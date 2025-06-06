Елена Рыбакина — Ига Швентек, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Партнерский проект
В воскресенье, 1 июня, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся казахстанка Елена Рыбакина и полька Ига Швёнтек. Чем завершится новая серия принципиального противостояния?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 01.06.2025, не ранее 13:30 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Елена Рыбакина (25 лет, 11-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Ига Швёнтек (24 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Жаслин Паолини (Италия, 4) — Элина Свитолина (Украина, 13)
Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На грунте взяла пять титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии стала победительницей турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 26 побед при девяти поражениях. На «Roland Garros» лучший результат показала в 2021-м и 2024-м, когда доходила до четвертьфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос» взяла на грунте. В 2025 году дошла до полуфинала на Australian Open, в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 30 побед при девяти поражениях. Является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос».
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели семь официальных очных матчей. На грунте обе встречи остались за Рыбакиной. На харде казахстанка выиграла два раза, полька — четыре.
Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,49 на её победу и 2,65 на успех казахстанки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Последний очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Швёнтек значительно просела по результатам и уже не выглядит столь неуязвимой, как в последние годы. Однако «Ролан Гаррос» остается для неё знаковым турниром, где вокруг польки буквально ареол непобедимости. Вот и в нынешнем розыгрыше она пока не отдала соперницам ни гейма и довольно буднично оформила три победы. Да, где-то можно говорить об удобной сетке, но зато теперь уже в четвертом круге встреча с Рыбакиной.
Что касается казахстанки, то она по-прежнему периодически демонстрирует выдающийся теннис, но из-за нехватки стабильности будто может просесть в любой момент. На нынешнем «Ролан Гаррос» результаты Рыбакиной идут по нарастающей, однако есть большие сомнения в том, что актуальной готовности ей хватит для победы над Швёнтек.
Впрочем, борьбу в любом случае не исключаем. Казахстанка, что называется, умеет играть против польки и ментально точно не будет аутсайдером. А навыков, полагаем, ей хватит как минимум для того, чтобы продержаться на корте пару десятков геймов. К слову, такой тотал заходил в семи из восьми очных матчей спортсменок.