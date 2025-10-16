Ведомости
Пари НН - Акрон, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оба тренера остро нуждаются в победе
Валентин Васильев

Двенадцатый тур чемпионата России по футболу стартует в Нижнем Новгороде. В субботу, 18 октября, «Пари НН» примет «Акрон». Рассказываем, чего ждать от этой встречи любителям ставок на РПЛ и просто болельщикам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

18.10.2025, Сб

13:00 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 2.45

Х - 3.50

П2 - 2.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур

Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд



История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»3309-4
«Акрон»0334-9

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025«Сочи»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

01.10.2025«Пари НН»

1:2

«Спартак»

Кубок России

29.09.2025«Спартак»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

20.09.2025«Пари НН»

1:2

«Ахмат»

РПЛ

16.09.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» Махачкала

Кубок России

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Акрон»

1:1

«Зенит»

РПЛ

01.10.2025«Балтика»

3:0

«Акрон»

Кубок России

27.09.2025«Ахмат»

3:0

«Акрон»

РПЛ

20.09.2025«Акрон»

2:2

«Рубин»

РПЛ

16.09.2025«Акрон»

1:3

«Локомотив»

Кубок России

Место в турнирной таблице



После 11 туров команды расположились по соседству в таблице: «Пари НН» идет 15-м, «Акрон» - 13-м. Между ними два очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1173122-1024
2. Локомотив1165026-1623
3. Краснодар1172222-723
4. Зенит1155121-1020
5. Балтика1155115-620
6. Спартак1153319-1718
7. Рубин1153315-1518
8. Динамо1143418-1715
9. Ахмат1143414-1315
10. Ростов113449-1213
11. Крылья Советов1133516-2112
12. Динамо Махачкала112455-1310
13. Акрон1115513-188
14. Оренбург1114613-227
15. Пари НН112099-226
16. Сочи111287-255

Прогноз на матч



В прошлом сезоне тольяттинский новичок Премьер-лиги стал едва ли не главным открытием сезона. Второй год в элите у него получается куда труднее. Теперь «Акрон» борется за выживание в чемпионате. А для «Пари НН» это состояние постепенно становится привычным - в прошлой кампании команда занималась ровно тем же самым. Так что в Нижнем грядет столкновение прямых конкурентов. Матч за пресловутые шесть очков!

В 11-м туре команда Тедеева сенсационно отняла очки у «Зенита». Вот только турнирного проку от этой ничьей она получила немного. Реализуй Дзюба пенальти в концовке, и настроение у тольяттинцев было бы гораздо лучше. Но Артем бывших одноклубников простил, и безвыигрышная серия «Акрона» во всех турнирах продлилась уже до 13 матчей (победа по пенальти над ЦСКА в Кубке - не в счет).

У нижегородцев черная полоса покороче - «всего» пять поражений подряд. При этом четыре из этих пяти поражений были со счетом 1:2. Так что обмен голами в субботней встрече - один из наиболее вероятных исходов.

Бонусы на матч


Трансляции



В прямом эфире игру в Нижнем Новгороде покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд



Потери

«Пари НН»: Эктов, Фаринья (оба - травмы)

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Акрон»:

Позиция«Пари НН»«Акрон»Позиция
Вратарь30. Медведев78. ВасютинВратарь
Защитник70. Шнапцев77. СавичевЗащитник
Защитник2. Александров86. АгаповЗащитник
Защитник22. Каккоев24. НеделчаруЗащитник
Защитник23. Кастильо21. ФернандесЗащитник
Полузащитник29. Веснер-Тичич15. ЛончарЗащитник
Полузащитник8. Майга5. ДжурасовичПолузащитник 
Полузащитник78. Калинский35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник88. Лесовой71. ПестряковПолузащитник
Полузащитник40. Олусегун69. ДмитриевПолузащитник
Нападающий20. Босельи22. ДзюбаНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров



Аналитики компании PARI дают близкие коэффициенты на победу первой и второй команд - 2.45 на нижегородцев и 2.88 - на тольяттинцев. При ничьей букмекер умножит номинал сыгравшей ставки на 3.50.

Вопросы и ответы



С каким счетом закончится матч «Пари НН» - «Акрон»?

Судя по котировкам букмекеров, наиболее вероятным исходом матча является результативная ничья 1:1. Коэффициент на этот вариант составляет 7.00.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Акрон»?

Беттинговый партнер РПЛ легально транслирует все игры тура на своем сайте.  

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Акрон»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Нижний Новгород» или онлайн - на официальном сайте «Пари НН».  Ценовой диапазон - от 200 до 5 000 (Premium Lounge) рублей.

