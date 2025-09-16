Ведомости
Пари НН — Динамо Махачкала, 16 сентября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Саранск снова принесет нижегородцам удачу?
Валентин Васильев

Первый игровой день четвертого тура Кубка России по футболу в Пути РПЛ  закроет матч «Пари НН» и махачкалинского «Динамо». Меньше месяца назад нижегородцы победили дагестанский клуб в рамках чемпионата страны - удастся ли провернуть то же самое в кубковом турнире? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

16.09.2025, Вт

20:45 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 2.55

Х - 3.20

П2 - 2.85

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа C, 4-й тур

Стадион: «Мордовия Арена» (Саранск, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»2113-1
«Динамо» Мх1121-3

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Пари НН»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

30.08.2025«Зенит» 

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.08.2025«Спартак»

4:0

«Пари НН»

Кубок России

23.08.2025«Динамо» Москва 

3:0

«Пари НН»

РПЛ

18.08.2025«Пари НН»

2:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.09.2025«Рубин»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

31.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

27.08.2025«Ростов»

1:3

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

23.08.2025«Зенит»

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.08.2025«Пари НН»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Махачкалинцы явно нацелились на выход из группы, причем с одного из двух первых мест. Насколько серьезные планы у нижегородцев на Кубок, покажут настрой и состав на предстоящий матч. 

КомандыИВНПМО
1. Динамо Махачкала32105-28
2. Спартак32107-17
3. Пари НН31021-43
4. Ростов30031-60

Прогноз на матч

Свернуть

В этом сезоне нижегородский клуб набирает очки только в Саранске. «Мордовия Арена», приютившая «Пари НН» время ремонта его стадиона, стала для клуба поистине фартовой. Тут парни Алексея Шпилевского обыграли «Ростов» в Кубке и махачкалинское «Динамо» с «Оренбургом» в лиге. Как бы ни расставляли турнирные приоритеты руководители и тренерский штаб клуба, победа во вторник номинальным хозяевам точно не помешает. В процессе становления коллектива каждый успех ценен тем, что укрепляет веру игроков в наставника и в то, что они делают.

Но динамовцы идут по кубковой дороге без поражений - дважды выиграли в основное время и раз по пенальти. Разумеется, они постараются довести дело до конца и прорваться в плей-офф Пути РПЛ. Для дагестанского клуба это будет серьезный успех.

Полагаем, что фактор поля снова сыграет в пользу нижегородцев. А в качестве прогноза на матч выберем комбинированный вариант: «Пари НН» не проиграет в основное время при общем количестве голов не более 3.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Саранске покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Пари НН»: Эктов, Фаринья, Царукян (все - травмы)

«Динамо» (Махачкала): Сундуков (дисквалификация), Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Пари НН»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Лукьянов39. МагомедовВратарь
Защитник70. Шнапцев77. СундуковЗащитник
Защитник2. Александров43. АхмедовЗащитник
Защитник22. Каккоев3. АззиЗащитник
Защитник23. Кастильо5. ТабидзеЗащитник
Полузащитник29. Веснер-Тичич4. ШумаховЗащитник
Полузащитник19. Ермаков13. КагермазовЗащитник
Полузащитник78. Калинский47. ГлушковПолузащитник
Полузащитник88. Лесовой53. ГаджиевПолузащитник
Нападающий27. Грулев98. БудуновНападающий
Нападающий9. Весино7. МастуриНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Бигмаркет PARI на кубковое противостояние в Саранске отличают высокие коэффициенты. Победа хозяев поля по итогам 90 минут котируется за 2.55, а гостей - за 2.85. При удачной ставке на ничью контора рассчитает выигрыш по коэффициенту 3.20.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Пари НН» - «Динамо» Махачкала?

Расклады аналитиков предвещают классический матч на три исхода.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Динамо» Махачкала?

Некоторые легальные БК покажут игру на своих платформах.

Где пройдет матч «Пари НН» - «Динамо» Махачкала

Нижегородский клуб продолжает принимать соперников на «Мордовия Арене» в Саранске.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Нет, паспорт болельщика нужен только на играх РПЛ.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
