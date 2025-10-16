Пари НН - Акрон, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В прошлом сезоне тольяттинский новичок Премьер-лиги стал едва ли не главным открытием сезона. Второй год в элите у него получается куда труднее. Теперь «Акрон» борется за выживание в чемпионате. А для «Пари НН» это состояние постепенно становится привычным - в прошлой кампании команда занималась ровно тем же самым. Так что в Нижнем грядет столкновение прямых конкурентов. Матч за пресловутые шесть очков!

В 11-м туре команда Тедеева сенсационно отняла очки у «Зенита». Вот только турнирного проку от этой ничьей она получила немного. Реализуй Дзюба пенальти в концовке, и настроение у тольяттинцев было бы гораздо лучше. Но Артем бывших одноклубников простил, и безвыигрышная серия «Акрона» во всех турнирах продлилась уже до 13 матчей (победа по пенальти над ЦСКА в Кубке - не в счет).

У нижегородцев черная полоса покороче - «всего» пять поражений подряд. При этом четыре из этих пяти поражений были со счетом 1:2. Так что обмен голами в субботней встрече - один из наиболее вероятных исходов.