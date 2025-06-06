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31 мая 14:54ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Елена Рыбакина — Ига Швентек, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Уже девятая очная встреча спортсменок
Александр Бокулёв
Рыбакина - Швентек
Рыбакина - Швентек

В воскресенье, 1 июня, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся казахстанка Елена Рыбакина и полька Ига Швёнтек. Чем завершится новая серия принципиального противостояния?

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Дата / Время: 01.06.2025, не ранее 13:30 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Елена Рыбакина (25 лет, 11-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: Хулия Риера (Аргентина) — 6:1, 4:6, 6:4
  • 2-й круг: Ива Йович (США) — 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Елена Остапенко (Латвия, 21) — 6:2, 6:2

Ига Швёнтек (24 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:2, 7:5

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Жаслин Паолини (Италия, 4) — Элина Свитолина (Украина, 13)

Елена Рыбакина

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Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На грунте взяла пять титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии стала победительницей турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 26 побед при девяти поражениях. На «Roland Garros» лучший результат показала в 2021-м и 2024-м, когда доходила до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Ига Швёнтек

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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос» взяла на грунте. В 2025 году дошла до полуфинала на Australian Open, в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 30 побед при девяти поражениях. Является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос».

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели семь официальных очных матчей. На грунте обе встречи остались за Рыбакиной. На харде казахстанка выиграла два раза, полька — четыре.

Ставки на исход

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Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,49 на её победу и 2,65 на успех казахстанки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РыбакинойПобеда ШвёнтекТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,651,491,911,89

Прогноз и ставка

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Швёнтек значительно просела по результатам и уже не выглядит столь неуязвимой, как в последние годы. Однако «Ролан Гаррос» остается для неё знаковым турниром, где вокруг польки буквально ареол непобедимости. Вот и в нынешнем розыгрыше она пока не отдала соперницам ни гейма и довольно буднично оформила три победы. Да, где-то можно говорить об удобной сетке, но зато теперь уже в четвертом круге встреча с Рыбакиной.

Что касается казахстанки, то она по-прежнему периодически демонстрирует выдающийся теннис, но из-за нехватки стабильности будто может просесть в любой момент. На нынешнем «Ролан Гаррос» результаты Рыбакиной идут по нарастающей, однако есть большие сомнения в том, что актуальной готовности ей хватит для победы над Швёнтек. 

Впрочем, борьбу в любом случае не исключаем. Казахстанка, что называется, умеет играть против польки и ментально точно не будет аутсайдером. А навыков, полагаем, ей хватит как минимум для того, чтобы продержаться на корте пару десятков геймов. К слову, такой тотал заходил в семи из восьми очных матчей спортсменок.

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