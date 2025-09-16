Пари НН — Динамо Махачкала, 16 сентября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
Первый игровой день четвертого тура Кубка России по футболу в Пути РПЛ закроет матч «Пари НН» и махачкалинского «Динамо». Меньше месяца назад нижегородцы победили дагестанский клуб в рамках чемпионата страны - удастся ли провернуть то же самое в кубковом турнире?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа C, 4-й тур
Стадион: «Мордовия Арена» (Саранск, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|2
|1
|1
|3-1
|«Динамо» Мх
|1
|1
|2
|1-3
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.08.2025
|«Зенит»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.08.2025
|«Спартак»
4:0
«Пари НН»
Кубок России
|23.08.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|18.08.2025
|«Пари НН»
2:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.09.2025
|«Рубин»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|31.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.08.2025
|«Ростов»
1:3
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Зенит»
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.08.2025
|«Пари НН»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Махачкалинцы явно нацелились на выход из группы, причем с одного из двух первых мест. Насколько серьезные планы у нижегородцев на Кубок, покажут настрой и состав на предстоящий матч.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо Махачкала
|3
|2
|1
|0
|5-2
|8
|2. Спартак
|3
|2
|1
|0
|7-1
|7
|3. Пари НН
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|4. Ростов
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
В этом сезоне нижегородский клуб набирает очки только в Саранске. «Мордовия Арена», приютившая «Пари НН» время ремонта его стадиона, стала для клуба поистине фартовой. Тут парни Алексея Шпилевского обыграли «Ростов» в Кубке и махачкалинское «Динамо» с «Оренбургом» в лиге. Как бы ни расставляли турнирные приоритеты руководители и тренерский штаб клуба, победа во вторник номинальным хозяевам точно не помешает. В процессе становления коллектива каждый успех ценен тем, что укрепляет веру игроков в наставника и в то, что они делают.
Но динамовцы идут по кубковой дороге без поражений - дважды выиграли в основное время и раз по пенальти. Разумеется, они постараются довести дело до конца и прорваться в плей-офф Пути РПЛ. Для дагестанского клуба это будет серьезный успех.
Полагаем, что фактор поля снова сыграет в пользу нижегородцев. А в качестве прогноза на матч выберем комбинированный вариант: «Пари НН» не проиграет в основное время при общем количестве голов не более 3.5.
В прямом эфире игру в Саранске покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Фаринья, Царукян (все - травмы)
«Динамо» (Махачкала): Сундуков (дисквалификация), Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Пари НН»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лукьянов
|39. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|22. Каккоев
|3. Аззи
|Защитник
|Защитник
|23. Кастильо
|5. Табидзе
|Защитник
|Полузащитник
|29. Веснер-Тичич
|4. Шумахов
|Защитник
|Полузащитник
|19. Ермаков
|13. Кагермазов
|Защитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Лесовой
|53. Гаджиев
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Грулев
|98. Будунов
|Нападающий
|Нападающий
|9. Весино
|7. Мастури
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Бигмаркет PARI на кубковое противостояние в Саранске отличают высокие коэффициенты. Победа хозяев поля по итогам 90 минут котируется за 2.55, а гостей - за 2.85. При удачной ставке на ничью контора рассчитает выигрыш по коэффициенту 3.20.
Расклады аналитиков предвещают классический матч на три исхода.
Некоторые легальные БК покажут игру на своих платформах.
Нижегородский клуб продолжает принимать соперников на «Мордовия Арене» в Саранске.
Нет, паспорт болельщика нужен только на играх РПЛ.