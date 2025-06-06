Елена Рыбакина — Ига Швентек, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Швёнтек значительно просела по результатам и уже не выглядит столь неуязвимой, как в последние годы. Однако «Ролан Гаррос» остается для неё знаковым турниром, где вокруг польки буквально ареол непобедимости. Вот и в нынешнем розыгрыше она пока не отдала соперницам ни гейма и довольно буднично оформила три победы. Да, где-то можно говорить об удобной сетке, но зато теперь уже в четвертом круге встреча с Рыбакиной.

Что касается казахстанки, то она по-прежнему периодически демонстрирует выдающийся теннис, но из-за нехватки стабильности будто может просесть в любой момент. На нынешнем «Ролан Гаррос» результаты Рыбакиной идут по нарастающей, однако есть большие сомнения в том, что актуальной готовности ей хватит для победы над Швёнтек.

Впрочем, борьбу в любом случае не исключаем. Казахстанка, что называется, умеет играть против польки и ментально точно не будет аутсайдером. А навыков, полагаем, ей хватит как минимум для того, чтобы продержаться на корте пару десятков геймов. К слову, такой тотал заходил в семи из восьми очных матчей спортсменок.