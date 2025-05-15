Пари НН - Факел, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На субботу, 17 мая, в чемпионате России по футболу запланировано три матча 29-го тура. С Самый поздний временной слот в программе игрового дня отдан «Пари НН» и «Факелу». У нижегородцев есть отличная возможность уйти из «стыковой зоны» и красиво попрощаться со своей публикой до следующего сезона. Получится?
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари Нижний Новгород»
|7
|2
|5
|15-14
|«Факел»
|5
|2
|7
|14-15
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.05.2025
|«Пари НН»
5:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|04.05.2025
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|19.04.2025
|«Локомотив»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|12.04.2025
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Факел»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|04.05.2025
|«Факел»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|27.04.2025
|«Рубин»
2:1
«Факел»
РПЛ
|20.04.2025
|«Факел»
0:2
«Ростов»
РПЛ
|13.04.2025
|«Акрон»
1:0
«Факел»
РПЛ
Последние пять игр «Пари НН» и «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2024
|«Факел»
0:0
«Пари НН»
РПЛ
|03.03.2024
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
РПЛ
|20.08.2023
|«Факел»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|14.05.2023
|«Факел»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|03.09.2022
|«Пари НН»
3:1
«Факел»
РПЛ
После 28 тура «Пари НН» поднялся с 14-го на 13-е место в таблице. «Факел» как был, так и остался последним.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|28
|18
|7
|3
|54-22
|61
|2. Зенит
|28
|18
|6
|4
|54-18
|60
|3. ЦСКА
|28
|16
|7
|5
|43-19
|55
|4. Динамо
|28
|15
|8
|5
|59-31
|53
|5. Спартак
|28
|15
|6
|7
|49-25
|51
|6. Локомотив
|28
|14
|7
|7
|45-38
|49
|7. Рубин
|28
|12
|6
|10
|36-40
|42
|8. Ростов
|28
|10
|8
|10
|40-41
|38
|9. Акрон
|28
|10
|5
|13
|37-49
|35
|10. Крылья Советов
|28
|8
|6
|14
|35-48
|30
|11. Динамо Махачкала
|28
|6
|9
|13
|25-33
|27
|12. Химки
|28
|5
|11
|12
|32-49
|26
|13. Пари НН
|28
|7
|5
|16
|26-51
|26
|14. Ахмат
|28
|4
|12
|12
|26-44
|24
|15. Оренбург
|28
|4
|7
|17
|25-50
|19
|16. Факел
|28
|2
|10
|16
|12-40
|16
«Факел» за два тура до конца сезона лишился шансов уберечься в РПЛ по спортивному принципу, но теоретически еще может остаться в элите. Как это возможно? Если проблемные «Химки» не пройдут лицензирование для участие в следующем чемпионате страны, в стыковые матчи могут допустить 15-ю команду по итогам сезона. По крайней мере, в СМИ и телеграм-каналах такой сценарий обсуждается. В любом случае воронежцам стоит поднапрячься на финише, чтобы как минимум скрасить впечатление о провальном сезоне. Для футболистов, не желающих понижаться в классе, это еще и возможность «продать» себя в более благополучные клубы. Так что легко нижегородцам совершенно точно не будет.
«Пари НН» в приподнятом настроении подходит к последнему домашнему матчу чемпионата. Чтобы в расписании не появился еще один, стыковой, хозяевам крайне важно победить. Откладывать решение задачи на последний тур в их ситуации опасно и даже безрассудно. Потому что финишировать команде предстоит в гостях у ЦСКА. Много ли там будет шансов на очки? Сами себе ответьте на этот вопрос.
В общем, команде Гончаренко нужно во что бы то ни стало побеждать здесь и сейчас. Самая крупная победа сезона (5:2 над «Крыльями») должна вдохновить футболистов еще как минимум на один выигрыш. Мотивации сторон в данном случае несравнимы. Наш прогноз на эту игру незамысловат: победа «Пари НН».
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Прямой эфир из Нижнего Новгорода запланирован на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка, 249 рублей в месяц
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|Видеотрансляция
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Кокшаров, Марадишвили (оба - травмы), Трошечкин (дисквалификация)
«Факел»: Дзиов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Факел»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Факел»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|31. Беленов
|Вратарь
|Защитник
|2. Александров
|22. Юрганов
|Защитник
|Защитник
|24. Гоцук
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|92. Брызгалов
|Защитник
|Полузащитник
|7. Карапузов
|7. Браими
|Защитник
|Полузащитник
|86. Агапов
|13. Калинин
|Защитник
|Полузащитник
|8. Майга
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Каккоев
|6. Мертенс
|Полузащитник
|Нападающий
|78. Калинский
|64. Ивлев
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Босельи
|15. Ильин
|Нападающий
|Нападающий
|27. Грулев
|9. Каштанов
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Игорь Шалимов
|Главный тренер
БК PARI оценила вероятность успеха своего клуба-партнера коэффициентом 1.72. Котировка на ничью в два раза выше. В случае же победа воронежцев компания умножит сумму выигрышной ставки на 4.80.
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Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа хозяев 1:0. При таких итоговых цифрах на табло букмекер умножит номинал соответствующей ставки на 6.00.
Приобрести билеты на последний официальный матч сезона в Нижнем Новгороде можно на сайте «Пари НН». Цена самого дешевого билета составляет всего 200 рублей.
Официальный букмекер РПЛ предоставит возможность просмотра игры бесплатно на своих платформах.
Если не произойдет форс-мажора в виде снятия одного из клубов со следующего розыгрыша, Премьер-Лигу точно покинет «Факел» и, с высокой степенью вероятности, «Оренбург». 13-14-е команды по таблице проведут стыковые матчи с представителями первой лиги.
Партнерский проект