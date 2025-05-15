Пари НН - Факел, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Факел» за два тура до конца сезона лишился шансов уберечься в РПЛ по спортивному принципу, но теоретически еще может остаться в элите. Как это возможно? Если проблемные «Химки» не пройдут лицензирование для участие в следующем чемпионате страны, в стыковые матчи могут допустить 15-ю команду по итогам сезона. По крайней мере, в СМИ и телеграм-каналах такой сценарий обсуждается. В любом случае воронежцам стоит поднапрячься на финише, чтобы как минимум скрасить впечатление о провальном сезоне. Для футболистов, не желающих понижаться в классе, это еще и возможность «продать» себя в более благополучные клубы. Так что легко нижегородцам совершенно точно не будет.

«Пари НН» в приподнятом настроении подходит к последнему домашнему матчу чемпионата. Чтобы в расписании не появился еще один, стыковой, хозяевам крайне важно победить. Откладывать решение задачи на последний тур в их ситуации опасно и даже безрассудно. Потому что финишировать команде предстоит в гостях у ЦСКА. Много ли там будет шансов на очки? Сами себе ответьте на этот вопрос.

В общем, команде Гончаренко нужно во что бы то ни стало побеждать здесь и сейчас. Самая крупная победа сезона (5:2 над «Крыльями») должна вдохновить футболистов еще как минимум на один выигрыш. Мотивации сторон в данном случае несравнимы. Наш прогноз на эту игру незамысловат: победа «Пари НН».