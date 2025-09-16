Пари НН — Динамо Махачкала, 16 сентября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

В этом сезоне нижегородский клуб набирает очки только в Саранске. «Мордовия Арена», приютившая «Пари НН» время ремонта его стадиона, стала для клуба поистине фартовой. Тут парни Алексея Шпилевского обыграли «Ростов» в Кубке и махачкалинское «Динамо» с «Оренбургом» в лиге. Как бы ни расставляли турнирные приоритеты руководители и тренерский штаб клуба, победа во вторник номинальным хозяевам точно не помешает. В процессе становления коллектива каждый успех ценен тем, что укрепляет веру игроков в наставника и в то, что они делают.

Но динамовцы идут по кубковой дороге без поражений - дважды выиграли в основное время и раз по пенальти. Разумеется, они постараются довести дело до конца и прорваться в плей-офф Пути РПЛ. Для дагестанского клуба это будет серьезный успех.

Полагаем, что фактор поля снова сыграет в пользу нижегородцев. А в качестве прогноза на матч выберем комбинированный вариант: «Пари НН» не проиграет в основное время при общем количестве голов не более 3.5.