Жасмин Паолини — Элина Свитолина, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Великолепная афиша, достойная еще более высокой стадии. На корте сойдутся одни из самых неуступчивых теннисисток тура. Похоже, матч просто обречен быть затяжным и конкурентным.

Игровая форма и актуальные кондиции, пожалуй, всё же лучше у Паолини. Она не растеряла кураж после победы на домашнем турнире в Риме и в Париже выглядит довольно уверенно, хотя и забуксовала в первом круге.

Свитолина же, как с ней часто бывает, выезжает в первую очередь за счет опыта. Но делает она это филигранно, регулярно оказываясь сильнее соперниц именно в ключевые моменты матчей.

В нынешнем сезоне спортсменки уже встречались на Australian Open, и тогда мы увидели три сета. Вполне возможно, так будет и в предстоящем матче. В любом случае играем ТБ (20,5).