде и один на грунте. В нынешнем сезоне взяла титул в Риме (грунт), дошла до полуфинала в Майами (хард), Штутгарте (грунт), на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 25 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала и уступила Иге Швёнтек.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе семи грунтовых. В нынешнем сезоне на грунте взяла титул в Руане, в Мадриде пробилась в полуфинал, в Риме — в четвертьфинал, на харде дошла до четвертьфинала Australian Open и в Индиан-Уэллсе. Всего в 2025 году одержала 28 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2015-м, 2017-м, 2020-м и 2023-м, когда доходила до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Единственный очный матч спортсменки провели в третьем круге последнего Australian Open. Свитолина тогда выиграла со счетом 2:6, 6:4, 6:0.
Букмекеры считают итальянку фавориткой матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,70 на её победу и 2,17 на успех украинки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Единственный очный матч спортсменок продлился 24 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,02 на ТБ (22,5) и 1,80 на ТМ (22,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Великолепная афиша, достойная еще более высокой стадии. На корте сойдутся одни из самых неуступчивых теннисисток тура. Похоже, матч просто обречен быть затяжным и конкурентным.
Игровая форма и актуальные кондиции, пожалуй, всё же лучше у Паолини. Она не растеряла кураж после победы на домашнем турнире в Риме и в Париже выглядит довольно уверенно, хотя и забуксовала в первом круге.
Свитолина же, как с ней часто бывает, выезжает в первую очередь за счет опыта. Но делает она это филигранно, регулярно оказываясь сильнее соперниц именно в ключевые моменты матчей.
В нынешнем сезоне спортсменки уже встречались на Australian Open, и тогда мы увидели три сета. Вполне возможно, так будет и в предстоящем матче. В любом случае играем ТБ (20,5).