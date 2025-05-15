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14 мая 5:52ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН - Факел, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Точно ли последний матч сезона в Нижнем Новгороде?
Валентин Васильев

На субботу, 17 мая, в чемпионате России по футболу запланировано три матча 29-го тура. С Самый поздний временной слот в программе игрового дня отдан  «Пари НН» и «Факелу». У нижегородцев есть отличная возможность уйти из «стыковой зоны» и красиво попрощаться со своей публикой до следующего сезона. Получится?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Нижний Новгород»

17.05.2025, Сб

19:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 1.72

Х - 3.80

П2 - 4.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Нижний Новгород»  (Нижний Новгород)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари Нижний Новгород»72515-14
«Факел»52714-15

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.05.2025«Пари НН»

5:2

«Крылья Советов»

РПЛ

04.05.2025«Зенит»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

19.04.2025«Локомотив»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

12.04.2025«Пари НН»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Факел»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

04.05.2025«Факел»

0:0

«Спартак»

РПЛ

27.04.2025«Рубин»

2:1

«Факел»

РПЛ

20.04.2025«Факел»

0:2

«Ростов»

РПЛ

13.04.2025«Акрон»

1:0

«Факел»

РПЛ

Последние пять игр «Пари НН» и «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2024«Факел»

0:0

«Пари НН»

РПЛ

03.03.2024«Пари НН»

1:1

«Факел»

РПЛ

20.08.2023«Факел»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

14.05.2023«Факел»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

03.09.2022«Пари НН»

3:1

«Факел»

РПЛ

Место в таблице

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После 28 тура «Пари НН» поднялся с 14-го на 13-е место в таблице. «Факел» как был, так и остался последним.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар28187354-2261
2. Зенит28186454-1860
3. ЦСКА28167543-1955
4. Динамо28158559-3153
5. Спартак28156749-2551
6. Локомотив28147745-3849
7. Рубин281261036-4042
8. Ростов281081040-4138
9. Акрон281051337-4935
10. Крылья Советов28861435-4830
11. Динамо Махачкала28691325-3327
12. Химки285111232-4926
13. Пари НН28751626-5126
14. Ахмат284121226-4424
15. Оренбург28471725-5019
16. Факел282101612-4016

Прогноз на матч

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«Факел» за два тура до конца сезона лишился шансов уберечься в РПЛ по спортивному принципу, но теоретически еще может остаться в элите. Как это возможно? Если проблемные «Химки» не пройдут лицензирование для участие в следующем чемпионате страны, в стыковые матчи могут допустить 15-ю команду по итогам сезона. По крайней мере, в СМИ и телеграм-каналах такой сценарий обсуждается. В любом случае воронежцам стоит поднапрячься на финише, чтобы как минимум скрасить впечатление о провальном сезоне. Для футболистов, не желающих понижаться в классе, это еще и возможность «продать» себя в более благополучные клубы. Так что легко нижегородцам совершенно точно не будет.

«Пари НН» в приподнятом настроении подходит к последнему домашнему матчу чемпионата. Чтобы в расписании не появился еще один, стыковой, хозяевам крайне важно победить. Откладывать решение задачи на последний тур в их ситуации опасно и даже безрассудно. Потому что финишировать команде предстоит в гостях у ЦСКА. Много ли там будет шансов на очки? Сами себе ответьте на этот вопрос.

В общем, команде Гончаренко нужно во что бы то ни стало побеждать здесь и сейчас. Самая крупная победа сезона (5:2 над «Крыльями») должна вдохновить футболистов еще как минимум на один выигрыш. Мотивации сторон в данном случае несравнимы. Наш прогноз на эту игру незамысловат: победа «Пари НН».

Бонусы на матч

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🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямой эфир из Нижнего Новгорода запланирован на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка, 249 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Пари НН»: Кокшаров, Марадишвили (оба - травмы), Трошечкин (дисквалификация)

«Факел»: Дзиов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Факел»:

Позиция«Пари НН»«Факел»Позиция
Вратарь30. Медведев31. БеленовВратарь
Защитник2. Александров22. ЮргановЗащитник
Защитник24. Гоцук 47. БожинЗащитник
Защитник25. Карич92. БрызгаловЗащитник
Полузащитник 7. Карапузов7. БраимиЗащитник
Полузащитник 86. Агапов13. КалининЗащитник
Полузащитник 8. Майга33. КвеквескириПолузащитник 
Полузащитник22. Каккоев6. МертенсПолузащитник
Нападающий78. Калинский64. ИвлевПолузащитник
Нападающий20. Босельи15. ИльинНападающий
Нападающий27. Грулев9. КаштановНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоИгорь Шалимов Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI оценила вероятность успеха своего клуба-партнера коэффициентом 1.72. Котировка на ничью в два раза выше. В случае же победа воронежцев компания умножит сумму выигрышной ставки на 4.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Пари НН» - «Факел»?

Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа хозяев 1:0. При таких итоговых цифрах на табло букмекер умножит номинал соответствующей ставки на 6.00.

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Факел»?

Приобрести билеты на последний официальный матч сезона в Нижнем Новгороде можно на сайте «Пари НН». Цена самого дешевого билета составляет всего 200 рублей.

Как посмотреть матч «Пари НН» - «Факел» бесплатно?

Официальный букмекер РПЛ предоставит возможность просмотра игры бесплатно на своих платформах.

Кто вылетает из РПЛ?

Если не произойдет форс-мажора в виде снятия одного из клубов со следующего розыгрыша, Премьер-Лигу точно покинет «Факел» и, с высокой степенью вероятности, «Оренбург». 13-14-е команды по таблице проведут стыковые матчи с представителями первой лиги.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных