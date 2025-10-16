Пари НН - Акрон, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Двенадцатый тур чемпионата России по футболу стартует в Нижнем Новгороде. В субботу, 18 октября, «Пари НН» примет «Акрон». Рассказываем, чего ждать от этой встречи любителям ставок на РПЛ и просто болельщикам.
Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|3
|3
|0
|9-4
|«Акрон»
|0
|3
|3
|4-9
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|«Сочи»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|01.10.2025
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
Кубок России
|29.09.2025
|«Спартак»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|20.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Ахмат»
РПЛ
|16.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» Махачкала
Кубок России
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|01.10.2025
|«Балтика»
3:0
«Акрон»
Кубок России
|27.09.2025
|«Ахмат»
3:0
«Акрон»
РПЛ
|20.09.2025
|«Акрон»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|16.09.2025
|«Акрон»
1:3
«Локомотив»
Кубок России
После 11 туров команды расположились по соседству в таблице: «Пари НН» идет 15-м, «Акрон» - 13-м. Между ними два очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|2. Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|3. Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|4. Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|5. Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|6. Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|7. Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|8. Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|9. Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|10. Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|11. Крылья Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|12. Динамо Махачкала
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|13. Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|14. Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|15. Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|16. Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
В прошлом сезоне тольяттинский новичок Премьер-лиги стал едва ли не главным открытием сезона. Второй год в элите у него получается куда труднее. Теперь «Акрон» борется за выживание в чемпионате. А для «Пари НН» это состояние постепенно становится привычным - в прошлой кампании команда занималась ровно тем же самым. Так что в Нижнем грядет столкновение прямых конкурентов. Матч за пресловутые шесть очков!
В 11-м туре команда Тедеева сенсационно отняла очки у «Зенита». Вот только турнирного проку от этой ничьей она получила немного. Реализуй Дзюба пенальти в концовке, и настроение у тольяттинцев было бы гораздо лучше. Но Артем бывших одноклубников простил, и безвыигрышная серия «Акрона» во всех турнирах продлилась уже до 13 матчей (победа по пенальти над ЦСКА в Кубке - не в счет).
У нижегородцев черная полоса покороче - «всего» пять поражений подряд. При этом четыре из этих пяти поражений были со счетом 1:2. Так что обмен голами в субботней встрече - один из наиболее вероятных исходов.
В прямом эфире игру в Нижнем Новгороде покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Фаринья (оба - травмы)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Акрон»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|78. Васютин
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|77. Савичев
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|86. Агапов
|Защитник
|Защитник
|22. Каккоев
|24. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|23. Кастильо
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|29. Веснер-Тичич
|15. Лончар
|Защитник
|Полузащитник
|8. Майга
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Лесовой
|71. Пестряков
|Полузащитник
|Полузащитник
|40. Олусегун
|69. Дмитриев
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Босельи
|22. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Аналитики компании PARI дают близкие коэффициенты на победу первой и второй команд - 2.45 на нижегородцев и 2.88 - на тольяттинцев. При ничьей букмекер умножит номинал сыгравшей ставки на 3.50.
Судя по котировкам букмекеров, наиболее вероятным исходом матча является результативная ничья 1:1. Коэффициент на этот вариант составляет 7.00.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Нижний Новгород» или онлайн - на официальном сайте «Пари НН». Ценовой диапазон - от 200 до 5 000 (Premium Lounge) рублей.